Gofio para perros y gatos: así es el pienso con sabor a gastronomía canaria

El gofio, el producto indispensable en la despensa de cualquier canario, es protagonista de meriendas, desayunos, potajes, postres e incluso helados. Ahora, una empresa local le ha encontrado un hueco en la alimentación de perros y gatos: Atlantic Pet ha recurrido al millo tostado y al plátano, entre otros ingredientes, para desarrollar Natura Canarias, una línea de pienso con la que pretende trasladar parte de la cultura alimentaria de las Islas a la dieta de las mascotas.

Detrás de esta idea hay casi tres décadas de trabajo en el sector de la alimentación animal. Eduardo Avero, CEO y responsable del desarrollo de Atlantic Pet, explica que en un principio se dedicaba al adiestramiento de perros y que fue a raíz de ese trabajo cuando apareció la necesidad de encontrar alimentos que respondieran mejor a las exigencias nutricionales de ese deporte. Empezaron formulando apenas dos o tres productos para varios clubes de Canarias, pero con los años aquel pequeño catálogo fue creciendo hasta alcanzar actualmente entre 200 y 250 referencias de alimentación animal. Fue con la marca ya asentada, en plena lluvia de ideas, cuando Avero se preguntó: "¿Por qué no un producto canario?".

Vimos que la digestibilidad del millo tostado era mucho mayor Eduardo Avero — CEO de Atlantic Pet

La empresa comenzó entonces a trabajar con especialistas en nutrición y veterinarios para estudiar la digestibilidad del millo tostado y las diferencias que presentaba frente a la harina de millo convencional, ya presente en múltiples marcas de alimentación animal. "Vimos que la digestibilidad del tostado era mucho mayor, incluso rompíamos moléculas", explica Avero. De ahí pasaron al plátano y a otros aceites. La carne de cabra llegó a estar entre las posibilidades, pero no podían garantizar el suministro necesario para los niveles de producción que querían alcanzar en el futuro.

Línea de productos típicos Natura Canarias / Imagen cedida por Atlantis Pets

Pese a su inspiración canaria, todo el proceso de fabricación se realiza en la Península. Instalar una fábrica con la capacidad necesaria en las Islas requeriría, según las estimaciones de Avero, una inversión de entre 120 y 130 millones de euros. "Rentabilizar esa inversión en el mercado canario es totalmente imposible", asegura. De hecho, afirma que la contención del precio final es otro de los objetivos fundamentales. Un buen producto a un buen precio: la compañía participa en la fábrica con la que trabaja en la Península y, desde allí, el producto llega directamente al establecimiento. "Estamos hablando de que pasan por seis manos", explica. Reducir ese recorrido permite, según sostiene, evitar que se acumulen márgenes antes de llegar al consumidor.

El resultado es un pienso que la compañía clasifica como de categoría prémium, pero cuyo precio se sitúa en torno a dos euros por kilo, tanto para perros como para gatos. Ahora se comercializa en HiperDino, pues según Avero, la cadena se interesó por ofrecer el producto en sus estanterías antes incluso de su lanzamiento.

Un consumidor cada vez más exigente

La filosofía de selección de alimentos naturales que persigue Atlantic Pet coincide, además, con una tendencia que viene observando desde hace relativamente poco entre sus clientes. Los dueños de mascotas ya no compran de la misma manera: "Hoy en día, gracias a Dios, leen las etiquetas", explica. Los consumidores ya no solo se interesan por los ingredientes, sino que también quieren conocer dónde y cómo se cocina, o incluso a qué temperatura se elabora.

"Ni por asomo hace cuatro o cinco años me hacían este tipo de preguntas tan técnicas", señala Avero. Ahora, añade, incluso quien tiene "un perrito de dos kilos" se interesa por estos aspectos porque "se preocupa mucho por el alimento". Es por ello que confía en que una propuesta como Natura Canarias encuentre su sitio, por su apuesta por una elaboración cuidada y la selección de ingredientes. Actualmente, están trabajando en nuevas fórmulas y formatos con sabor canario, pero por el momento prefieren no correr.

"Introducir una marca no es fácil", reconoce Avero. Calcula que hacen falta entre uno y dos años para empezar a conocer realmente el impacto que puede generar un nuevo producto. Por el momento, la firma principal de Atlantic Pet ya se comercializa en Reino Unido y trabaja en acuerdos para entrar en otros mercados europeos como el polaco. "Hicimos un salto en exportación", señala Avero. Lo que empezó hace décadas buscando una alimentación adecuada para perros de deporte ha terminado por encontrar en la despensa canaria su propia receta para llenar el comedero.