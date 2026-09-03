La vuelta al cole más cara de la historia: un informe revela que costará 200 euros por familia ante la inflación y la subida de los precios

La próxima semana, millones de niños y adolescentes de todo el país regresarán a las aulas para comenzar un nuevo curso escolar. Las familias ultiman los preparativos para que no falte nada en la vuelta al cole, afrontando un desembolso cada vez mayor. Este año será la más cara de la historia, con un nuevo incremento del gasto medio por hogar, según revela un estudio de Webloyalty.

El informe 'Vuelta al cole 2026' revela que las familias gastarán una media de 198 euros en compras online para preparar el inicio del curso, lo que supone un incremento del 9% respecto a 2025 y un aumento acumulado del 30% en los dos últimos años. Además, se está produciendo un cambio en las prioridades de consumo.

Niños en un colegio / INAKI ABELLA DIEGUEZ

Por primera vez, los dispositivos electrónicos y los ordenadores concentran el 52% de los pedidos online, muy por delante de los libros escolares, que representan el 30%, y de la ropa infantil, con un 18%.

La inflación es la culpable del incremento del gasto en la vuelta al cole

Este crecimiento del gasto se produce en un momento de mayor presión sobre las economías domésticas. El IPC cerró julio con una subida interanual del 3,5%, mientras que el consumo de los hogares crece más rápido que los ingresos. Según el Consejo General de Economistas, el gasto familiar aumenta un 6,1%, frente al 5,1% de la renta disponible, lo que ha reducido la tasa de ahorro hasta el 11,3%.

En este contexto, el comercio electrónico gana protagonismo. Las ventas online relacionadas con la vuelta al cole aumentan un 20% respecto al año pasado, impulsadas por la búsqueda de precios más competitivos y la posibilidad de comparar ofertas. La directora de Desarrollo de Negocio de Webloyalty Iberia, Paula Rodríguez, señala que las familias recurren cada vez más a Internet para planificar sus compras: "Los consumidores utilizan el canal online no solo por comodidad, sino porque les permite optimizar el gasto en un momento del año en el que las compras son inevitables".

Una profesora, el primer día del curso en un colegio / Ferran Nadeu

Ante esta subida de precios, muchas familias optan por reutilizar el material de cursos anteriores, como mochilas, estuches o uniformes, y por adquirir libros de texto de segunda mano a través de plataformas como Vinted o Wallapop.

Se inicia el momento de más consumo en el año

La 'vuelta al cole' y la campaña de septiembre marcan el inicio del denominado Golden Quarter, el periodo de mayor actividad comercial del año que incluye el Black Friday, el Cyber Monday y la campaña navideña. Para los comercios, se ha convertido se ha convertido ya en el primer gran termómetro del consumo antes de final de año.