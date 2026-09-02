Descubre la Gasolina 95 más barata de la provincia de Santa Cruz de Tenerife a 1,275 euros el litro hoy miércoles 2 de septiembre

El Gasóleo A más barato de Santa Cruz de Tenerife se encuentra en el municipio de Santa Cruz de Tenerife, Calle Subida al Mayorazgo en la isla de Tenerife, a 1,449€ el litro en la estación de servicio CANARY OIL, S.L. y la siguiente más barata la puedes encontrar Tenerife, a 1,449€ el litro en la estación de servicio PLENERGY en CALLE CAMINO LA MOLINETA POLÍGONO EL CARRETÓN, S/N del municipio de Arafo.

En la isla de Tenerife podrás encontrar la Gasolina 95 más barata de toda la provincia de Santa Cruz de Tenerife a 1,275€ el litro en E.S. OCÉANO SANTA CRUZ en CALLE PANAMÁ, 9 del municipio de Santa Cruz de Tenerife en la isla de Tenerife, seguida de la gasolinera CANARY OIL, S.L. de Calle Subida al Mayorazgo de Tenerife situada en el municipio de Santa Cruz de Tenerife con un precio de 1,275€ el litro.

Hoy miércoles 2 de septiembre las gasolinas más baratas de la provincia de Santa Cruz de Tenerife las puedes encontrar en Tenerife para la Gasolina 98 a 1,345€ el litro en la estación de servicio CANARY OIL, S.L. de Calle Subida al Mayorazgo en el municipio de Santa Cruz de Tenerife, seguida de la estación de servicio E.S. OCÉANO SANTA CRUZ a 1,449€ el litro, situada en el municipio de Santa Cruz de Tenerife en CALLE PANAMÁ, 9 en la isla de Tenerife.

La gasolina más barata de este miércoles en Tenerife

La estación E.S. OCÉANO SANTA CRUZ de CALLE PANAMÁ, 9 en el municipio de Santa Cruz de Tenerife es la más barata de Tenerife para la Gasolina 95, a 1,275€ el litro, seguida por la estación CANARY OIL, S.L. de Calle Subida al Mayorazgo del municipio de Santa Cruz de Tenerife a 1,275€ el litro.

El Gasóleo A más barato de Tenerife está en la estación de servicio CANARY OIL, S.L. de Calle Subida al Mayorazgo en el municipio de Santa Cruz de Tenerife a 1,449€ el litro. La segunda opción más barata es la estación PLENERGY de CALLE CAMINO LA MOLINETA POLÍGONO EL CARRETÓN, S/N en Arafo a 1,449€ el litro de Gasóleo A.

La Gasolina 98 más barata de la isla de Tenerife se encuentra en el municipio de Santa Cruz de Tenerife, en la estación de servicio CANARY OIL, S.L. en Calle Subida al Mayorazgo, a 1,345€ el litro y el segundo precio más barato lo podrás encontrar en la estación E.S. OCÉANO SANTA CRUZ en CALLE PANAMÁ, 9 de Santa Cruz de Tenerife a 1,449€ el litro.

La gasolina más barata de este miércoles en La Palma

En cuanto el diésel más barato de La Palma, la estación de servicio PLENERGY de Santa Cruz de la Palma en POLIGONO INDUSTRIAL MIRCA, S/N tiene un precio de 1,609€ el litro.

La estación de PCAN en Fuencaliente de la Palma, Carretera LP-2 Fuencaliente km 24, tiene la Gasolina 98 más asequible de la isla de La Palma, a 1,648€ el litro. Otra opción está en Puntagorda, Carretera LP-114 km 78, en la estación REPSOL a 1,690€ el litro.

La Palma tiene hoy, miércoles 2 de septiembre, la Gasolina 95 más barata en Santa Cruz de la Palma, POLIGONO INDUSTRIAL MIRCA, S/N, en la estación de servicio PLENERGY a 1,489€ el litro. La segunda más económica de la isla de La Palma estaría en Fuencaliente de la Palma, PCAN, en Carretera LP-2 Fuencaliente km 24, donde el litro está a 1,548€.

La gasolina más barata de este miércoles en El Hierro

El Hierro tiene hoy, miércoles 2 de septiembre, la Gasolina 95 más barata en Frontera, CALLE EL MATORRAL, 55, en la estación de servicio DEL VALLE COMBUSTIBLES, S.L. a 1,565€ el litro. La segunda más económica de la isla de El Hierro estaría en Valverde, DISA VALVERDE, en Calle de la Constitución, 22, donde el litro está a 1,669€.

