¿Quién puede beneficiarse del Plan Renove de electrodomésticos con ayudas de hasta 450 euros?

Los hogares canarios podrán acceder desde el próximo 15 de septiembre a descuentos de hasta 450 euros para renovar sus electrodomésticos con el nuevo Plan Renove de Electrodomésticos de Canarias, presentado este martes por el Gobierno autonómico junto a las federaciones de empresarios Femete y Femepa. El programa cuenta con 1,6 millones de euros, pertenecientes al Plan Estratégico de Subvenciones de la Consejería de Transición Ecológica y Energía. Los fondos están repartidos a partes iguales entre las dos provincias del Archipiélago, con 800.000 euros para cada una. La distribución posterior entre las islas se ha establecido siguiendo un criterio poblacional.

En la provincia de Santa Cruz de Tenerife se han asignado 712.800 euros a Tenerife, 62.400 a La Palma, 16.800 a La Gomera y 8.000 a El Hierro. Asimismo, en la provincia de Las Palmas corresponden 600.000 euros a Gran Canaria, 88.000 a Fuerteventura y 112.000 a Lanzarote.

La ayuda será de hasta 250 euros para los compradores generales y podrá alcanzar los 450 euros en el caso de personas en situación de vulnerabilidad. El importe concreto dependerá del tipo de electrodoméstico y de su eficiencia energética. El objetivo del Ejecutivo autonómico es que el plan llegue a unas 10.000 familias de Canarias y, al mismo tiempo, impulse las ventas del comercio local y reduzca el consumo energético de los hogares.

"El objetivo es ayudar al comercio local y a las familias canarias, particularmente aquellas que tienen más dificultades económicas", señaló el vicepresidente del Gobierno de Canarias, Manuel Domínguez.

¿Quién puede solicitar el bono?

El programa diferencia entre compradores generales y personas en situación de vulnerabilidad. Los primeros podrán obtener el bono de manera automática una vez completada la solicitud, mientras que los segundos tendrán que acreditar previamente su situación para poder acceder a una ayuda de mayor cuantía.

Para demostrar la vulnerabilidad será suficiente con presentar uno de los tres documentos previstos: un certificado de vulnerabilidad emitido por una entidad local que trabaje con los servicios sociales de un ayuntamiento, una factura del bono social eléctrico con una antigüedad de tres meses o la resolución del Ingreso Mínimo Vital.

En este caso, la concesión no será automática. Los equipos técnicos de Femete y Femepa tendrán que comprobar la documentación y validar la situación antes de que pueda emitirse el bono.

¿Cuánto dinero se puede recibir?

Los consumidores generales podrán obtener hasta 250 euros de descuento, mientras que las personas en situación de vulnerabilidad podrán llegar a los 450 euros. La cuantía estará vinculada tanto al electrodoméstico elegido como a su eficiencia energética.

El usuario no tendrá que hacer el cálculo. Durante la solicitud tendrá que indicar el tipo de aparato y su eficiencia y la propia plataforma determinará automáticamente el descuento que corresponde. Se trata de cuantías cerradas que se aplicarán directamente en la factura de la tienda.

¿Qué electrodomésticos se pueden renovar?

El plan incluye cinco categorías de aparatos: frigoríficos, lavadoras, lavavajillas, secadoras y placas de inducción.

Cada comprador podrá solicitar hasta cinco bonos, uno por cada categoría de electrodoméstico. La iniciativa está planteada como un programa de sustitución, por lo que no basta con adquirir un aparato nuevo: será necesario entregar el electrodoméstico antiguo.

El comercio se encargará de recoger el aparato sustituido y de acreditar posteriormente su correcto tratamiento. De esta forma, el programa pretende fomentar también la economía circular y mejorar la gestión de los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos.

¿Dónde se pueden comprar?

La compra deberá realizarse en uno de los establecimientos adheridos al Plan Renove. La plataforma permite consultar el listado de comercios participantes incluso sin necesidad de registrarse. Además, los establecimientos contarán con un distintivo identificativo del programa en el escaparate y en la zona de caja, de manera que los consumidores puedan reconocerlos también físicamente.

¿Hay que pedir la ayuda antes de comprar?

El bono debe solicitarse y obtenerse antes de realizar la compra. El consumidor no podrá adquirir primero el electrodoméstico y reclamar después el descuento. Una vez concedido, el bono tendrá una vigencia de 15 días. Si transcurre ese plazo sin utilizarlo, caducará y el importe volverá automáticamente al presupuesto disponible para nuevas solicitudes. El sistema está diseñado de esta forma para evitar que los fondos se agoten de manera inmediata y permitir que las cantidades de los bonos no utilizados vuelvan a ponerse a disposición de otros compradores.

¿Cómo se solicita?

El trámite se realizará a través de la plataforma desde el 15 de septiembre. El usuario podrá acceder con certificado digital o mediante un sistema de identificación basado en correo electrónico y SMS.

Una vez finalizado el proceso, se generará un código de cupón que quedará disponible en la plataforma y que también llegará al correo electrónico del solicitante. En el caso de las personas vulnerables, este paso se producirá después de que los equipos técnicos hayan validado la documentación aportada.