La Marina de Empresas de Juan Roig crece con 25 millones de inversión

A orillas del Mediterráneo, en pleno puerto de Valencia, el empresario valenciano y presidente de Mercadona, Juan Roig, ha levantado su propio ecosistema emprendedor, Marina de Empresas, que acaba de ampliar con la inauguración de su tercer edificio. El nuevo espacio suma 7.600 metros cuadrados y capacidad para cerca de 1.000 personas. Las obras, que se han prolongado durante 18 meses, han recibido una inversión de unos 25 millones de euros, íntegramente aportados por el patrimonio personal del presidente de Mercadona, de acuerdo con la entidad. Con esta ampliación, el conjunto que forman la escuela de negocios Edem, la aceleradora Lanzadera y el vehículo de inversión Angels alcanza aproximadamente 27.000 metros cuadrados, y la aportación acumulada del empresario al complejo supera ya los 70 millones.

El edificio Alinghi (en referencia al equipo de la Copa del América que ocupó esa base en la competición náutica de 2007) ha sido proyectado por el estudio valenciano ERRE Arquitectura con criterios de construcción industrializada y entrará en funcionamiento el próximo 7 de septiembre. Este nuevo espacio se suma así a las dos naves rehabilitadas en 2015, año en que se fundó el proyecto.

Tres patas

Marina de Empresas articula desde 2015 el ciclo del emprendimiento a través de tres entidades que, según la organización, comenzaron a funcionar de forma independiente antes de integrarse en el proyecto conjunto.

Edem es una fundación sin ánimo de lucro creada en 2002 y presidida desde 2019 por Hortensia Roig, hija de Roig. Se trata de una escuela de negocios, dirigida por Elena Fernández, que imparte formación a empresarios, directivos y emprendedores con programas que van desde cursos preuniversitarios hasta grados, posgrados y formación ejecutiva. Según sus datos, cuenta con 40 programas formativos y más de 5.300 alumnos; desde sus primeros pasos, en 2006, ha formado a más de 34.500 personas, cifra a la que se sumarán los estudiantes del curso 2026-2027. Su claustro está compuesto por 700 profesionales, muchos de ellos empresarios y directivos en activo. Como fundación, Edem suma más de 220 empresas vinculadas como patronos y miembros, y ha destinado 1,6 millones de euros a becas para grados, másteres y programas preuniversitarios.

Lanzadera, la aceleradora nacida en 2013 y dirigida por Marta Nogueras, ha respaldado a más de 1.800 empresas desde su creación y encadena tres años consecutivos entre las tres primeras aceleradoras de España y Portugal según el ránking del Financial Times. Desde Marina de Empresas explican que Lanzadera "funciona como un centro de alto rendimiento para startups". Actualmente, cuenta con una nómina de 450 empresas emergentes, a las que se sumarán más de 100 que entrarán en el programa este 7 de septiembre. Por sus instalaciones han pasado compañías como Hundred, Flamingueo y Sepiia. La organización sostiene que "la metodología de Lanzadera se fundamenta en el Modelo de Calidad Total, desarrollado en el entorno de Mercadona y promovido por Juan Roig", que persigue satisfacer por igual al cliente, al trabajador, al proveedor, a la sociedad y al capital.

Por último, Angels, dirigida por Pepe Peris, es el vehículo inversor del ecosistema. Su labor consiste en acompañar e impulsar el crecimiento de empresas con "alto potencial". La firma ha invertido hasta la fecha en 93 empresas y se ha marcado el objetivo de llegar a 120 inversiones en 2027. En 2025 superó los 40 millones invertidos, con 70 empresas en cartera y 80 invertidas a lo largo de su trayectoria. Angels ha realizado, además, desinversiones parciales en tres startups, con una desinversión acumulada superior a 40 millones y una recuperación de 2,2 millones mediante estas operaciones.

Patrimonio personal

La ampliación de Marina de Empresas se enmarca en el proyecto con el que Roig destina parte de su patrimonio personal a este complejo de emprendimiento en la Comunidad Valenciana. Desde su fundación en 2015, el empresario ha ido incrementando su apuesta por la iniciativa, que tiene capacidad para albergar simultáneamente a alumnos de Edem, startups en fase de aceleración y empresas participadas por Angels.

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Con el edificio Alinghi operativo a partir de la próxima semana, la entidad prevé aumentar el número de emprendedores y estudiantes que pasan cada año por sus instalaciones. Según ha trasladado la propia organización, el objetivo es mantener el acompañamiento individualizado que ha caracterizado su modelo desde 2015, cuando el presidente de Mercadona transformó las dos primeras naves del puerto de Valencia en la sede de este proyecto.