El Estatuto de los Trabajadores lo hace oficial: los padres pueden adaptar su jornada laboral para llevar y recoger a sus hijos del colegio

La vuelta al cole obliga a muchas familias a reorganizar sus horarios para compaginar el trabajo con las necesidades de los menores. Llevarlos y recogerlos del colegio, acompañarlos a las actividades extraescolares, acudir a reuniones con los profesores o atender su cuidado son algunas de las dificultades habituales. Para facilitar esta conciliación, el Estatuto de los Trabajadores reconoce un derecho que pueden solicitar los empleados.

Esta ventaja está recogida en dos artículos del Estatuto de los Trabajadores, el 34.8 y el 37.6. El primero permite pedir cambios en la duración y distribución de la jornada, en la organización del tiempo de trabajo y también en la forma de prestar el servicio, incluido el teletrabajo, siempre que la petición sea razonable y proporcionada tanto para la persona trabajadora como para las necesidades de la empresa.

Los padres tienen estos días muchas tareas por la vuelta al cole / Europa Press

Por su parte, el segundo garantiza este derecho: "Quien por razones de guarda legal tenga a su cuidado directo algún menor de doce años o una persona con discapacidad que no desempeñe una actividad retribuida tendrá derecho a una reducción de la jornada de trabajo diaria".

Qué se puede a la empresa

La adaptación no significa necesariamente trabajar menos. Una de sus principales características es que se mantienen las horas de trabajo y el salario. Lo que puede cambiar es la manera de repartirlas para que sea posible atender las obligaciones familiares. Entre las posibilidades están:

Modificar la hora de entrada o salida.

Cambiar la distribución de la jornada.

Pasar de jornada partida a continuada.

Solicitar el teletrabajo, cuando el puesto y la organización de la empresa lo permitan.

Para quienes tienen hijos, el Estatuto de los Trabajadores reconoce el derecho a solicitar esta adaptación hasta que el menor cumpla 12 años. La norma también contempla otros supuestos de cuidado familiar, como los hijos mayores de esa edad que no puedan valerse por sí mismos, el cónyuge o pareja de hecho y determinados familiares hasta segundo grado, en las condiciones que establece la ley.

Por ejemplo, un trabajador que durante el curso tiene un turno de 8.00 a 17.00 horas podría solicitar entrar y salir antes si necesita recoger a sus hijos del colegio. No se trata de que pueda imponer cualquier horario, la propuesta debe guardar un equilibrio entre sus necesidades de conciliación y las de la compañía.

La empresa tiene que negociar y no puede limitarse a decir 'no'

La solicitud debe plantearse conforme a lo establecido en el convenio colectivo cuando este regule el procedimiento. Si no existe esa regulación, la empresa tiene que abrir un proceso de negociación con el trabajador que no puede superar los 15 días. Al terminar, debe comunicar por escrito si acepta la petición, si propone otra alternativa o si la rechaza.

Además, una negativa no debería quedarse en un simple "por necesidades de la empresa". La compañía debe explicar las razones objetivas que justifican su decisión, mientras que la negociación debe desarrollarse de buena fe y buscando, cuando sea posible, una solución que permita la conciliación. Además, tras la modificación del artículo 34.8 en 2023, si finaliza el periodo de negociación sin una respuesta expresa y motivada de la empresa, se presume concedida la solicitud.

Por eso, con el inicio del nuevo curso, la recomendación para quienes tengan dificultades para encajar colegio y trabajo es revisar primero el convenio y presentar por escrito una propuesta concreta de adaptación, explicando qué horario se necesita y durante cuánto tiempo.