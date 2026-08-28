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José Ramón López, experto fiscal, alerta a los desempleados: "Si has cobrado el paro, te la han liado bien y el SEPE te debe dinero"

El experto avisa de posibles diferencias entre los ingresos comunicados por el SEPE y el dinero realmente cobrado, una situación que puede haber provocado que algunos contribuyentes pagaran más IRPF del debido en la declaración de la Renta

Dos personas pasan por la oficina de empleo

Dos personas pasan por la oficina de empleo / Eduardo Parra - Europa Press

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Luis Miguel Mora

Luis Miguel Mora

El Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) podría tener que ajustar cuentas con algunos desempleados que cobraron el paro durante 2025. Algunos beneficiarios podrían tener derecho a esta devolución en la Declaración de la Renta que les permitiría recuperar mucho dinero. Así lo advierte el experto fiscal José Ramón López, de Tu Blog Fiscal, tras detectar diferencias de cientos de euros en uno de los casos analizados.

Este beneficio se debe a que algunas cantidades comunicadas por el organismo no coinciden con los importes que realmente recibieron. El experto explica que la clave está en comprobar los datos fiscales antes de dar por correcta la declaración de la Renta.

Archivo - Entrada de una oficina del SEPE.

Archivo - Entrada de una oficina del SEPE / Jesús Hellín - Europa Press

Muchos contribuyentes confían en la información que aparece automáticamente en el borrador, pero si el organismo ha comunicado una cantidad superior a la realmente cobrada, el resultado puede ser un pago de IRPF mayor del que correspondía.

Una diferencia de casi 800 euros en los rendimientos

Según explica el experto, en el caso analizado aparecían 18.952,50 euros en uno de los certificados de rendimientos del SEPE. Sin embargo, otro informe correspondiente al conjunto de 2025 reflejaba unos ingresos de 18.167,93 euros.

Archivo - Varias personas hacen cola en una oficina del SEPE.

Varias personas hacen cola en una oficina del SEPE / Eduardo Parra - Europa Press

La diferencia es de casi 800 euros. Tras revisar las cantidades percibidas, el López concluye que la cifra correcta era la inferior. Como consecuencia, la persona había declarado más rendimientos de los que realmente obtuvo y podía solicitar una rectificación. El resultado del recálculo es una devolución de 409,94 euros.

Así puedes comprobar si tienes derecho a reclamar

La recomendación para llevar a cabo la comprobación es descargar y comparar los certificados de prestaciones y rendimientos disponibles para 2025 y ver que las cifras coinciden con el dinero realmente ingresado.

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Si detectas una diferencia y la declaración ya fue presentada, es posible solicitar una rectificación de la autoliquidación de la Renta para recuperar, si procede, el impuesto pagado de más. Eso sí, cada caso debe revisarse de forma individual, porque haber cobrado el paro no significa automáticamente que exista un error.

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