Los precios más bajos de la gasolina 95 y 98 en la provincia de Santa Cruz de Tenerife este martes 1 de septiembre

Hoy martes 1 de septiembre las gasolinas más baratas de la provincia de Santa Cruz de Tenerife las puedes encontrar en Tenerife para la Gasolina 98 a 1,345€ el litro en la estación de servicio CANARY OIL, S.L. de Calle Subida al Mayorazgo en el municipio de Santa Cruz de Tenerife, seguida de la estación de servicio H2EXAGON ARAFO a 1,399€ el litro, situada en el municipio de Arafo en POLIGONO POLIGONO INDUSTRIAL EL CARRETON, PARCELA 1.6, S/N en la isla de Tenerife.

En la isla de Tenerife podrás encontrar la Gasolina 95 más barata de toda la provincia de Santa Cruz de Tenerife a 1,275€ el litro en E.S. OCÉANO SANTA CRUZ en CALLE PANAMÁ, 9 del municipio de Santa Cruz de Tenerife en la isla de Tenerife, seguida de la gasolinera CANARY OIL, S.L. de Calle Subida al Mayorazgo de Tenerife situada en el municipio de Santa Cruz de Tenerife con un precio de 1,275€ el litro.

El Gasóleo A más barato de Santa Cruz de Tenerife se encuentra en el municipio de Arafo, CALLE CAMINO LA MOLINETA POLÍGONO EL CARRETÓN, S/N en la isla de Tenerife, a 1,419€ el litro en la estación de servicio PLENERGY y la siguiente más barata la puedes encontrar Tenerife, a 1,429€ el litro en la estación de servicio H2EXAGON ARAFO en POLIGONO POLIGONO INDUSTRIAL EL CARRETON, PARCELA 1.6, S/N del municipio de Arafo.

La gasolina más barata de este martes en Tenerife

El Gasóleo A más barato de Tenerife está en la estación de servicio PLENERGY de CALLE CAMINO LA MOLINETA POLÍGONO EL CARRETÓN, S/N en el municipio de Arafo a 1,419€ el litro. La segunda opción más barata es la estación H2EXAGON ARAFO de POLIGONO POLIGONO INDUSTRIAL EL CARRETON, PARCELA 1.6, S/N en Arafo a 1,429€ el litro de Gasóleo A.

La Gasolina 98 más barata de la isla de Tenerife se encuentra en el municipio de Santa Cruz de Tenerife, en la estación de servicio CANARY OIL, S.L. en Calle Subida al Mayorazgo, a 1,345€ el litro y el segundo precio más barato lo podrás encontrar en la estación H2EXAGON ARAFO en POLIGONO POLIGONO INDUSTRIAL EL CARRETON, PARCELA 1.6, S/N de Arafo a 1,399€ el litro.

La estación E.S. OCÉANO SANTA CRUZ de CALLE PANAMÁ, 9 en el municipio de Santa Cruz de Tenerife es la más barata de Tenerife para la Gasolina 95, a 1,275€ el litro, seguida por la estación CANARY OIL, S.L. de Calle Subida al Mayorazgo del municipio de Santa Cruz de Tenerife a 1,275€ el litro.

La gasolina más barata de este martes en La Palma

La Gasolina 95 más barata en La Palma de hoy martes 1 de septiembre, está en Santa Cruz de la Palma, POLIGONO INDUSTRIAL MIRCA, S/N, en la estación PLENERGY, donde está a 1,477€ el litro. La otra opción está en Fuencaliente de la Palma, Carretera LP-2 Fuencaliente km 24, a 1,548€ el litro en la estación PCAN.

Para la Gasolina 98 más barata de La Palma hay que ir hasta Fuencaliente de la Palma, Carretera LP-2 Fuencaliente km 24, a la gasolinera PCAN, donde el litro está a 1,648€ el litro. La segunda estación con la Gasolina 98 más barata de la isla está en Santa Cruz de la Palma, Avenida los Indianos, en la DISA, que está a 1,658€ el litro.

El gasoil más barato lo encontraremos en Santa Cruz de la Palma, en la estación PLENERGY en POLIGONO INDUSTRIAL MIRCA, S/N, donde el diésel está a 1,609€ el litro. La segunda mejor opción está en Puntagorda, a 1,670€ el litro en REPSOL en Carretera LP-114 km 78.

