HY Canarias: Diez años construyendo con cercanía y calidad

En el mundo de la construcción y las reformas, hay empresas que se limitan a cumplir encargos y otras que construyen, además, una manera de trabajar. HY Canarias pertenece al segundo grupo.

Con más de diez años de recorrido en el sector, esta empresa multiservicios se ha especializado en una gama de trabajos que va desde la reforma integral de viviendas hasta el mantenimiento de naves industriales, pasando por la excavación, la pintura técnica y la protección contra incendios.

La compañía, encabezada por su propietario Jonathan González, ofrece un servicio integral que incluye el uso de miniexcavadora para excavación, demoliciones, apertura de zanjas y limpieza de fincas. A ese trabajo de obra se suma la aplicación de espuma ignífuga en naves industriales y viviendas, un tratamiento que refuerza la seguridad frente a incendios.

En el capítulo de la pintura, el equipo de HY Canarias domina tanto los acabados de interior como las soluciones más exigentes, entre ellas la resina epoxi para suelos y las pinturas impermeabilizantes, pensadas para espacios que necesitan resistencia y durabilidad. A esa oferta se añaden las reformas integrales y parciales de viviendas y locales comerciales, siempre con el objetivo de que cada espacio responda a lo que el cliente imaginó.

Detrás de cada proyecto hay un equipo que asesora al cliente antes, durante y después de la obra. Jonathan González, propietario de HY Canarias, resume así la filosofía: “Es un oficio al que hay que ponerle horas cada día para que la empresa funcione. Me he basado en la constancia y en asumir riesgos que mucha gente no quiere asumir, y en no fallarle a la gente ni a los clientes”, explica. Para él, la estructura de la empresa se sostiene sobre algo más sencillo: “Todos somos una familia y una piña”.

Esa filosofía se traduce en cuatro pilares que la empresa repite como sello propio. El primero es la calidad, con controles estrictos en cada reforma, instalación o mantenimiento. El segundo es la experiencia acumulada en obras pequeñas y en grandes intervenciones industriales, que permite adaptar cada solución al cliente. El tercero es la seriedad, entendida como cumplimiento de plazos, respeto al presupuesto acordado y transparencia en cada fase del trabajo. El cuarto es el uso de herramientas específicas para cada tarea.

El resultado es una empresa que cuida los acabados como marca de identidad. En HY Canarias entienden que el detalle final es lo que el cliente recuerda, y por eso cada entrega se revisa hasta reflejar el compromiso del primer día.