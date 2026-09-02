El Gobierno de Canarias buscará nuevos dueños para negocios sin relevo generacional

El vicepresidente del Gobierno de Canarias y consejero de Economía, Industria, Comercio y Autónomos, Manuel Domínguez, anunció en comisión plenaria la puesta en marcha de dos nuevas inciativas destinadas a preservar la actividad económica, mantener el empleo y ofrecer nuevas oportunidades de emprendimiento. Según Domínguez, ambas medidas “forman parte de la estrategia integral de apoyo a las personas trabajadoras autónomas y responden a una misma prioridad: acompañar al colectivo en todas las fases de su actividad".

La Dirección General de Comercio y Consumo impulsará ‘Continúa Canarias’, un programa piloto que contará con un presupuesto inicial de 600.000 euros y cuya ejecución está prevista para principios de 2027. El programa conectará a quienes desean transmitir un negocio viable con personas que buscan emprender mediante la adquisición de una empresa ya consolidada. De este modo, se promoverá la adquisición de negocios en funcionamiento como una modalidad de emprendimiento que no tiene por qué comenzar desde cero. Según los datos del Observatorio del Comercio de Canarias, casi seis de cada diez empresarios y trabajadores autónomos del comercio tienen 50 años o más: “Existen empresas rentables, con clientela consolidada, proveedores, experiencia y capacidad para seguir generando actividad que pueden acabar cerrando por no encontrar una persona, una familia, una empresa o un proyecto que asuma su continuidad”.

Por otra parte, el programa ‘Reactívate’ se presentará el próximo 17 de septiembre, está dotado con 1,5 millones de euros y esta dirigido a personas trabajadoras autónomas de Canarias con más de tres años de actividad que atraviesen dificultades económicas, financieras o empresariales. También podrán acogerse quienes hayan cesado su actividad, pero continúen arrastrando deudas o dificultades derivadas de su negocio. El programa contará con el apoyo de las Cámaras de Comercio, las confederaciones empresariales, la Asociación de Trabajadores Autónomos (ATA), entidades financieras y colegios de abogados, con el fin de ofrecer una respuesta integral en los ámbitos empresarial, financiero y jurídico.

Estas nuevas medidas se suman a las actuaciones ya desarrolladas por el Gobierno de Canarias para respaldar a las personas trabajadoras autónomas, incluidas en el Plan Respaldo a los Autónomos.