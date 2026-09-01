Es oficial: esta es la única isla de la provincia de Santa Cruz de Tenerife que tendrá un festivo en septiembre y permitirá a sus trabajadores tener un puente de cuatro días

Comienza septiembre, un mes marcado por la vuelta a la rutina, los nuevos comienzos y la recuperación del ritmo habitual tras el verano. Sin embargo, no todo es malo, porque algunos trabajadores de la provincia de Santa Cruz de Tenerife podrán disfrutar de un festivo insular que permitirá enlazar hasta cuatro días de descanso. Los residentes de esta isla serán los únicos del archipiélago que podrán beneficiarse de este puente.

El Cabildo de El Hierro ha elegido un año más el 24 de septiembre como su festivo insular. Esta fecha es la celebración de la Bajada de la Virgen de los Reyes, patrona de la isla, una jornada de gran importancia para los herreños y cargada de tradición y emoción. En 2026, el festivo caerá en jueves, por lo que aquellos trabajadores que puedan solicitar un día libre el viernes tendrán la oportunidad de disfrutar de un puente de cuatro días poco después de finalizar las vacaciones de verano.

El Hierro celebra a su patrona cada 24 de septiembre

El 24 de septiembre es una fecha marcada en rojo en el calendario de El Hierro. La isla dedica esta jornada a Nuestra Señora de los Reyes, su patrona, y convierte el entorno del santuario de La Dehesa en el escenario de una de sus celebraciones religiosas y culturales más arraigadas. La festividad comienza durante la noche del 23 de septiembre, cuando numerosos herreños y visitantes se desplazan hasta el santuario para participar en la Noche de los Faroles.

Llegada de la Virgen de Los Reyes a Valverde / Arturo Jiménez

Esta costumbre tiene su origen en los antiguos caminos que conducían hasta La Dehesa, que durante la noche apenas contaban con iluminación y obligaban a los peregrinos a utilizar faroles para poder avanzar. El día 24 es el momento principal de los festejos, con la celebración religiosa y los actos tradicionales en torno al santuario.

Así afecta el festivo a los trabajadores de El Hierro

El 24 de septiembre será un día festivo retribuido y no recuperable para los trabajadores de El Hierro, por lo que quienes tengan jornada laboral ese jueves podrán disfrutar del descanso sin que se reduzca su salario ni tengan que recuperar las horas posteriormente, como se establece en el Estatuto de los Trabajadores.

En cambio, los empleados de sectores que deban mantener su actividad, como hostelería, transporte o servicios esenciales, tendrán que acudir a su puesto y recibir la compensación que establezca su convenio colectivo, ya sea mediante descanso en otra jornada o mediante una compensación económica.

Además, al caer el festivo en jueves, muchos trabajadores podrán aprovechar para hacer puente el viernes 25, aunque ese día seguirá siendo laborable y dependerá de que la empresa conceda vacaciones, asuntos propios o contemple esa jornada como no laborable en su calendario.