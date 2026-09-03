Quim Soler, director Territorial de BBVA en Canarias: «Queremos acompañar a los jóvenes canarios a lo largo de su vida»

BBVA apoya la Royal Elite Cup en Tenerife, que reúne a academias y clubes de referencia en el deporte. ¿Por qué BBVA ha decidido apoyar este torneo?

Nuestra forma de entender el compromiso con los jóvenes nos lleva a estar allí donde ellos estén, apoyándoles en experiencias cuyos valores compartimos. El deporte transmite esfuerzo, disciplina, trabajo en equipo y superación, valores que nos caracterizan como organización y que queremos impulsar desde BBVA. El apoyo de iniciativas como esta es una forma de conectar con los jóvenes desde la cercanía y desde experiencias que para ellos son importantes, lo que nos permite formar parte de su vida.

¿En qué otras iniciativas se traduce el compromiso de BBVA de estar cerca de los jóvenes en las Islas?

Ese compromiso va mucho más allá del apoyo a una iniciativa. BBVA lleva años trabajando con los jóvenes, con una propuesta que evoluciona con ellos y que busca acompañarlos en todas las etapas de su vida financiera. En Canarias, como en el resto de España, eso se traduce en una oferta que les ayuda desde su día a día hasta decisiones importantes como estudiar, ahorrar, invertir o financiar un proyecto. También estamos presentes en iniciativas que conectan con sus intereses y aspiraciones, como el emprendimiento y el desarrollo personal. Por eso apoyamos iniciativas como San Diego Comic-Con Málaga, un gran punto de encuentro para la creatividad, la cultura pop y la comunidad, o ScrapWorld, que impulsa el talento emergente y el emprendimiento joven en la moda urbana y la cultura digital. Son proyectos que nos permiten acercarnos a ellos desde ámbitos que les apasionan y seguir acompañándolos también fuera del ámbito puramente financiero.

Fuera de las instalaciones deportivas, los niños tienen que aprender a gestionar su futuro y este futuro pasa también por gestionar su economía, ¿qué herramientas pone BBVA a disposición de los jóvenes y de sus familias?

BBVA acompaña a los jóvenes a lo largo de las diferentes etapas de su vida, adaptándose a las necesidades de cada momento. Durante la infancia, BBVA pone a disposición de los padres y familias la posibilidad de abrir una cuenta para menores, para comenzar a ahorrar desde el primer momento. También les acompañamos con financiación para estudios. En ese ámbito contamos con préstamos específicos para distintas necesidades formativas, tanto para másteres, Erasmus o estudios en el extranjero, como para estudios de larga duración. Son soluciones adaptadas al calendario real de cada formación. Cuando empiezan a ganar autonomía, ponemos a su disposición soluciones para su día a día como una cuenta gratuita y 100% digital, Bizum, tarjetas sin coste, herramientas para controlar el gasto o para disfrutar de experiencias como viajar. Para ello, BBVA dispone del Pack Viajes, con el que los jóvenes pueden realizar pagos en monedas diferentes al euro sin comisiones y sin límite en el número de operaciones ni en el importe cuando empiezan a viajar durante todos los días, incluidos los fines de semana. Asimismo, cuando llega la hora de tomar decisiones importantes como la compra de un coche o de una vivienda les apoyamos con financiación y cuando quieren empezar a invertir, tenemos herramientas muy competitivas. BBVA ha lanzado recientemente una nueva tarifa para invertir en acciones y ETF (Exchange Traded Fund o fondo cotizado) dentro del servicio BBVA Trader Bolsa, que sitúa su oferta de valor dentro de las más competitivas del mercado en España para los jóvenes. En definitiva, queremos ser el banco de los jóvenes desde que nacen hasta que son independientes y disponemos de servicios y productos específicos que les ayudan en cada momento de su vida.

¿Qué diferencia a BBVA de los neobancos, que están irrumpiendo con fuerza en el sistema financiero y que llaman mucho la atención de los jóvenes?

En BBVA tenemos la mejor combinación: una oferta integral, una gran app con la solidez, la confianza y la amplitud de un banco global y la capacidad de acompañar al cliente cuando lo necesita, de forma física o digital. Este es nuestro valor diferencial. Creemos que la verdadera diferencia está en la experiencia que desde BBVA podemos ofrecer en todos los canales y en nuestra oferta de productos y servicios, capaces de atender todas y cada una de las necesidades de nuestros jóvenes en cualquier etapa de su vida.

¿Cómo está trabajando BBVA para adaptarse a la realidad de los jóvenes, que demandan cada vez más experiencias diferentes y servicios muy específicos?

Estamos evolucionando hacia una experiencia cada vez más personalizada, y ahí la IA está jugando un papel fundamental, con una experiencia que no sólo responde, sino que anticipa y ayuda de forma proactiva. Además, en BBVA, como comentaba antes, queremos estar presentes en espacios que conectan directamente con ellos, acompañando a los jóvenes en los momentos más relevantes de su día a día y ayudarles a construir su propia independencia financiera y a tomar decisiones con mayor confianza.