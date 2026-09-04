Es oficial: los pensionistas con hijos pueden aumentar su pensión hasta 136 euros al mes gracias a este complemento de la Seguridad Social

Los pensionistas que tengan hijos tienen derecho a aumentar su prestación mensual gracias a un complemento adicional en la pensión de jubilación, incapacidad permanente o viudedad. Este se trata del complemento para la reducción de la brecha de género, una ayuda que sustituyó en 2021 al antiguo complemento de maternidad.

El funcionario de la Seguridad Social Alfonso Muñoz explica en uno de sus vídeos que se debe tener en cuenta la fecha en la que se causó la pensión es fundamental, ya que el antiguo complemento de maternidad se aplicaba a pensiones reconocidas desde 2016 hasta 2021. Sin embargo, el actual complemento de brecha de género comenzó a aplicarse en 2021.

Así se cobra el complemento por cada hijo

El importe del complemento de brecha de género es de 36,90 euros al mes por cada hijo en 2026. La cantidad se puede sumar por un máximo de cuatro hijos, de manera que quien tenga cuatro o más puede recibir 147,60 euros mensuales adicionales en su pensión.

Además, este dinero se abona junto a la pensión y no se utiliza para calcular el límite máximo de las pensiones contributivas ni para determinar determinados complementos a mínimos. El experto de la Seguridad Social también explica que el derecho nace con los efectos económicos de la pensión que da lugar al complemento.

El anterior complemento de maternidad funcionaba de una manera diferente. Para las pensiones causadas entre 2016 y 2021 podía suponer un incremento del 5% con dos hijos, del 10% con tres y del 15% con cuatro o más. La justicia europea determinó que excluir a los hombres era discriminatorio, lo que llevó a modificar el sistema. En total, se pueden acumular hasta 1.800 euros.

Los hombres también pueden acceder al complemento

El TJUE resolvió en 2025 que España debía aplicar el complemento a los hombres igual que a las mujeres, al considerar discriminatorios los requisitos adicionales que se les exigían. La propia Seguridad Social recoge ya esta interpretación.

Esto no significa que los dos padres puedan cobrar simultáneamente el complemento por los mismos hijos. La normativa mantiene un único complemento por cada unidad familiar, de forma que el reconocimiento al segundo progenitor provoca la extinción del que estuviera percibiendo el primero, con las reglas de efectos económicos previstas por la Seguridad Social.

Por eso, quien vaya a jubilarse o cobre ya una pensión, y tenga hijos, debe revisar desde cuándo se cobra la pensión, qué complemento le corresponde y si existen circunstancias que permitan solicitar su reconocimiento o revisión.