La estación de DISA VALVERDE en Valverde, Calle de la Constitución, 22, tiene la Gasolina 98 más asequible de la isla de El Hierro, a 1,869€ el litro. Otra opción está en Frontera, Carretera General Tigaday, en la estación DISA FRONTERA a 1,869€ el litro.

En cuanto el diésel más barato de El Hierro, la estación de servicio DEL VALLE COMBUSTIBLES, S.L. de Frontera en CALLE EL MATORRAL, 55 tiene un precio de 1,729€ el litro.

La gasolina más barata de este miércoles en La Gomera

En cuanto la Gasolina 98 en la isla de La Gomera, la estación de servicio DISA MUELLE GOMERA de San Sebastián de la Gomera tiene el carburante Gasolina 98 a 1,849€ el litro en Paseo Fred Olsen, 3. En Alajeró, Carretera TF-713 km 38, la estación de servicio OCÉANO PLAYA SANTIAGO encontrarás una buena opción con la Gasolina 98 a 1,849€ el litro.

Para llenar el tanque hoy miércoles 2 de septiembre con Gasolina 95 al mejor precio en La Gomera, hay que ir hasta San Sebastián de la Gomera, Paseo Fred Olsen, 3 a la estación de servicio DISA MUELLE GOMERA para llenar el tanque por 1,669€ el litro. Otra opción sería ir hasta Alajeró, a Carretera TF-713 km 38, donde la estación de OCÉANO PLAYA SANTIAGO ofrece la Gasolina 95 a 1,669€ el litro.

El gasoil al mejor precio de La Gomera se encuentra hoy en San Sebastián de la Gomera, estación DISA MUELLE GOMERA de Paseo Fred Olsen, 3, donde sale a 1,799€ el litro. Otra buena opción para llenar el tanque de diésel está en Alajeró, estación de OCÉANO PLAYA SANTIAGO en Carretera TF-713 km 38, donde se puede encontrar el gasoil a 1,799€ el litro.

La gasolina más barata de este miércoles en Santa Cruz de Tenerife

Para el diésel (Gasóleo A) más asequible hay que ir hasta Calle Subida al Mayorazgo, donde la estación de servicio CANARY OIL, S.L. ofrece el diésel a 1,449€ el litro. La estación TGAS-TU TRÉBOL de Polígono Industrial El Mayorazgo es una segunda opción barata para el gasoil, 1,469€ el litro.

El mejor precio para repostar Gasolina 95 en Santa Cruz de Tenerife lo puedes encontrar en la estación de servicio E.S. OCÉANO SANTA CRUZ, en CALLE PANAMÁ, 9, donde está a 1,275€ el litro de Gasolina 95. La segunda mejor opción está en Calle Subida al Mayorazgo, en la estación CANARY OIL, S.L. que tiene la Gasolina 95 a 1,275€ el litro.

La Gasolina 98 más barata está en Calle Subida al Mayorazgo, con un precio de 1,345€ el litro de Gasolina 98 en la estación CANARY OIL, S.L.. La segunda mejor opción está en la estación E.S. OCÉANO SANTA CRUZ, en CALLE PANAMÁ, 9, con un precio de 1,449€ el litro.

La gasolina más barata de este miércoles en San Cristóbal de La Laguna

La estación de servicio PCAN de Avenida Los Menceyes, 223 ofrece el gasoil a 1,498€ el litro, siendo el diésel más barato de San Cristóbal de La Laguna, mientras que se puede conseguir a 1,499€ el litro en la estación OCÉANO TACO en CALLE SANTA AMELIA, 20.

Para la Gasolina 98 más barata de San Cristóbal de La Laguna habrá que ir a la estación OCÉANO TACO, en CALLE SANTA AMELIA, 20, donde encontrarás a 1,449€ el litro de Gasolina 98. La gasolinera OCÉANO también ofrece la Gasolina 98 a 1,458€ el litro en Carretera TF-111 km 8.

La estación OCÉANO TACO del municipio de San Cristóbal de La Laguna en CALLE SANTA AMELIA, 20 ofrece hoy, miércoles 2 de septiembre, la Gasolina 95 más barata, seguida de la estación de servicio OCÉANO, que ofrece el mismo carburante a 1,379€ el litro en Carretera TF-111 km 8.

¿Cuál es la gasolinera más barata cerca de ti? ¿Cómo saber dónde está más barata la gasolina? Entre a nuestro especial Gasolineras más baratas en la provincia de Santa Cruz de Tenerife, donde te indicamos las estaciones de servicio más baratas de cada municipio de tu isla para ahorrar en cada repostaje.

Fuente: Ministerio de Industria, Comercio y Turismo [02/09/2026 8:06:58]