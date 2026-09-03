Las grandes fortunas se duplican en España

Los contribuyentes que declaran patrimonios superiores a los 30 millones de euros se han multiplicado por más de dos desde 2013 a 2024, pasando de 471 declarantes a 1.023, de acuerdo con los últimos datos de la Agencia Tributaria sobre la recaudación del Impuesto de Patrimonio.

El crecimiento ha sido sostenido. Tras los 471 declarantes de 2013, la cifra fue aumentando año tras año hasta alcanzar los 611 en 2017. Solo en 2018 se produjo un ligero retroceso, con 608. Desde entonces, el ascenso se aceleró: 701 en 2019, 724 en 2020, 831 en 2021, 852 en 2022 y 865 en 2023, hasta superar por primera vez el millar en 2024.

En total, el número de personas que declara patrimonios superiores a los 30 millones ha aumentado un 117% desde 2013. El incremento de las grandes fortunas se produce pese a que el conjunto de contribuyentes del Impuesto de Patrimonio se redujo ligeramente el pasado año. Fueron 227.424, frente a los 228.575 de 2023. En cambio, el patrimonio declarado por este colectivo ascendió a 986.984 millones de euros, un 6,4% más, con una media de 4,07 millones por contribuyente.

También creció la recaudación. Hacienda ingresó 2.153,7 millones de euros en 2024 por este impuesto, un 9,3% más que el año anterior y la cifra más alta de la serie histórica.

El aumento de los ingresos está relacionado, en parte, con los cambios introducidos en la fiscalidad de las grandes fortunas. En 2023 entró en vigor el Impuesto Temporal de Solidaridad de las Grandes Fortunas, dirigido a patrimonios superiores a tres millones de euros. Su creación llevó a comunidades como Madrid y Andalucía a reactivar el Impuesto de Patrimonio pese a las bonificaciones que mantenían.

Madrid, que no ingresó nada por este tributo en 2022, recaudó cerca de 643 millones de euros en 2024. Andalucía pasó de cero a 38,7 millones.