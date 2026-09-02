Lopesan recurre a la inteligencia artificial para combatir el desperdicio de alimentos en sus hoteles

Lopesan Hotel Group ha comenzado a aplicar un nuevo sistema para reducir el desperdicio alimentario en sus hoteles mediante inteligencia y visión artificial. El proyecto, que se ha iniciado en el Lopesan Baobab Resort como establecimiento piloto, está previsto que se extienda de forma progresiva al resto de la cadena.

La iniciativa permitirá a la compañía conocer con mayor precisión qué alimentos y en qué cantidades terminan como residuos en sus servicios de restauración. Con esta información, los equipos podrán ajustar tanto la planificación de las compras como la composición de los menús, con el objetivo de reducir las mermas sin limitar la variedad de la oferta gastronómica.

El programa se desarrolla junto a la consultora Open Revenue Consulting y contempla la obtención de la certificación internacional THE PLEDGE on Food Waste. Lopesan pretende así adelantarse a las exigencias de la Ley 1/2025 de prevención de las pérdidas y el desperdicio alimentario e incorporar la gestión de las mermas a sus procesos habituales.

Una de las principales herramientas es Buffet Waste, un sistema que combina estaciones de pesaje inteligentes con tecnología de visión artificial. Los residuos generados en los buffets se registran y analizan en tiempo real, de manera que la información obtenida puede utilizarse para mejorar la gestión de la restauración y optimizar los costes de compras y logística.

Los resultados obtenidos con esta tecnología durante el ejercicio 2025 muestran una reducción del 79,6% del desperdicio alimentario en los buffets donde estaba implantada. La cantidad de residuos se situó entonces en 0,011 kilos por estancia.

La iniciativa incorpora además el aprovechamiento de los residuos orgánicos. Los restos generados en los hoteles se transforman en compost, que posteriormente se utiliza como abono en la Finca de Veneguera para la producción agrícola de kilómetro cero del propio grupo.