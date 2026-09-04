Provincia de Santa Cruz de Tenerife: consulta los precios más bajos de gasolina y diésel para este viernes 4 de septiembre

Hoy viernes 4 de septiembre las gasolinas más baratas de la provincia de Santa Cruz de Tenerife las puedes encontrar en Tenerife para la Gasolina 98 a 1,345€ el litro en la estación de servicio CANARY OIL, S.L. de Calle Subida al Mayorazgo en el municipio de Santa Cruz de Tenerife, seguida de la estación de servicio DISA EL MAYORAZGO a 1,445€ el litro, situada en el municipio de Santa Cruz de Tenerife en CALLE JESUS HERNANDEZ GUZMAN, 12 en la isla de Tenerife.

En la isla de Tenerife podrás encontrar la Gasolina 95 más barata de toda la provincia de Santa Cruz de Tenerife a 1,325€ el litro en DISA EL MAYORAZGO en CALLE JESUS HERNANDEZ GUZMAN, 12 del municipio de Santa Cruz de Tenerife en la isla de Tenerife, seguida de la gasolinera E.S. OCÉANO SANTA CRUZ de CALLE PANAMÁ, 9 de Tenerife situada en el municipio de Santa Cruz de Tenerife con un precio de 1,329€ el litro.

El Gasóleo A más barato de Santa Cruz de Tenerife se encuentra en el municipio de Güímar, Avenida Axaentemir en la isla de Tenerife, a 1,459€ el litro en la estación de servicio EL ESCOBONAL y la siguiente más barata la puedes encontrar Tenerife, a 1,469€ el litro en la estación de servicio CANARY OIL, S.L. en Calle Subida al Mayorazgo del municipio de Santa Cruz de Tenerife.

La gasolina más barata de este viernes en Tenerife

La Gasolina 98 más barata de la isla de Tenerife se encuentra en el municipio de Santa Cruz de Tenerife, en la estación de servicio CANARY OIL, S.L. en Calle Subida al Mayorazgo, a 1,345€ el litro y el segundo precio más barato lo podrás encontrar en la estación DISA EL MAYORAZGO en CALLE JESUS HERNANDEZ GUZMAN, 12 de Santa Cruz de Tenerife a 1,445€ el litro.

El Gasóleo A más barato de Tenerife está en la estación de servicio EL ESCOBONAL de Avenida Axaentemir en el municipio de Güímar a 1,459€ el litro. La segunda opción más barata es la estación CANARY OIL, S.L. de Calle Subida al Mayorazgo en Santa Cruz de Tenerife a 1,469€ el litro de Gasóleo A.

La estación DISA EL MAYORAZGO de CALLE JESUS HERNANDEZ GUZMAN, 12 en el municipio de Santa Cruz de Tenerife es la más barata de Tenerife para la Gasolina 95, a 1,325€ el litro, seguida por la estación E.S. OCÉANO SANTA CRUZ de CALLE PANAMÁ, 9 del municipio de Santa Cruz de Tenerife a 1,329€ el litro.

La gasolina más barata de este viernes en La Palma

La Gasolina 95 más barata en La Palma de hoy viernes 4 de septiembre, está en Santa Cruz de la Palma, POLIGONO INDUSTRIAL MIRCA, S/N, en la estación PLENERGY, donde está a 1,527€ el litro. La otra opción está en Fuencaliente de la Palma, Carretera LP-2 Fuencaliente km 24, a 1,568€ el litro en la estación PCAN.

Para la Gasolina 98 más barata de La Palma hay que ir hasta Fuencaliente de la Palma, Carretera LP-2 Fuencaliente km 24, a la gasolinera PCAN, donde el litro está a 1,688€ el litro. La segunda estación con la Gasolina 98 más barata de la isla está en Santa Cruz de la Palma, Avenida los Indianos, en la DISA, que está a 1,692€ el litro.

El gasoil más barato lo encontraremos en Santa Cruz de la Palma, en la estación PLENERGY en POLIGONO INDUSTRIAL MIRCA, S/N, donde el diésel está a 1,647€ el litro. La segunda mejor opción está en Santa Cruz de la Palma, a 1,688€ el litro en DISA en Avenida los Indianos.

