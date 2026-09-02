SOSTENIBILIDAD
RIU aumenta un 62% su inversión social en 2025 y supera los cinco millones
La hotelera destinó 5,13 millones a 119 proyectos que beneficiaron directamente a casi 70.000 menores
RIU Hotels & Resorts destinó 5,13 millones de euros a inversión social en 2025, un 62% más que el año anterior, dentro de su estrategia Proudly Committed. La cadena impulsó 119 proyectos junto a 101 entidades en ámbitos como la salud, la educación, la protección de la infancia, la biodiversidad y el apoyo a las comunidades locales.
La infancia concentró el 56% de la inversión social, con programas que beneficiaron directamente a 69.244 niños, niñas y adolescentes y a otros 57.871 beneficiarios indirectos.
La hotelera también incrementó un 40% sus iniciativas medioambientales, con 28 proyectos centrados en biodiversidad. Entre sus actuaciones destaca la liberación de 106.805 crías de tortuga marina en Cabo Verde y Costa Rica y la recuperación de 12.642 colonias de coral en varios destinos.
En materia ambiental, RIU alcanzó además el 100% de certificación Ecostars en su planta hotelera, un año antes de lo previsto, y el 90% de la electricidad consumida ya procede de fuentes renovables. Los dos establecimientos de reciente apertura que quedan fuera todavía no disponen de un año completo de datos para obtener la certificación.
La inversión social incluyó también cerca de un millón de euros para ayudar a paliar los efectos del huracán Melissa en Jamaica, donde RIU opera siete hoteles.
La compañía cerró 2025 con 101 hoteles en 22 países, 54.412 habitaciones y 6,8 millones de clientes. Sus ingresos brutos alcanzaron los 4.188 millones de euros, un 2,6% más, mientras que la plantilla superó los 38.950 empleados a final de año.
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Fuente: La Provincia - Diario de Las Palmas
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