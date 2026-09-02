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Ya es oficial: así funciona el nuevo sistema de notificaciones electrónicas de la Seguridad Social que afecta a estos trabajadores tinerfeños desde septiembre

Este método obliga a determinadas personas a revisar sus comunicaciones en la Sede Electrónica

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Luis Miguel Mora

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Miles de trabajadores de Tenerife ya han empezado a utilizar el nuevo sistema de notificaciones electrónicas de la Seguridad Social, puesto en marcha el 1 de septiembre que está dirigido a este colectivo. Con este cambio, el organismo busca que sus comunicaciones lleguen de forma más rápida, segura y eficaz a las personas afectadas. Si todavía tienes dudas sobre cómo funciona, este es el nuevo método por el que la Administración te informará de los trámites y avisos importantes.

La modificación fue aprobada mediante la Orden ISM/541/2026, por la que se amplían los colectivos obligados a relacionarse digitalmente con la Seguridad Social en determinados procedimientos. El cambio afecta principalmente a las personas que solicitan o perciben una prestación por incapacidad temporal, es decir, quienes se encuentran de baja médica. También repercute en los procedimientos relacionados con la incapacidad permanente y las lesiones permanentes no incapacitantes. La obligación ya existía para otros colectivos, como los beneficiarios de prestaciones por nacimiento y cuidado de menor o por riesgo durante el embarazo o la lactancia.

Así funciona el nuevo sistema de avisos

Las notificaciones se ponen a disposición del interesado en la Sede Electrónica de la Seguridad Social (SEDESS). Cuando existe una comunicación pendiente, la Administración envía un aviso informativo al teléfono móvil o correo electrónico que tenga registrado el ciudadano. Pese a esto, recibir ese SMS o email no equivale a recibir la notificación.

Para consultar el documento hay que identificarse con alguno de los sistemas admitidos por la SEDESS y acceder al contenido de la comunicación. El ciudadano dispone de 10 días naturales desde que la notificación queda disponible para acceder a ella. Si transcurre ese periodo sin abrirla, la comunicación se considera rechazada y produce los efectos legales correspondientes. Además, la ausencia del SMS o correo de aviso no invalida la notificación.

Archivo - Sede de la Seguridad Social en Alicante

Esto cambia en el nuevo sistema de la Seguridad Social / EUROPA PRESS - Archivo

Qué cambia respecto al sistema anterior

La principal diferencia es que el ciudadano debe estar mucho más pendiente de sus canales digitales. La Seguridad Social busca reducir los tiempos asociados al envío postal y agilizar los procedimientos. Por eso es importante mantener actualizado el teléfono y el correo electrónico.

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La norma también prevé asistencia presencial en los Centros de Atención e Información de la Seguridad Social para facilitar el acceso a la SEDESS a quienes tengan dificultades para utilizar los medios electrónicos.

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