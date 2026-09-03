CaixaBank incrementa un 40% la financiación al turismo canario
La entidad bancaria ha concedido 148 operaciones por un valor cercano a los 236 millones de euros en las Islas, duplicando la cifra del semestre anterior
CaixaBank ha aumentado un 40% la financiación destinada al sector hotelero y de alojamientos turísticos en Canarias durante el primer semestre de 2026. A través de su división especializada Hotels & Tourism, la entidad ha cerrado 148 operaciones de financiación por un importe cercano a los 236 millones de euros.
El volumen de crédito concedido en las Islas forma parte de una estrategia más amplia de apoyo al sector turístico español. En el conjunto del país, la nueva financiación para esta industria alcanzó los 2.500 millones de euros en los seis primeros meses del año, consolidando a CaixaBank como uno de los principales socios financieros de una actividad que afronta un proceso continuo de inversión, renovación y transformación.
Casi 19.000 millones al turismo
La entidad destaca que esta evolución da continuidad a una trayectoria de crecimiento sostenido en los últimos años. Entre 2020 y 2025, CaixaBank canalizó cerca de 19.000 millones de euros hacia el sector turístico, destinados tanto a proyectos de expansión como a iniciativas de modernización, sostenibilidad y mejora de la competitividad de las empresas.
La división Hotels & Tourism mantiene una posición especializada dentro del grupo y acompaña a empresas hoteleras y alojativas en sus planes de inversión, adaptación a las nuevas demandas del mercado y consolidación del destino turístico.
Fuente: La Provincia - Diario de Las Palmas
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