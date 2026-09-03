Sánchez consuela a Ceuta y a Melilla con la promesa de abrirles el "club" de la RUP

Canarias podría dejar de ser el único territorio español reconocido como Región Ultraperiférica (RUP) de la Unión Europea. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció este jueves que España pedirá a la UE que Ceuta y Melilla obtengan ese mismo estatus, concebido para compensar las desventajas estructurales que determinados territorios afrontan por su situación geográfica: la lejanía del continente europeo, la insularidad o la dependencia económica de determinados sectores, entre otros. Su reconocimiento permitiría a las dos ciudades autónomas acceder a un tratamiento diferenciado y a ventajas fiscales, económicas y presupuestarias similares a las que disfruta el Archipiélago desde hace más de tres décadas, por su condición de lejanía e insularidad.

El Gobierno de Canarias, por su parte, no se opone a que otros territorios soliciten esta declaración. Sin embargo, sí señalan este movimiento como "una salida improvisada" de Pedro Sánchez para salir al paso en su comparecencia en el Congreso. "Está claro que no conoce qué requisitos ha fijado Bruselas para ser RUP, como por ejemplo, la lejanía o cómo se articularía", explica Alfonso Cabello, portavoz del Ejecutivo autonómico. Describen la propuesta como "un globo sonda" con el que intenta desviar la atención o como una estrategia para calmar el "evidente malestar" del pueblo ceutí ante la gestión de la crisis que vive.

"Para empezar, ese anuncio conllevaría una reforma del Tratado de Funcionamiento de la UE. No es algo que vaya a ser inmediato, ni parece que sea posible", explica. El principal obstáculo está en el propio marco jurídico europeo. El artículo 349 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE) enumera los territorios reconocidos como RUP y establece las circunstancias que justifican ese tratamiento específico, entre ellas, la gran lejanía respecto al continente europeo.

Aunque la normativa comunitaria contempla un mecanismo para que determinados territorios franceses, daneses o neerlandeses puedan adquirir o abandonar su estatus, como ocurrió con Mayotte y San Bartolomé, esta posibilidad no se extiende a los territorios españoles. La propuesta anunciada por Sánchez obligaría, por tanto, a reformar los artículos 349 y 355 del Tratado y abriría la puerta a redefinir qué se entiende por ultraperiferia y qué características debe reunir un territorio para formar parte de este grupo.

En la actualidad, la Unión Europea reconoce nueve regiones ultraperiféricas. Además de Canarias y la ya mencionada Mayotte, forman parte de este grupo los archipiélagos portugueses de Azores y Madeira y otros cinco territorios franceses: Guadalupe, Guayana Francesa, Martinica, Reunión y San Martín. Aunque sus realidades son distintas, todas arrastran dificultades vinculadas a su ubicación que las colocan en desventaja frente al territorio continental.

Un paraguas para ampliar las ventajas fiscales

Las dudas sobre la propuesta también las comparte Orlando Luján, asesor fiscal y experto en el Régimen Económico y Fiscal (REF) canario. "Veo díficil que Bruselas acepte esa posibilidad", señala atendiendo a que Ceuta y Melilla no cumplen con el perfil del artículo 349, también citado por el Gobierno de Canarias. En cualquier caso, explica que ambas ciudades autónomas ya cuentan históricamente con un régimen fiscal diferenciado en el que disponen bonificaciones en el IRPF y el Impuesto sobre Sociedades, lo que les permite una tributación inferior a la existente con carácter general en España. Estas ventajas, sin embargo, no se deben a una condición ultraperiférica sino que el propio Ministerio de Hacienda lo vincula a su localización geográfica y a las particulares geopolíticas de ambos territorios.

Distancia

La distancia es una de las diferencias más evidentes entre estos territorios: Ceuta está a unos 30 kilómetros de la península, Melilla a unos 170 y Canarias a unos 1.400 kilómetros. Sin embargo, la condición de región ultraperiférica no se determina por una distancia mínima concreta, sino por un conjunto de circunstancias geográficas y económicas, como la lejanía, la insularidad, la reducida superficie, las dificultades climáticas o la dependencia económica.