La gasolina más barata de este viernes en El Hierro

El Gasóleo A más barato de El Hierro está en la estación de servicio DEL VALLE COMBUSTIBLES, S.L. de CALLE EL MATORRAL, 55 en el municipio de Frontera a 1,729€ el litro. La segunda opción más barata es la estación DISA VALVERDE de Calle de la Constitución, 22 en Valverde a 1,829€ el litro de Gasóleo A.

La Gasolina 98 más barata de la isla de El Hierro se encuentra en el municipio de Valverde, en la estación de servicio DISA VALVERDE en Calle de la Constitución, 22, a 1,879€ el litro y el segundo precio más barato lo podrás encontrar en la estación DISA FRONTERA en Carretera General Tigaday de Frontera a 1,879€ el litro.

La estación DEL VALLE COMBUSTIBLES, S.L. de CALLE EL MATORRAL, 55 en el municipio de Frontera es la más barata de El Hierro para la Gasolina 95, a 1,565€ el litro, seguida por la estación DISA VALVERDE de Calle de la Constitución, 22 del municipio de Valverde a 1,689€ el litro.

La gasolina más barata de este viernes en La Gomera

En cuanto el diésel más barato de La Gomera, la estación de servicio OCÉANO PLAYA SANTIAGO de Alajeró en Carretera TF-713 km 38 tiene un precio de 1,799€ el litro.

La Gomera tiene hoy, viernes 4 de septiembre, la Gasolina 95 más barata en Alajeró, Carretera TF-713 km 38, en la estación de servicio OCÉANO PLAYA SANTIAGO a 1,669€ el litro. La segunda más económica de la isla de La Gomera estaría en Vallehermoso, ESTACION SERVICIO CHIPUDE, en Carretera Los Apartaderos km 1, donde el litro está a 1,669€.

La estación de OCÉANO PLAYA SANTIAGO en Alajeró, Carretera TF-713 km 38, tiene la Gasolina 98 más asequible de la isla de La Gomera, a 1,849€ el litro. Otra opción está en Vallehermoso, Carretera Los Apartaderos km 1, en la estación ESTACION SERVICIO CHIPUDE a 1,849€ el litro.

La gasolina más barata de este viernes en Santa Cruz de Tenerife

En cuanto a la Gasolina 98, la estación CANARY OIL, S.L. de Calle Subida al Mayorazgo es la que tiene más barato el litro en Santa Cruz de Tenerife, a 1,345€ el litro de Gasolina 98 y el segundo precio más barato lo podrás encontrar en la estación DISA EL MAYORAZGO en CALLE JESUS HERNANDEZ GUZMAN, 12 a 1,445€ el litro.

La estación DISA EL MAYORAZGO es la más barata de Santa Cruz de Tenerife para la Gasolina 95 de CALLE JESUS HERNANDEZ GUZMAN, 12, a 1,325€ el litro de Gasolina 95, seguida por la estación E.S. OCÉANO SANTA CRUZ a 1,329€ el litro en CALLE PANAMÁ, 9.

El Gasóleo A más barato de Santa Cruz de Tenerife (Tenerife) de este viernes 4 de septiembre está en la estación de servicio CANARY OIL, S.L. a 1,469€ el litro de diésel en Calle Subida al Mayorazgo. La segunda opción más barata es la estación TGAS-TU TRÉBOL a 1,469€ el litro de Gasóleo A en Polígono Industrial El Mayorazgo.

La gasolina más barata de este viernes en San Cristóbal de La Laguna

La Gasolina 98 más barata está en CALLE SANTA AMELIA, 20, con un precio de 1,449€ el litro de Gasolina 98 en la estación OCÉANO TACO. La segunda mejor opción está en la estación OCÉANO, en Carretera TF-111 km 8, con un precio de 1,458€ el litro.

Para el diésel (Gasóleo A) más asequible hay que ir hasta Avenida Los Menceyes, 223, donde la estación de servicio PCAN ofrece el diésel a 1,528€ el litro. La estación OCÉANO de Carretera TF-111 km 8 es una segunda opción barata para el gasoil, 1,529€ el litro.

El mejor precio para repostar Gasolina 95 en San Cristóbal de La Laguna lo puedes encontrar en la estación de servicio OCÉANO TACO, en CALLE SANTA AMELIA, 20, donde está a 1,329€ el litro de Gasolina 95. La segunda mejor opción está en Carretera TF-111 km 8, en la estación OCÉANO que tiene la Gasolina 95 a 1,379€ el litro.

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Fuente: Ministerio de Industria, Comercio y Turismo [04/09/2026 8:10:14]