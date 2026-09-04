El Tribunal Supremo protege a los trabajadores: multa con 6.000 euros a una empresa por vulnerar los derechos de un empleado despedido

Algunos jefes imponen normas tan estrictas que despiden a quienes no cumplen sus órdenes, aunque estas decisiones no siempre se ajustan a la legalidad recogida en el Estatuto de los Trabajadores. Para que un despido sea procedente deben cumplirse una serie de requisitos, algo que no ocurrió en el caso de un trabajador analizado por el asesor laboral Miguel Benito Barrionuevo (@empleado_informado).

La historia de este despido ilegal comienza cuando un trabajador se negó a realizar más horas cuando ya había terminado su jornada laboral. La empresa consideró que existía una razón para poner fin a la relación laboral, pero el caso llegó hasta el Tribunal Supremo, que terminó dando la razón al empleado y calificando el despido como nulo. Este había reclamado el pago de horas.

PI STUDIO

El caso está recogido en la sentencia 1359/2024, de 20 de diciembre. El Supremo estableció que existen indicios suficientes de que la decisión empresarial podía estar relacionada con sus reclamaciones y recordó la protección que tienen los empleados cuando ejercen legítimamente sus derechos.

El trabajador se negó a seguir trabajando cuando terminó su jornada

Según los hechos recogidos en el procedimiento, el empleado recibió la orden de realizar servicios adicionales después de su jornada. El trabajador dijo que su horario ya había terminado y que no iba a hacer más horas. Esta negativa llevó a la empresa a despedirle.

En este caso, el Supremo dictaminó que entra en juego la denominada 'garantía de indemnidad', que protege al empleado frente a represalias por reclamar sus derechos.

La sentencia detalla que cuando existen indicios de que una decisión empresarial puede ser una represalia, corresponde a la empresa aportar una justificación objetiva y razonable, suficientemente probada y proporcionada. En este caso, el Supremo consideró que esa explicación no había quedado acreditada.

Readmisión inmediata y 6.000 euros de indemnización

El TS emitió una sentencia favorable para el trabajador, porque declaró nulo el despido, lo que implica su readmisión inmediata y el cobro de lo que había dejado de ingresar desde el despido hasta que se produzca su reincorporación.

Además, la empresa también fue condenada a pagarle 6.000 euros por la vulneración de su derecho fundamental a la tutela judicial efectiva, en su vertiente de garantía de indemnidad.

Como explica el asesor laboral Miguel Benito Barrionuevo, este tipo de resoluciones muestran que "nadie te puede despedir por reclamar tus derechos".

Eso sí, esta protección no significa que cualquier despido posterior a una reclamación sea automáticamente nulo, deben existir indicios y una relación que pueda acreditarse ante los tribunales.