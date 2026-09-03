Estás protegido por el Estatuto de los Trabajadores: si tu jefe te llama o te manda un WhatsApp fuera del horario laboral, no tienes por qué responder

Estás en casa descansando, viendo la televisión o comiendo cuando de repente, tu jefe te llama o te envía un mensaje de WhatsApp. Esta situación es muy habitual y genera molestias para muchas personas y no tiene por qué aceptarse con normalidad. El Estatuto de los Trabajadores reconoce el derecho a la desconexión digital fuera del horario laboral, incluso cuando los superiores insisten en contactar.

La protección aparece en el artículo 20 bis del Estatuto de los Trabajadores y también en el artículo 88 de la Ley Orgánica de Protección de Datos y garantía de los derechos digitales. Esta última norma establece que la desconexión debe garantizar el respeto al tiempo de descanso, los permisos y las vacaciones, además de proteger la intimidad personal y familiar.

La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz / Eduardo Parra - Europa Press / Europa Press

Ambos pretenden proteger a los empleados frente a los jefes que no respetan los derechos laborales.

Un WhatsApp tarde no está obligado a responder

Un trabajador puede no atender una comunicación laboral cuando ya ha terminado su jornada, salvo que las características de su puesto o las condiciones pactadas establezcan que tenga que estar disponible siempre. Además, los convenios colectivos deben regular la desconexión como un derecho a no atender dispositivos digitales fuera del horario laboral. Por tanto, que el responsable envíe un WhatsApp un sábado por la tarde no significa que el empleado tenga que coger el teléfono y ponerse a trabajar. Él puede leerlo y contestarlo cuando vuelva a comenzar su jornada.

La norma protege el periodo de descanso y también persigue que las herramientas digitales no terminen prolongando de forma permanente el tiempo de trabajo. Sin embargo, esto no quiere decir que ninguna llamada fuera de horario pueda producirse. Hay puestos en los que la disponibilidad forma parte de la organización del trabajo y determinados convenios establecen sistemas de guardia o atención fuera de la jornada. En esos casos, habrá que atender a lo que establezcan el contrato, el convenio y las condiciones concretas del puesto.

La empresa debe tener unas reglas de desconexión

La ley también obliga al jefe a establecer una política interna sobre la desconexión digital. En ella deben fijarse las modalidades para ejercer este derecho y medidas para fomentar un uso razonable de las herramientas tecnológicas. Esto es especialmente importante para las personas que tienen teletrabajo y los modelos híbridos, donde el tiempo personal puede ser más difícil de mantener. La ley exige que el derecho se adapte a las características de cada puesto y que contribuya también a la conciliación entre trabajo y vida personal y familiar.

Se deben respetar los horarios laborales / El Día

Así, un trabajador no tiene que sentirse obligado a estar permanentemente pendiente del móvil si su jefe le llama.

Multas de hasta 7.500 euros por incumplimientos graves de la ley

Las empresas que no respeten los derechos laborales relacionados con la jornada y los descansos pueden enfrentarse a sanciones económicas, aunque la cuantía dependerá de la infracción concreta y de su gravedad. La Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social (LISOS) fija para las infracciones graves en materia de relaciones laborales multas que van desde 751 hasta 7.500 euros. En los supuestos considerados muy graves, las sanciones pueden alcanzar los 225.018 euros.

Esto no significa que cada mensaje enviado por un jefe fuera de horario vaya a traducirse automáticamente en una multa. La Inspección de Trabajo debe valorar las circunstancias y el incumplimiento acreditado, especialmente cuando existe una exigencia reiterada de disponibilidad o se vulneran de manera sistemática los tiempos de descanso.