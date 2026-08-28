Malas noticias para los hipotecados: el euríbor cierra agosto con subidas y amenaza con encarecer las hipotecas en septiembre hasta 68 euros más al mes

Septiembre es un mes de cambios. La vuelta al trabajo lleva a muchas personas a buscar una nueva vivienda, ya sea porque deben trasladarse a otra ciudad por motivos profesionales o porque quieren iniciar una nueva etapa. Mientras unos optan por un alquiler temporal, otros con planes de futuro se deciden por comprar una casa. Estos deben estar atentos a la evolución del euríbor, el indicador clave para las hipotecas que afecta a la cuota mensual de estos préstamos y no para de subir.

Este indicador vuelve a convertirse en una de las principales preocupaciones para los hogares con una hipoteca variable contratada. Según las previsiones del experto financiero HelpMyCash, el Euríbor podría cerrar el mes en torno al 2,95 %, una cifra que está por encima del 2,855 % registrado en julio.

Las hipotecas sobre viviendas crecen / Archivo

Según el análisis de HelpMyCash, detrás de la escalada del euríbor se encuentra la incertidumbre provocada por el conflicto entre Estados Unidos e Irán. También, el encarecimiento del petróleo está ejerciendo presión sobre la inflación, un factor que puede obligar a los bancos centrales a mantener una política monetaria más restrictiva.

Así afecta la subida del Euríbor en los hogares

La escalada del valor del indicador tiene especial importancia para los hipotecados que tengan prevista una revisión de su cuota en las próximas semanas. Además, el euríbor se sitúa por encima de los niveles registrados hace un año, cuando marcaba el 2,114 %, y también supera el dato de hace seis meses, situado en el 2,221 %.

Gráfico que muestra la evolución del Euríbor en los últimos 24 meses.

Esto significa que las próximas revisiones anuales y semestrales podrían tener aumentos en sus cuotas. Esto contrasta con las previsiones de muchos propietarios, que esperaban que el coste de sus préstamos comenzara a moderarse.

Hasta 68 euros más al mes en una hipoteca variable

El impacto es más notable dependiendo del importe pendiente, del plazo y del diferencial contratado con el banco. HelpMyCash ha realizado sus cálculos tomando como referencia una hipoteca de 150.000 euros a 25 años con un interés de euríbor más un 1%.

En el caso de una revisión anual, la cuota mensual pasaría aproximadamente de 720 a 788 euros, lo que supone un incremento de unos 68 euros al mes. A lo largo de un año, el encarecimiento superaría los 800 euros.

Gráfico que muestra la evolución histórica del Euríbor.

Para quienes tengan una revisión semestral, el aumento sería algo menor, aunque igualmente significativo. La cuota subiría de unos 727 euros a 788 euros mensuales, es decir, alrededor de 59 euros más cada mes y más de 350 euros adicionales durante el conjunto del semestre.

La evolución del euríbor preocupa especialmente porque este indicador refleja las expectativas del mercado sobre los próximos movimientos de los tipos de interés. Por ello, su subida puede adelantarse incluso a las decisiones que posteriormente adopte el Banco Central Europeo.

El euríbor podría acercarse al 3,10 % antes de final de año

HelpMyCash plantea dos escenarios diferentes para los próximos meses:

Si Estados Unidos e Irán alcanzan un acuerdo y la inflación comienza a moderarse, el euríbor podría cerrar 2026 alrededor del 2,80 %. Si el conflicto se prolonga y continúa aumentando la presión sobre los precios energéticos, el indicador podría alcanzar el 3 % en diciembre e incluso aproximarse al 3,10 %.

Ante esta situación, la recomendación para los titulares de una hipoteca variable es hacer números con un escenario prudente y calcular si podrían asumir la cuota con un euríbor igual o superior al 3 %. El comportamiento del indicador durante las próximas semanas dependerá de la evolución del conflicto y de su impacto sobre los precios.