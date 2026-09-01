La Seguridad Social lo confirma: quienes viven de alquiler en una habitación pueden cobrar el Ingreso Mínimo Vital si cumplen este requisito y están empadronados en la vivienda

El Ingreso Mínimo Vital (IMV) se ha convertido en una ayuda fundamental para miles de hogares españoles, especialmente en un mes como septiembre, marcado por la vuelta al cole y el aumento de los gastos familiares. La Seguridad Social continúa ampliando los supuestos de acceso a esta prestación para que llegue a un mayor número de personas. Entre los nuevos escenarios contemplados se encuentran quienes viven de alquiler en una habitación, siempre que cumplan los requisitos establecidos.

La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz / Jesus Hellin/STUDIO MEDIA 19 / Europa Press

Según los últimos datos del Gobierno, el Ingreso Mínimo Vital beneficia a unos 2,5 millones de personas en España y alcanza alrededor de 800.000 hogares. La cuantía de esta ayuda varía en función del número de miembros de la unidad de convivencia, partiendo de los 733,60 euros mensuales para una persona sola y aumentando progresivamente hasta los límites establecidos para las familias con más integrantes. Las cantidades quedan distribuidas de la siguiente manera:

Cuantías generales del Ingreso Mínimo Vital (IMV) en 2026 (12 pagas):

1 adulto (Beneficiario individual): 733,60 euros al mes (8.803,20 euros al año)

733,60 euros al mes (8.803,20 euros al año) 2 miembros (1 adulto y 1 menor, o 2 adultos): 953,68 euros al mes (11.444,16 euros al año)

(1 adulto y 1 menor, o 2 adultos): 953,68 euros al mes (11.444,16 euros al año) 3 miembros (1 adulto y 2 menores, 2 adultos y 1 menor, o 3 adultos): 1.173,76 euros al mes (14.085,12 euros al año)

(1 adulto y 2 menores, 2 adultos y 1 menor, o 3 adultos): 1.173,76 euros al mes (14.085,12 euros al año) 4 miembros (1 adulto y 3 menores, 2 adultos y 2 menores, 3 adultos y 1 menor, o 4 adultos): 1.393,84 euros al mes (16.726,08 euros al año)

(1 adulto y 3 menores, 2 adultos y 2 menores, 3 adultos y 1 menor, o 4 adultos): 1.393,84 euros al mes (16.726,08 euros al año) 5 o más miembros: 1.613,92 euros al mes (19.367,04 euros al año)

Cuantías del IMV para familias monoparentales en 2026 (12 pagas):

1 adulto y 1 menor: 1.115,07 euros al mes (13.380,84 euros al año)

1.115,07 euros al mes (13.380,84 euros al año) 1 adulto y 2 menores: 1.335,15 euros al mes (16.021,80 euros al año)

1.335,15 euros al mes (16.021,80 euros al año) 1 adulto y 3 menores: 1.555,23 euros al mes (18.662,76 euros al año)

1.555,23 euros al mes (18.662,76 euros al año) 1 adulto y 4 o más menores: 1.775,31 euros al mes (21.303,72 euros al año)

Para poder cobrarlo, la Seguridad Social exige no superar los límites de renta que también varían según los miembros de la unidad de convivencia.

Compartir habitaciones es cada vez más habitual

El encarecimiento de la vivienda y del mercado del alquiler ha llevado a muchas personas a buscar alternativas para poder independizarse, entre ellas compartir piso y alquilar una habitación para repartir los gastos mensuales. Sin embargo, esta situación no impide acceder al Ingreso Mínimo Vital (IMV). En este caso, el empadronamiento tiene mucha importancia, ya que permite determinar si el solicitante forma parte de una unidad de convivencia o simplemente comparte vivienda con otras personas.

Jóvenes buscan alquileres para estudiar / Toni Losas / MED

El padrón permite separar al inquilino de sus compañeros

La Seguridad Social utiliza el empadronamiento para comprobar quién reside habitualmente en un domicilio. Sin embargo, compartir una vivienda no significa automáticamente que todos sus ocupantes formen una misma unidad económica. La diferencia es fundamental, porque si una persona alquila una habitación y vive con otros inquilinos con los que no mantiene ningún vínculo familiar ni de pareja, los ingresos de esos compañeros no tienen por qué sumarse a los suyos para calcular el IMV.

Vista del autobús informativo del Ingreso Mínimo Vital que está recorriendo España / EFE

Por eso, el solicitante debe poder demostrar que se trata de una persona independiente dentro de la vivienda. El certificado de empadronamiento colectivo e histórico, junto con el contrato de alquiler de la habitación, permite a la Administración comprobar esta circunstancia. El contrato privado de alquiler por sí solo puede no ser suficiente para acreditar la residencia.

La Seguridad Social puede solicitar documentación adicional para comprobar que la vivienda constituye realmente el domicilio habitual del solicitante. Entre los documentos más importantes se encuentran:

Contrato de alquiler de la habitación , firmado y con las condiciones del arrendamiento.

, firmado y con las condiciones del arrendamiento. Certificado de empadronamiento histórico y colectivo .

. Justificantes de pago del alquiler, como transferencias o recibos.

del alquiler, como transferencias o recibos. Declaración responsable que acredite que no existe parentesco ni relación de pareja con los demás residentes.

En caso de subarriendo, autorización del propietario cuando sea necesaria.

El empadronamiento también sirve para acreditar la residencia efectiva y continuada en España, otro de los requisitos que se tienen en cuenta para acceder al Ingreso Mínimo Vital.