La gasolina más barata de este martes en El Hierro

En cuanto el diésel más barato de El Hierro, la estación de servicio DEL VALLE COMBUSTIBLES, S.L. de Frontera en CALLE EL MATORRAL, 55 tiene un precio de 1,729€ el litro.

La estación de DISA VALVERDE en Valverde, Calle de la Constitución, 22, tiene la Gasolina 98 más asequible de la isla de El Hierro, a 1,869€ el litro. Otra opción está en Frontera, Carretera General Tigaday, en la estación DISA FRONTERA a 1,869€ el litro.

El Hierro tiene hoy, martes 1 de septiembre, la Gasolina 95 más barata en Frontera, CALLE EL MATORRAL, 55, en la estación de servicio DEL VALLE COMBUSTIBLES, S.L. a 1,565€ el litro. La segunda más económica de la isla de El Hierro estaría en Valverde, DISA VALVERDE, en Calle de la Constitución, 22, donde el litro está a 1,669€.

La gasolina más barata de este martes en La Gomera

La Gasolina 98 más barata de la isla de La Gomera se encuentra en el municipio de San Sebastián de la Gomera, en la estación de servicio SAN SEBASTIAN en Avenida de Colón, a 1,849€ el litro y el segundo precio más barato lo podrás encontrar en la estación DISA MUELLE GOMERA en Paseo Fred Olsen, 3 de San Sebastián de la Gomera a 1,849€ el litro.

La estación SAN SEBASTIAN de Avenida de Colón en el municipio de San Sebastián de la Gomera es la más barata de La Gomera para la Gasolina 95, a 1,669€ el litro, seguida por la estación DISA MUELLE GOMERA de Paseo Fred Olsen, 3 del municipio de San Sebastián de la Gomera a 1,669€ el litro.

El Gasóleo A más barato de La Gomera está en la estación de servicio SAN SEBASTIAN de Avenida de Colón en el municipio de San Sebastián de la Gomera a 1,799€ el litro. La segunda opción más barata es la estación DISA MUELLE GOMERA de Paseo Fred Olsen, 3 en San Sebastián de la Gomera a 1,799€ el litro de Gasóleo A.

La gasolina más barata de este martes en Santa Cruz de Tenerife

En cuanto a la Gasolina 98 más barata de Santa Cruz de Tenerife está a 1,345€ el litro, en Calle Subida al Mayorazgo en la estación de servicio CANARY OIL, S.L.. La estación TGAS-TU TRÉBOL ofrece la segunda mejor opción, a 1,423€ el litro, en Polígono Industrial El Mayorazgo.

El diésel más barato está en CANARY OIL, S.L., a 1,449€ el litro, situada en Calle Subida al Mayorazgo. La segunda opción más barata es la estación TGAS-TU TRÉBOL que ofrece el gasoil a 1,449€ el litro en Gasóleo A en Polígono Industrial El Mayorazgo.

La Gasolina 95 más barata de hoy, martes 1 de septiembre, está en la estación de servicio E.S. OCÉANO SANTA CRUZ de CALLE PANAMÁ, 9 a 1,275€ el litro de Gasolina 95, situada en Santa Cruz de Tenerife. La estación de servicio CANARY OIL, S.L. de Calle Subida al Mayorazgo es la siguiente más barata, con la Gasolina 95 a 1,275€ el litro.

La gasolina más barata de este martes en San Cristóbal de La Laguna

La estación de servicio PCAN de Avenida Los Menceyes, 223 ofrece el gasoil a 1,498€ el litro, siendo el diésel más barato de San Cristóbal de La Laguna, mientras que se puede conseguir a 1,499€ el litro en la estación OCÉANO TACO en CALLE SANTA AMELIA, 20.

La estación OCÉANO TACO del municipio de San Cristóbal de La Laguna en CALLE SANTA AMELIA, 20 ofrece hoy, martes 1 de septiembre, la Gasolina 95 más barata, seguida de la estación de servicio OCÉANO, que ofrece el mismo carburante a 1,379€ el litro en Carretera TF-111 km 8.

Para la Gasolina 98 más barata de San Cristóbal de La Laguna habrá que ir a la estación OCÉANO TACO, en CALLE SANTA AMELIA, 20, donde encontrarás a 1,449€ el litro de Gasolina 98. La gasolinera OCÉANO también ofrece la Gasolina 98 a 1,458€ el litro en Carretera TF-111 km 8.

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Fuente: Ministerio de Industria, Comercio y Turismo [01/09/2026 8:04:00]