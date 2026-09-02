El paro de larga duración cae en Canarias a mínimos desde 2009

El mercado laboral canario cerró agosto con un ligero repunte del paro, condicionado por el habitual ajuste del verano y la proximidad del nuevo curso escolar, pero mantiene una evolución favorable en la comparativa anual. La principal señal positiva llega del desempleo de larga duración –quienes llevan 12 meses en busca de empleo–, que se reduce en 4.899 personas y marca su nivel más bajo desde 2009. En total, Canarias contabiliza 144.459 personas inscritas en las listas del paro, un 3,8% menos (5.756) que hace un año. Esta reducción supera la media nacional, situada en el 2,9%, con 70.593 desempleados menos en el conjunto del país. Solo Andalucía (-10,5%) y Extremadura (-6,58%) superan el tamaño de la mejoría canaria.

Era de esperar la caída de la afiliación en el octavo mes del año de la educación por el tradicional parón de lectivo durante el verano, una vez finalizado el curso escolar y cerrado el periodo lectivo. Esta rama de actividad perdió en agosto 1.962 afiliados (-3,8%). El ajuste ya había comenzado en julio, cuando se destruyó gran parte del empleo educativo, con 9.068 afiliados menos (-15%). Y, ahora, agosto pone fin a este descenso estacional antes de dar paso a las nuevas contrataciones que suele traer consigo el inicio del curso en septiembre.

Por el contrario, es de nuevo la hostelería la que le tiende la mano al mercado laboral para evitar sangrías. El refuerzo de las plantillas en restaurantes, hoteles y cafeterías durante los meses de verano dejó 5.550 afiliados más que un año atrás. Junto a ella, la sanidad fue otra de las ramas que ganó peso, con 1.035 afiliados más respecto a agosto de 2025. En esta línea, por sectores económicos, la evolución del desempleo en agosto volvió a reflejar el peso del sector servicios en la economía canaria. El paro descendió en agricultura, con 2.269 desempleados (-0,66%), y en hostelería, con 21.757 (-0,50%), mientras que aumentó en industria, con 5.239 personas (+0,91%); construcción, con 11.543 (+0,59%); comercio, con 22.562 (+0,39%), y en el resto de actividades de servicios, que concentraron 70.607 desempleados (+0,42%).

A nivel nacional, la evolución mensual refleja un aumento del desempleo en la industria, la construcción y los servicios, así como en el colectivo sin empleo anterior. El mayor incremento se registra en los servicios, con 28.563 personas desempleadas más (+1,71%), seguido del colectivo sin empleo anterior, con 8.368 más (+3,56%), la construcción, con 4.669 más (+2,89%), y la industria, con 3.731 más (+2,10%). Por el contrario, el paro disminuye en la agricultura, con 912 personas menos (-1,30%).

Desiguald en el mercado laboral

El paro mantiene rostro femenino en el Archipiélago y la distancia con los hombres vuelve a crecer en agosto. En total, el mercado laboral de las Islas cerró el mes con 83.808 mujeres desempleadas y 60.651 hombres en las listas del paro. El crecimiento se mantuvo desigual con un 0,29% más de mujeres en desempleo frente a un incremento del 0,06% en el caso de los hombres. En términos interanuales, todos los grupos de edad registraron descensos del desempleo respecto a agosto de 2025. Los menores de 25 años fueron los que experimentaron la mayor reducción, con 6.990 personas desempleadas, 407 menos que un año antes (-5,5%).

En el grupo de edad comprendido entre los 25 y los 44 años, el número de parados se situó en 48.372 personas, con un descenso de 690 desempleados respecto al mismo mes del año anterior (-1,41%). Por su parte, entre quienes tienen 45 años o más, el desempleo alcanzó a 89.097 personas, lo que supone 4.659 menos que hace un año (-4,97%). Además, el desempleo disminuye en el colectivo sin empleo anterior, con 79 personas menos (-0,75%).