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El Estatuto de los Trabajadores lo confirma: puedes pedir una excedencia de hasta dos años para cuidar a tus hijos durante la vuelta al cole

La ley reconoce esta posibilidad tanto a madres como a padres y permite disfrutarla de forma fraccionada

Así puedes conseguir una excedencia para cuidar a tus hijos

Así puedes conseguir una excedencia para cuidar a tus hijos / INFORMACIÓN

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Luis Miguel Mora

Luis Miguel Mora

El inicio de un nuevo curso escolar obliga a muchos padres a hacer malabares para conciliar el cuidado de sus hijos, las tareas domésticas y la jornada laboral. Sin embargo, el Estatuto de los Trabajadores permite solicitar una excedencia por cuidado de hijos con la que mantendrás tu puesto mientras se cumplan estas condiciones.

Este derecho está reconocido en el artículo 46.3 del Estatuto de los Trabajadores. Se trata de una opción distinta de la reducción de jornada y permite al trabajador apartarse temporalmente de su puesto para dedicarse al cuidado del menor cuando más lo necesita.

Hasta tres años por cada hijo

La excedencia puede durar hasta tres años por cada hijo, ya sea por nacimiento, adopción, guarda con fines de adopción o acogimiento permanente. El plazo comienza a contar desde el nacimiento o desde la resolución administrativa correspondiente.

Además, no es obligatorio consumir todo el periodo de una sola vez. El Estatuto de los Trabajadores permite disfrutar la excedencia de manera fraccionada, por lo que un trabajador puede organizar distintos periodos de ausencia para adaptarlos a sus circunstancias familiares. Es un derecho individual que pueden ejercer tanto hombres como mujeres.

VUELTA AL COLE 2023

Esta excedencia es útil en la vuelta al cole / Casteleiro/Roller Agencia / LCO

Cuando ambos progenitores trabajan en la misma empresa y solicitan la excedencia por el mismo hijo, la compañía puede limitar que los dos la disfruten a la vez.

El puesto de trabajo se mantiene durante un tiempo limitado

Durante el primer año existe derecho a la reserva del mismo puesto de trabajo. En algunas familias numerosas, ese periodo se amplía a 15 meses o a 18 meses, dependiendo de la categoría.

Después de ese primer año, la reserva deja de estar vinculada necesariamente al puesto concreto y pasa a existir una garantía de reincorporación a un puesto del mismo grupo profesional o categoría equivalente, en los términos previstos por el Estatuto.

Además, el tiempo de excedencia por cuidado de hijos cuenta a efectos de antigüedad y la persona trabajadora conserva el derecho a participar en cursos de formación profesional, especialmente cuando se aproxima su reincorporación.

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Por tanto, quien necesite apartarse temporalmente del trabajo para cuidar a su hijo no tiene por qué recurrir necesariamente a una excedencia voluntaria ordinaria. La excedencia por cuidado de hijos tiene una protección específica en el Estatuto de los Trabajadores.

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