En el hipotético caso de que la iniciativa saliera adelante, el reconocimiento como RUP les permitiría disponer de ciertas ventajas respecto a determinadas reglas comunitarias. "Lo que hace la Unión Europea es decir: bueno, a estas regiones les permito una mayor flexibilidad en la política comercial, en la política aduanera, en la política de impuestos y en la política de intensidad de ayudas", explica. En Canarias, esa herramienta es la que permite desarrollar instrumentos propios del Régimen Económico y Fiscal (REF) como la Reserva para Inversiones en Canarias (RIC) y la Zona Especial Canaria (ZEC), entre otros. "No podríamos gozar de esos instrumentos si no fuera por la excepción que establece ese artículo 349", sostiene. Ese margen alcanza también a las políticas aduaneras y comerciales, las zonas francas, determinadas políticas agrícolas y pesqueras y las condiciones de abastecimiento.

Panorámica de contenedores de mercancías en una terminal portuaria Santa Cruz de Tenerife / Delia Padrón

Pero compartir la condición de RUP no implica necesariamente contar con la misma intensidad de las ayudas. El asesor explica que existen otras normas europeas que las modulan en función de la situación de cada territorio. Como ejemplo, señala que una región ultraperiférica con un PIB per cápita inferior al 75% puede acceder a ayudas más elevadas que otra cuyo PIB se sitúe en el 90%. "Mientras los indicadores económicos sean peores en determinadas regiones, permiten que haya más ayudas", resume.

Luján no considera que conceder algún tipo de estatuto especial a Ceuta y Melilla deba representar un problema de competencia para Canarias. "No me preocuparía que le den alguna suerte de estatuto, ni creo que deba ser un problema", afirma. En su opinión que ambas ciudades puedan contar con un tratamiento particular no tiene por qué entrar en conflicto con las singularidades que ya tiene reconocidas el Archipiélago. La cuestión, en todo caso, estaría en determinar bajo qué figura podría articularse ese trato diferenciado y hasta dónde podría llegar.

2.400 islas

El debate sobre el trato específico a los territorios insulares no se limita a Canarias. Baleares también ha reclamado en los últimos años un mayor reconocimiento de los costes de la insularidad. En diciembre de 2024, el diputado balear de Sumar Vicenç Vidal Matas defendió en la Comisión Mixta sobre Insularidad la creación de un estatuto europeo permanente para las islas, una propuesta que afecta a una realidad mucho más amplia: un estudio del Parlamento Europeo estima en torno a 2.400 las islas habitadas de la UE, repartidas entre 13 Estados miembros y con más de 20 millones de habitantes. La iniciativa plantea medidas específicas para compensar los sobrecostes derivados de la insularidad, desde ayudas de Estado y fondos europeos hasta una mayor flexibilidad en determinadas normas comunitarias.

La reivindicación de que Ceuta y Melilla sean consideradas regiones ultraperiféricas de la UE tampoco es nueva. Pablo Casado, entonces presidente del PP, la planteó en junio de 2021, cuando reclamó para ambas ciudades un trato equiparable al de las RUP. Juan Vivas, presidente de Ceuta, defendió posteriormente esa vía y en abril de 2022 pidió al Gobierno de España un estatus equiparable al de las regiones ultraperiféricas, además de la incorporación de Ceuta a la Unión Aduanera y una revisión de su situación en el espacio Schengen. Jordi Cañas, entonces eurodiputado de Ciudadanos, llevó ese mismo año a Bruselas un informe sobre la integración europea de Ceuta y Melilla que contemplaba su consideración como RUP. En Melilla, Juan José Imbroda, presidente de la ciudad autónoma y dirigente del PP, también ha defendido posteriormente esta posibilidad, mientras que Félix Cervantes Rodrigo, abogado, presentó en 2025 una petición ante el Parlamento Europeo para que Ceuta y Melilla fueran reconocidas como regiones ultraperiféricas.