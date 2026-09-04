Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Tiempo en TenerifeGas pimienta en TenerifeAlertas de la avalancha en CeutaCentro Sociosanitario Acorán-AñazaCuestionan las mejoras de la ULLEmergencia en un avión en TenerifeDirecto: crisis en CeutaFutbolista Raúl Asencio
instagramlinkedin

Es oficial: los pensionistas con hijos pueden aumentar su pensión hasta 136 euros al mes gracias a este complemento de la Seguridad Social

Los beneficiarios pueden aumentar su cuantía con 36,90 euros mensuales por cada hijo

La Seguridad Social deberá pagar la pensión a una viuda pese a que el matrimonio no estaba inscrito en España

La Seguridad Social deberá pagar la pensión a una viuda pese a que el matrimonio no estaba inscrito en España

PI STUDIO

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Luis Miguel Mora

Luis Miguel Mora

Los pensionistas que tengan hijos tienen derecho a aumentar su prestación mensual gracias a un complemento adicional en la pensión de jubilación, incapacidad permanente o viudedad. Este se trata del complemento para la reducción de la brecha de género, una ayuda que sustituyó en 2021 al antiguo complemento de maternidad.

El funcionario de la Seguridad Social Alfonso Muñoz explica en uno de sus vídeos que se debe tener en cuenta la fecha en la que se causó la pensión es fundamental, ya que el antiguo complemento de maternidad se aplicaba a pensiones reconocidas desde 2016 hasta 2021. Sin embargo, el actual complemento de brecha de género comenzó a aplicarse en 2021.

Así se cobra el complemento por cada hijo

El importe del complemento de brecha de género es de 36,90 euros al mes por cada hijo en 2026. La cantidad se puede sumar por un máximo de cuatro hijos, de manera que quien tenga cuatro o más puede recibir 147,60 euros mensuales adicionales en su pensión.

Además, este dinero se abona junto a la pensión y no se utiliza para calcular el límite máximo de las pensiones contributivas ni para determinar determinados complementos a mínimos. El experto de la Seguridad Social también explica que el derecho nace con los efectos económicos de la pensión que da lugar al complemento.

El anterior complemento de maternidad funcionaba de una manera diferente. Para las pensiones causadas entre 2016 y 2021 podía suponer un incremento del 5% con dos hijos, del 10% con tres y del 15% con cuatro o más. La justicia europea determinó que excluir a los hombres era discriminatorio, lo que llevó a modificar el sistema. En total, se pueden acumular hasta 1.800 euros.

Los hombres también pueden acceder al complemento

El TJUE resolvió en 2025 que España debía aplicar el complemento a los hombres igual que a las mujeres, al considerar discriminatorios los requisitos adicionales que se les exigían. La propia Seguridad Social recoge ya esta interpretación.

Esto no significa que los dos padres puedan cobrar simultáneamente el complemento por los mismos hijos. La normativa mantiene un único complemento por cada unidad familiar, de forma que el reconocimiento al segundo progenitor provoca la extinción del que estuviera percibiendo el primero, con las reglas de efectos económicos previstas por la Seguridad Social.

Noticias relacionadas y más

Por eso, quien vaya a jubilarse o cobre ya una pensión, y tenga hijos, debe revisar desde cuándo se cobra la pensión, qué complemento le corresponde y si existen circunstancias que permitan solicitar su reconocimiento o revisión.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Susto de madrugada en Añaza: un incendio destruye el almacén de una administración pública en Santa Cruz
  2. Emergencia médica a bordo en Tenerife Sur: coordinan el aterrizaje prioritario de un vuelo procedente de Leeds
  3. Adolfo Díaz, presidente del Mercadillo del Agricultor de Tejina, en La Laguna: 'Le estamos dando la vuelta a la situación del campo
  4. Las batallas de aura 'farmean' en Tenerife: la nueva tendencia juvenil que llena las plazas
  5. El brunch de Tenerife perfecto para disfrutar en familia: abundante y situado junto a un parque para los niños
  6. Fiscalización patrimonial en Tenerife: la Audiencia de Cuentas detecta fallos en los inventarios de Santa Cruz, La Laguna y Arona
  7. Comienzan las fiestas del Cristo de La Laguna con un pregón que reivindica a los vecinos y la identidad local
  8. Gomis y Jureskin debutan y Dani Fernández y Jesús de Miguel golean en el amistoso entre CD Tenerife y CD Laguna (5-0)

El jefe de Palantir convertirá el "arte de la guerra" de Ucrania en un nuevo negocio de tecnología militar

El jefe de Palantir convertirá el "arte de la guerra" de Ucrania en un nuevo negocio de tecnología militar

Es oficial: los pensionistas con hijos pueden aumentar su pensión hasta 136 euros al mes gracias a este complemento de la Seguridad Social

Es oficial: los pensionistas con hijos pueden aumentar su pensión hasta 136 euros al mes gracias a este complemento de la Seguridad Social

Canarias se adelanta al Estado para tratar la ‘Piel de Mariposa’ y administra por primera vez un fármaco no disponible en el país

Canarias se adelanta al Estado para tratar la ‘Piel de Mariposa’ y administra por primera vez un fármaco no disponible en el país

Edu Soto (48 años, cómico): "Es imposible el humor completamente inocuo; siempre hay una pequeña dosis de opinión"

Edu Soto (48 años, cómico): "Es imposible el humor completamente inocuo; siempre hay una pequeña dosis de opinión"

El Estatuto de los Trabajadores lo confirma: puedes pedir una excedencia de hasta dos años para cuidar a tus hijos durante la vuelta al cole

El Estatuto de los Trabajadores lo confirma: puedes pedir una excedencia de hasta dos años para cuidar a tus hijos durante la vuelta al cole

EL DÍA sortea 5 entradas dobles exclusivas para suscriptores Noctámbula Festival

EL DÍA sortea 5 entradas dobles exclusivas para suscriptores Noctámbula Festival

Canarias atiende a más de 1.100 víctimas de agresiones sexuales en solo 15 meses

Canarias atiende a más de 1.100 víctimas de agresiones sexuales en solo 15 meses

Pinolere se llena de madera: casi 200 artesanos dan forma a la nueva edición de la Feria de Artesanía

Pinolere se llena de madera: casi 200 artesanos dan forma a la nueva edición de la Feria de Artesanía
Tracking Pixel Contents