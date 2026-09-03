El aire ya no es gratis: el euro por inflar las ruedas enfrenta a gasolineras y conductores

Dicen por ahí que "regalado" murió hace tiempo: lo que hace años era una cortesía o invitación, ahora probablemente suponga un pequeño desembolso económico. A las bolsas de supermercado, al aparcamiento en vía pública o el hecho de ir al baño en determinados espacios, ahora se suma el pagar un euro por ajustar la presión de los neumáticos. Un servicio indispensable para la seguridad vial, hasta ahora gratuito, que despierta cierta perplejidad entre quienes lo daban por sentado.

Iván cuenta que no le quedó más remedio que marcharse de la gasolinera en la que estaba, en la autopista de la TF-5, a pesar de tener la luz de advertencia encendida en la pantalla del coche. "No le pude poner aire a las gomas porque no tenía efectivo encima", explica. "Tuve que seguir hasta la siguiente gasolinera, con el riesgo que eso conlleva, para ver si en esa al menos me dejaban pagar con el móvil". Como conductor, no entiende el motivo por el que ahora debe de asumir el gasto de algo que supuestamente no conlleva gastos para el establecimiento: "No tengo problema en pagarlo, porque sé que es algo simbólico, pero es que cada vez es peor el servicio". El compresor de aire, el autoservicio, el agua... Conductores como Iván se preguntan hasta qué punto continuará esta tendencia de las gasolineras por recortar prestaciones mientras el precio de los productos se mantienen o, incluso, se encarecen.

Desde la Asociación de Empresarios de Estaciones de Servicio de Las Palmas explican que no existe una política común sobre el cobro por utilizar el compresor ni una decisión conjunta adoptada por el sector. Es cada empresario quien determina qué prestaciones mantiene de forma gratuita y por cuáles establece un precio, de la misma manera que decide el modelo de atención de su establecimiento.

En el caso de DISA, defienden que las nuevas máquinas instaladas en sus estaciones DISA/Shell no son equivalentes a los antiguos compresores, sino un servicio añadido con mayor precisión para regular correctamente la presión de los neumáticos. La compañía explica que ha externalizado su instalación y mantenimiento a una empresa especializada y que los equipos se recalibran automáticamente ocho veces al día, teniendo en cuenta factores como la temperatura y la presión atmosférica. Además, permiten seleccionar previamente la presión deseada y avisan al conductor cuando se alcanza. La empresa vincula su incorporación tanto a la seguridad vial como al ahorro: sostiene que circular con una presión inferior a la recomendada puede incrementar el consumo de carburante hasta un 6% y reducir hasta un 25% la vida útil del neumático.

Simplemente buscan un rendimiento Rubén Sánchez — Secretario general de FACUA

Para FACUA, organización dedicada a la defensa de los derechos de los consumidores, el problema no está tanto en el euro como en lo que representa: "No podemos decir que sea ilegal, pero sí podemos decir que es una merma más en la calidad del servicio". Rubén Sánchez, su secretario general, explica que la gratuidad de este servicio correspondía a una estrategia de atracción de clientes o de marketing. Sin embargo, la liberalización del sector de los hidrocarburos impulsada en 1998 supuso un cambio de comportamiento en las estaciones de servicio.

Hasta entonces, explica el secretario, el Gobierno establecía precios máximos para los carburantes. La eliminación de esos topes se planteó como una fórmula para aumentar la competencia entre estaciones y, con ella, mejorar los precios y el servicio. Para la asociación, sin embargo, ocurrió lo contrario. A partir de entonces, sostiene que las compañías comenzaron a buscar fórmulas para reducir costes que terminaron afectando también a la atención al cliente. FACUA asume que el ajuste de la presión de los neumáticos se ha sumado a la lista de costes adicionales. "Simplemente buscan un rendimiento de la gasolina y ahora, pues a la maquinita que incorporan. Es valor añadido", explica.

Un conductor pone gasolina en una estación de servicios del Archipiélago / Andrés Gutiérrez

Como ejemplo de este cambio, Sánchez hace alusión a las conocidas como "gasolineras fantasma", donde no hay ningún trabajador disponible y es el propio consumidor el que tiene que pagar y repostar. "Si tienes un problema técnico, si no funciona, si se te traga el dinero, si se bloquea... Pues te tienes que aguantar", explica Sánchez. Menciona además las dudas que le causa este tipo de atención en lo que respecta a la seguridad, ya que el producto que maneja el cliente sin supervisión, al menos de forma presencial, es altamente inflamable.

La revisión puede evitar accidentes

Según estudios del Real Automóvil Club de España (RACE) de 2026**, el mal estado de los neumáticos está relacionado directamente con el 19% de los siniestros viales. Asimismo, en sus análisis técnicos junto a fabricantes como Goodyear, detectaron que, de más de un millón de inspecciones realizadas en vehículos, el 4,7% presentaba defectos graves o muy graves, y la presión incorrecta era uno de los fallos invisibles más comunes.

La Dirección General de Tráfico (DGT) recomienda comprobar la presión de los neumáticos al menos una vez al mes y antes de emprender un viaje largo, siempre con las ruedas en frío y atendiendo a las indicaciones del fabricante. Conducir con neumáticos con una presión inadecuada puede afectar al comportamiento del vehículo en carretera, reducir su adherencia y aumentar la distancia de frenado, acelerar el desgaste y elevar el consumo de combustible. Mantener los neumáticos en buen estado es una de las comprobaciones básicas para circular con seguridad.