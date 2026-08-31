Canarias necesita construir vivienda, no esperar

Canarias necesita vivienda, y la necesita ahora. Detrás de cada dato y de cada debate sobre el acceso a la vivienda hay personas y familias que esperan una solución. La presidenta de FEPECO, Olga Sanfiel, considera que el sector debe afrontar este reto con responsabilidad, pero también con decisión y sin perder más tiempo.

«No podemos conformarnos con reconocer que existe un problema, tenemos que crear las condiciones necesarias para construir las viviendas que Canarias necesita», y para ello, considera imprescindible abordar de manera conjunta los obstáculos que actualmente dificultan que muchos proyectos puedan convertirse en una realidad.

Las empresas constructoras quieren construir y tienen experiencia, conocimiento y capacidad para hacerlo. Sin embargo, se encuentran con procedimientos administrativos que en ocasiones se prolongan demasiado, dificultades para disponer de suelo y problemas para acceder a una financiación adaptada. Todos estos factores terminan ralentizando la respuesta que la sociedad está demandando y encareciendo.

«No se trata de buscar culpables, sino de encontrar soluciones», afirma la presidenta de FEPECO. En su opinión, Canarias necesita una estrategia compartida en materia de vivienda en la que administraciones, empresas, entidades financieras, universidades y profesionales trabajen en una misma dirección. Cada uno tiene una responsabilidad diferente, pero todos forman parte de una misma ecuación.

También debemos ser capaces de transformar nuestra manera de construir. La construcción industrializada ha dejado de ser una posibilidad de futuro para convertirse en una realidad. Empresas que ya trabajan en Canarias están desarrollando proyectos que demuestran que es posible incorporar nuevos sistemas para mejorar los procesos, aumentar la productividad y reducir los tiempos de ejecución.

Con esta visión, FEPECO ha puesto en marcha la Oficina Técnica de Construcción Industrializada (OTCI), un proyecto subvencionado por la Consejería de Economía, Industria, Comercio y Autónomos del Gobierno de Canarias, concebido como una herramienta de asesoramiento, conocimiento e innovación al servicio de las empresas.

«Industrializar la construcción no significa únicamente cambiar un sistema constructivo por otro. Significa apostar por la formación, incorporar tecnología, generar conocimiento y facilitar el acceso a la financiación». En este proceso, la presidenta considera que las entidades financieras también tienen ante sí una oportunidad para acompañar esta transformación y facilitar el desarrollo de nuevos proyectos.

La financiación será, precisamente, uno de los elementos determinantes para que la construcción industrializada pueda crecer. Las empresas necesitan seguridad para invertir, y los nuevos modelos constructivos requieren instrumentos financieros capaces de entender sus particularidades. Si queremos aumentar la oferta de vivienda, debemos facilitar también que los proyectos puedan ponerse en marcha.

Canarias cuenta con empresas capaces y un sector dispuesto a evolucionar. «Tenemos que conseguir que todo ese potencial se traduzca en más proyectos y, sobre todo, en más viviendas».

Desde la Federación se quiere seguir desempeñando un papel activo, escuchando a las empresas, trasladando sus necesidades y generando espacios de colaboración. FEPECO no quiere limitarse a señalar los problemas; quiere formar parte de las soluciones y contribuir a que el sector tenga las herramientas necesarias para afrontar los retos del presente y del futuro.

Porque la magnitud del problema de la vivienda exige una respuesta igualmente ambiciosa y colectiva. Y hay algo que no debemos olvidar: «Detrás de cada vivienda hay una familia que espera». Familias que quieren independizarse, formar un hogar, encontrar una vivienda adecuada o simplemente acceder a un lugar donde desarrollar su proyecto de vida.

Por eso, Canarias necesita construir vivienda y necesita hacerlo con más agilidad, más innovación y más colaboración. Las empresas están preparadas para asumir su responsabilidad. Ahora necesitamos que todos los agentes implicados avancemos en la misma dirección, porque cada año que perdemos en burocracia, falta de financiación o ausencia de planificación es un año más de espera para muchas familias.

Canarias no puede esperar más.