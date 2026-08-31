Raquel Marrero, Ceo de Marrero Projects: «Organizar un espacio comienza por comprender cómo se vive»

Antes de proponer soluciones, Raquel Marrero observa cómo se vive el espacio y qué necesita la persona. Después lo convierte en decisiones, un plan y una transformación coordinada.

¿Qué es la organización profesional y cómo puede ayudar a las personas?

Organizar profesionalmente un espacio es analizar cómo se utiliza y transformar las necesidades de la persona en un sistema funcional y sostenible. No consiste solo en guardar objetos, sino en observar rutinas, recursos y puntos de fricción. A veces pensamos que falta orden, cuando el almacenaje no responde, la distribución complica las tareas o la vivienda sigue preparada para una etapa anterior. También puede ser necesario organizar una mudanza, compartir una estancia o adaptarse a una superficie mayor o más reducida. Mi función es escuchar, observar y asesorar. El cliente conoce su vida; yo aporto una mirada externa, método y alternativas que quizá no había contemplado. El espacio también comunica rutinas, vínculos y etapas vitales. La casa no es un diagnóstico de nuestra vida, pero guarda huellas de cómo la vivimos. También tengo en cuenta aportaciones de la psicología ambiental sobre cómo la luz, el ruido, los recorridos o la intimidad influyen en la experiencia del espacio.

Marrero Projects se encuentra en sus inicios. ¿Cómo se está construyendo y qué proyectos tiene actualmente en marcha?

La marca, la web y las redes están en fase de lanzamiento y ofrecen la información esencial sobre el proyecto. Marrero Projects no tiene todavía una larga trayectoria, pero cuenta con una metodología definida y flexible que cada intervención permite mejorar. Marrero Projects trabaja en todas las Islas Canarias y desarrolla proyectos en Tenerife, Lanzarote y Gran Canaria: una mudanza; un dormitorio infantil; la transformación de un vestidor individual en uno compartido, manteniendo la superficie; y una vivienda donde la cocina se integra en el corazón de la casa. Cada proyecto presenta necesidades, hábitos y recursos distintos. Esa diversidad confirma que el método debe aportar estructura sin ser rígido.

¿Cómo funciona el método de Marrero Projects y cómo se adapta a cada persona?

El método es una guía, no un molde. Comienza con una conversación y la observación del espacio: quién lo utiliza, qué actividades se realizan, qué se quiere conservar y qué genera incomodidad. Después identifico necesidades y puntos críticos, establezco prioridades y preparo una propuesta con fases, calendario, presupuesto, compras y profesionales. Las decisiones se acuerdan con el cliente. Tras implementar la solución, enseño al cliente a utilizar el sistema, le acompaño, resuelvo sus dudas y realizo visitas para comprobar si funciona realmente. El sistema debe ser asumible y mantenerse con comodidad, dentro del tiempo y la energía que cada persona puede dedicarle. Si algo no encaja, se ajusta. El método se resume así: escuchar antes de proponer, planificar antes de intervenir y comprobar antes de dar una solución por definitiva.

¿Qué tipo de proyectos puede abordar Marrero Projects y cuándo es necesario incorporar a otros profesionales?

Marrero Projects puede intervenir en viviendas y espacios profesionales, mudanzas, adaptación a nuevas superficies —tanto mayores como más reducidas: redistribución de estancias, dormitorios y zonas compartidas, vestidores, almacenaje, documentación y transformaciones más amplias. Algunas necesidades pueden resolverse aprovechando mejor lo que ya existe; otras requieren mobiliario, proveedores o una reforma.

Cuando una intervención afecta a estructuras, instalaciones, habitabilidad, normativa o seguridad, incorporo al profesional técnico colegiado competente. Marrero Projects puede interpretar las necesidades, definir el alcance, organizar las distintas fases y coordinar el proceso, respetando siempre las funciones que corresponden a cada profesional.

El objetivo es que el cliente sienta el espacio como propio y que este responda a sus necesidades desde la funcionalidad y la armonía, según sus criterios y su manera de vivir. Mi papel es acompañarle en las decisiones y asesorarle con alternativas que quizá no había contemplado, hasta encontrar una solución que pueda incorporar a su vida y mantener en el tiempo.

El equipo de Marrero Projects está disponible para estudiar cada propuesta, resolver dudas y ofrecer una atención personalizada adaptada a las necesidades de cada cliente. Con servicio disponible en todas las Islas Canarias, Marrero Projects acompaña a sus clientes durante todo el proceso, desde el primer contacto y la definición de las necesidades hasta la planificación y ejecución del proyecto.

Para ampliar información sobre sus servicios, conocer sus proyectos o solicitar asesoramiento, puedes consultar su página web o contactar directamente con el equipo:

www.marreroprojects.com

️raquel@marreroprojects.com