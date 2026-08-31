Máximo histórico: más de 5.400 nuevos jubilados en lo que va de año en Canarias

Nunca tantas personas se habían incorporado en Canarias a la nómina de la pensión contributiva de jubilación en los cinco primeros meses de un año. De enero a mayo, la Seguridad Social dio de alta en las Islas un total de 5.426 nuevos pensionistas -en todo caso, cabe insistir, se trata de recién retirados del mercado laboral con un mínimo de 15 años cotizados, es decir, que se ganaron el derecho a cobrar una prestación contributiva-. No hay antecedentes en la estadística oficial de una cantidad tan elevada de nuevos jubilados en ese período. Y la estadística oficial arranca en 2008, hace casi dos décadas. Este récord de entradas al sistema propició, entre enero y junio, que el número de pensiones de jubilación, el número de pagas, se incrementase en 2.927 una vez descontadas las bajas tramitadas por la Seguridad Social, en su mayoría por fallecimiento de los titulares de las prestaciones. Casi 3.000 pensiones más de las que se contabilizaban a comienzos de año. Otro máximo histórico.

Hay que precisar que ambos datos están estrechamente relacionados pero miden realidades diferentes, de modo que no deben confundirse. Las 5.426 altas se corresponden con todas las nuevas incorporaciones entre enero y mayo, último mes del que hay información territorial comparable. En cambio, ese saldo de 2.927 resulta de restar a las 217.176 pensiones que estaban en vigor el 1 de julio las 214.249 registradas el 1 de enero. Esto es, que incorpora también las bajas y el resto de movimientos producidos durante la primera mitad del año.

Con todo, lo relevante es que ambas cifras apuntan en la misma dirección: el retiro en masa de las generaciones más numerosas -las del baby boom- empieza a trasladarse con una intensidad inédita al sistema de pensiones. Y con especial intensidad en Canarias. La comparación con las restantes comunidades autónomas permite, además, calibrar la magnitud del fenómeno. En términos cuantitativos, Canarias ocupa el noveno puesto nacional en nuevas altas y el séptimo en el ranking del incremento neto de las prestaciones. Pero esas posiciones son tramposas, ya que las Islas suben en ambas clasificaciones de manera considerable cuando se considera el tamaño que tenía el sistema en cada territorio al arrancar el ejercicio. En otras palabras: cuando la comparación se lleva a cabo en términos relativos o porcentuales, que es la fórmula más apropiada en este caso.

Canarias está entre las comunidades donde la presión demográfica sobre el sistema aumenta con mayor rapidez

Esas 5.426 altas equivalen a 25,3 incorporaciones por cada mil pensiones de jubilación que había en el Archipiélago en enero. Es la quinta mayor proporción de España, solo por debajo de Navarra, Castilla-La Mancha, Baleares y Extremadura. Y el saldo semestral supone un crecimiento del 1,4%, el tercero más intenso del país. Apenas Extremadura, con un 1,5%, y Castilla-La Mancha, con un 1,4%, superan al Archipiélago.

Para hacerse una idea, Cataluña encabeza las altas en términos absolutos, con 25.986, seguida de Andalucía, con 24.875, y Madrid, con 21.572. Canarias queda lejos de esos volúmenes porque su población, claro, es mucho menor. Sin embargo, el número de prestaciones tan solo se incrementó en Cataluña un 0,6% durante el semestre, menos de la mitad que en Canarias. En Madrid experimentó un alza de un 1,2% y en Andalucía, de un 1,23%, porcentajes también inferiores al apuntado en el Archipiélago.

Canarias, población más envejecida

De esta manera, Canarias se sitúa incluso por encima de comunidades con una población tradicionalmente más envejecida. Galicia contabilizó 9.056 altas hasta mayo, casi el doble que en las Islas, pero el número de pensiones en vigor solo creció en 1.551 durante el semestre, un 0,3%. Asturias registró 3.585 incorporaciones y un saldo de 770, equivalente a un 0,4%. Castilla y León anotó 9.314 altas y sumó 2.952 prestaciones, apenas 25 más que el Archipiélago pese a tener casi el doble de jubilados. O lo que es lo mismo: Canarias representa el 3,5% de todas las nuevas altas contabilizadas en España hasta mayo, pero concentra cerca del 4,7% del incremento neto de las pensiones durante el semestre. Su peso en ese proceso es así sensiblemente superior al que le correspondería en función de lo que representa en el sistema público a nivel nacional, un 3,2%.

Además, la evolución mensual confirma que el récord no responde a un mes excepcional y aislado. Enero arrancó con 1.375 nuevas jubilaciones. Siguieron las 1.101 de febrero, las 963 de marzo, las 1.030 de abril y las 957 de mayo. La comparación histórica exige, eso sí, cierta cautela. La estadística experimentó cambios metodológicos a partir de 2022, con lo que la lectura de los ejercicios anteriores no es completamente homogénea. Pero aun si se retrotrae el análisis hasta 2008, con el asterisco de esa ruptura, en ningún año se superan las 5.426 altas acumuladas hasta mayo de 2026. Tampoco aparece en la serie un incremento de las pensiones contributivas de jubilación entre enero y junio superior a las 2.927 del actual ejercicio.

Hasta ahora, el envejecimiento poblacional había sido en Canarias menos acusado que en buena parte del norte peninsular. Pero esa ‘ventaja’ demográfica se va estrechando a medida que llegan a la edad del retiro laboral las cohortes nacidas en las décadas de los cincuenta y sesenta del siglo pasado, cuando tuvo lugar un extraordinario incremento de la población, y, al mismo tiempo, aumenta la longevidad. El resultado no es solo un mayor número de expedientes de jubilación, sino un cada vez mayor ritmo de crecimiento de un colectivo que permanecerá en la nómina pública durante los próximos años.

Sea como sea, lo cierto es que Canarias se encuentra ante un doble récord: nunca se habían dado de alta tantos pensionistas en el arranque de un año -hasta mayo- y nunca se habían registrado tantas prestaciones netas -altas menos bajas- durante un primer semestre.