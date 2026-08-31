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Es oficial en el BOE: los trabajadores que estén de baja por donación de órganos pueden cobrar el 100% de su sueldo

La ley contempla una situación especial de incapacidad temporal para quienes se someten a una intervención para donar órganos o tejidos en vida

La donación de órganos salva casi 200 vidas al año en Canarias

La donación de órganos salva casi 200 vidas al año en Canarias / eldia.es

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Luis Miguel Mora

Luis Miguel Mora

Los trabajadores de Tenerife que se encuentren de baja laboral por una donación de órganos pueden mantener una importante protección económica durante su recuperación. La Seguridad Social contempla estos casos de forma específica y permite que el trabajador siga con una cobertura económica equivalente al 100% de su salario.

La diferencia respecto a una baja por enfermedad común está en la protección económica. Gracias a esta ventaja, donar un órgano en vida no supone una pérdida de ingresos para el trabajador. Esta situación especial de incapacidad temporal contempla que el donante cobre el 100% de su base reguladora desde el primer día, sin tener que esperar a que transcurran los primeros días de incapacidad temporal.

No es necesario acreditar un periodo previo de cotización

La normativa establece además una excepción relevante respecto a las bajas convencionales. Para acceder a esta protección por donación no se exige un periodo mínimo de cotización previo.

Archivo - La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, llega a una reunión de trabajo con entidades inscritas en el Registro Electrónico de Colaboradores de Extranjería (Recex), en la Subdelegación de Gobierno de Málaga. (Foto de a

La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz / Álex Zea - Europa Press

La medida pretende evitar que una persona que decide someterse voluntariamente a una intervención para ayudar a otra tenga que asumir un perjuicio económico durante su recuperación. La protección comienza cuando se produce la intervención y se reconoce la correspondiente situación de incapacidad temporal, que debe estar vinculada directamente con la donación.

También están protegidas las pruebas médicas

La protección comienza durante el proceso previo, en el que el trabajador puede necesitar acudir a distintas pruebas y consultas médicas para determinar su compatibilidad y confirmar que reúne las condiciones necesarias para donar.

Este tiempo imprescindible queda protegido mediante los permisos laborales que correspondan, siempre que se acrediten a la empresa. Una vez realizada la intervención, el parte médico identifica la situación especial de incapacidad temporal y permite aplicar el régimen específico.

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Así se consigue que donar un órgano en vida no se convierta en un obstáculo laboral o económico.

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