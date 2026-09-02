Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Tiempo en TenerifeMotorista fallecido en TenerifeReal Madrid - CB CanariasPrecio de la gasolina en CanariasPlan Renove de electrodomésticosPetite LorenaEstanques vacíos de Anaga, riesgo para las pardelasPrecio gasolina
instagramlinkedin

Empresas

Apple desvela los nuevos sueldos de Ternus y Cook, que se repartirán unos 93 millones anuales

Logo de Apple.

Logo de Apple. / EP

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

EP

MADRID

El relevo de Tim Cook por John Ternus en el cargo de consejero delegado de Apple ha supuesto también la reestructuración de las remuneraciones a ambos directivos de la segunda compañía con mayor capitalización bursátil del mundo, quienes se repartirán una remuneración anual por valor de 107,5 millones de dólares (unos 93 millones de euros) entre asignaciones de acciones y su salario.

John Ternus, oficialmente líder de Apple desde este 1 de septiembre, recibirá un salario anual de 3 millones de dólares (2,6 millones de euros) y la compañía ha aprobado también una asignación anual de acciones para el nuevo CEO por valor de 55 millones de dólares (47,5 millones de euros) para el ejercicio fiscal de 2027.

Como el año fiscal de Apple finaliza este próximo mes de octubre, el comité de Personal y Remuneración del consejo de administración ha añadido una asignación prorrateada en acciones de 2,5 millones de dólares (2,15 millones de euros) para cubrir el mes restante.

Por su parte, Tim Cook, que desempeña actualmente el cargo de presidente ejecutivo, contará con un sueldo anual de 2 millones de dólares (1,7 millones de euros) al que hay que añadir una asignación en acciones de 45 millones de dólares (38 millones de euros) para el próximo año fiscal.

Tim Cook asumió el cargo de consejero delegado de Apple el 24 de agosto de 2011, siendo el sucesor del propio fundador de la empresa, Steve Jobs, y quien llevó los iPhone --el producto estrella de la compañía-- a los bolsillos de millones de personas.

El 20 de abril Apple anunció la finalización del mandato de Cook y Ternus, designado como su sucesor, se enfrentará a una nueva era de la IA y a los nuevos retos geopolíticos, como los aranceles y las guerras comerciales.

"Extrañaré liderarlos y acompañarlos en cada paso, aunque me reconforta enormemente ceder el mando a alguien tan brillante, maravilloso y capaz como John. Pocas personas entienden lo que se necesita para crear productos que cambien el mundo como lo hace John, y estoy sumamente entusiasmado con su liderazgo", sostuvo Cook en una carte de despedida a sus empleados.

Apple ha sido una de las principales empresas de este siglo, es parte de 'las 7 magníficas' y la segunda compañía con mayor capitalización bursátil en el mundo, con cerca de 4,5 billones de dólares estadounidenses (alrededor de 3,91 billones de euros al tipo de cambio actual).

Noticias relacionadas

El gigante tecnológico obtuvo un beneficio neto récord de 29.789 millones de dólares (26.112 millones de euros) entre los meses de abril y junio, tercer trimestre fiscal para la compañía, lo que representa un avance del 27% en comparación con las ganancias contabilizadas por la multinacional en el mismo periodo del ejercicio precedente.

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El Cabildo prepara el derribo de los antiguos cuarteles militares de El Cristo para levantar un complejo de mayores
  2. Hallan el cadáver de un hombre en un barranco junto a la Vía de Ronda en La Laguna
  3. Muere un motorista en un accidente de tráfico en la TF-5 (Tenerife)
  4. La Policía Local detecta en Anaga estanques vacíos que suponen un riesgo para las pardelas
  5. Una colisión en la autopista del norte de Tenerife genera fuertes retenciones en la vía
  6. Un pregón en un pueblo sevillano reaviva la polémica del 'profe' de Tik Tok en un colegio de Tenerife
  7. La Laguna avisa sobre los bonos comercio: sanciones a los establecimientos en los que se detecten irregularidades
  8. Localizada y rescatada una joven de 25 años desaparecida en el Macizo de Anaga

Guante del Gobierno de Canarias a las dos universidades públicas: cederá más fondos si hay peticiones realistas

Guante del Gobierno de Canarias a las dos universidades públicas: cederá más fondos si hay peticiones realistas

Gofio para perros y gatos: así es el pienso con sabor a gastronomía canaria

Gofio para perros y gatos: así es el pienso con sabor a gastronomía canaria

Apple desvela los nuevos sueldos de Ternus y Cook, que se repartirán unos 93 millones anuales

Apple desvela los nuevos sueldos de Ternus y Cook, que se repartirán unos 93 millones anuales

Guía para no perderse ninguno de los actos de las Fiestas del Cristo en La Laguna: todas las fechas y horarios

Guía para no perderse ninguno de los actos de las Fiestas del Cristo en La Laguna: todas las fechas y horarios

Arona reabre la oficina de la Policía Local de El Fraile para reforzar la seguridad en el sur

Arona reabre la oficina de la Policía Local de El Fraile para reforzar la seguridad en el sur

Los científicos explican por qué las orcas chocan con los barcos: “Están practicando para pescar atunes sin que se les escapen”

Los científicos explican por qué las orcas chocan con los barcos: “Están practicando para pescar atunes sin que se les escapen”

Dos migrantes marroquíes detenidos por agredir a guardias civiles en Ceuta

Dos migrantes marroquíes detenidos por agredir a guardias civiles en Ceuta

Tenerife destina 3,5 millones para mantener durante cinco años su red de compostaje comunitario

Tenerife destina 3,5 millones para mantener durante cinco años su red de compostaje comunitario
Tracking Pixel Contents