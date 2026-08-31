Ya está en vigor en la UE: tendrás que pagar 10 céntimos más por cada botella de plástico que compres en el supermercado a partir de ahora

Todos los consumidores que acudan al supermercado notarán un encarecimiento en el precio final del ticket. Las botellas de plástico de agua, refrescos, detergentes y otros envases tendrán un coste adicional tras la entrada en vigor de una nueva medida de la Unión Europea. Esta tasa obligatoria ya se aplica en los comercios y busca reducir el impacto ambiental de los envases de plástico.

Desde el pasado 12 de agosto ya está en vigor el Sistema de Depósito, Devolución y Retorno (SDDR), por el que los consumidores tendrán que adelantar un importe adicional de 10 céntimos por cada envase comprado.

Una consumidora devuelve una botella de plástico en una máquina instalada en un supermercado / Retorna

Este dinero se podrá recuperar posteriormente al devolver correctamente el recipiente. Por tanto, no se trata de un impuesto que desaparezca de la cuenta del consumidor. Funciona como una fianza asociada al envase, se paga al comprar y se recupera cuando se devuelve.

Qué envases tendrán el recargo

La medida no afectará a todos los productos de plástico que se venden en los supermercados. El sistema estará dirigido a determinados envases de bebidas de un solo uso, entre ellos botellas de plástico de hasta tres litros, latas y briks.

Así, una bebida que cueste un euro podría suponer inicialmente un desembolso de 1,10 euros. Si el comprador los devuelve en un punto autorizado, recuperará los 10 céntimos. El objetivo de este cambio está relacionado con los objetivos europeos de recogida de residuos. La Unión Europea exige alcanzar una tasa de recogida separada del 90% de estos envases en 2029, mientras que España no alcanzó los objetivos intermedios establecidos para activar este mecanismo.

Las botellas ya no podrán aplastarse

A diferencia del sistema tradicional del contenedor amarillo, donde muchas personas aplastan las botellas para ocupar menos espacio, los envases sujetos al SDDR deberán conservarse en condiciones que permitan su identificación y devolución. Las máquinas de retorno deberán reconocer el recipiente y comprobar que pertenece al sistema. Por eso, será necesario guardarlos hasta llevarlos a uno de los establecimientos o puntos de recogida habilitados.

Estos envases tendrán que devolverse / Archivo

Una vez consumida la bebida, el usuario podrá llevar el recipiente a un punto de devolución. La máquina registrará el envase y permitirá recuperar el depósito correspondiente.

El sistema también afectará a los bares y restaurantes, aunque su funcionamiento dependerá de si la bebida se consume dentro del establecimiento o se vende para llevar.

Con este cambio, el objetivo es que el valor económico del envase incentive al consumidor a devolverlo y evitar que termine como residuo abandonado o en el circuito de recogida incorrecto.