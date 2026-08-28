La inflación no da tregua y ya merma el poder adquisitivo de los trabajadores

La inflación descose los bolsillos de los asalariados canarios. De nuevo el incremento de precios adelanta este año al obtenido para los salarios en los procesos abiertos de negociación colectiva. En el mes de julio, último para el que por el momento se conoce el dato, el Índice de Precios de Consumo (IPC) reflejó un incremento interanual del 3,4% en el Archipiélago, mientras que los acuerdos sectoriales y de empresa firmados hasta el mismo mes –con efecto retroactivo al 1 de enero– se quedaron en el 2,96%.

Casi medio punto de diferencia que amenaza con agrandarse en los meses venideros. Este viernes el Instituto Nacional de Estadística (INE) publicó el dato adelantado del IPC de agosto y no deja lugar a las dudas: la inflación se acelera. El indicador suma siete décimas en el octavo mes y se coloca por encima del 4% (4,3%).

El efecto Trump

Se trata de la tasa más alta desde febrero de 2023 (6%), cuando los efectos de la guerra de Ucrania sobre los precios de la energía mantenían intacta buena parte de su vigor. Y, precisamente, el INE sitúa de nuevo ahora al encarecimiento de los carburantes como responsable principal del crecimiento de los precios, que se conocerá con detalle a la mitad de septiembre. Dicho con mayor precisión, en agosto del pasado año los hidrocarburos dieron un respiro a las economías familiares y de las empresas, mientras que en esta ocasión sucede justo al contrario.

Lo peor es que no se percibe un horizonte de estabilidad a partir del cual estimar un plazo para la mejora de la situación. Desde que Donald Trump y Benjamin Netanyahu decidieran acabar con la vida del jefe del Estado iraní, el ayatolá Ali Jameneí, las amenazas y los obstáculos al comercio marítimo mundial –cierre del estrecho de Ormuz durante meses– han abierto las puertas a la especulación en los mercados de futuros.

El petróleo duplica su precio

El barril de petróleo Brent inició este 2026 con un precio de 62 dólares que solo tres meses después se había duplicado (126 dólares). En estos días parece estabilizado, pero en el entorno de los 90 dólares, es decir, un 45% más caro que al arrancar este 2026. A pesar del notable avance alcanzado durante las últimas décadas por las fuentes de generación limpia, el coste de la energía continúa afectando de manera transversal al conjunto de los bienes y servicios.

En los siete primeros meses del año, sindicatos y empresarios canarios estamparon su firma en un total de 124 convenios colectivos. Esos acuerdos afectan a 14.146 empresas y 117.524 trabajadores; la mayoría de estos últimos (104.227), por los efectos de las negociaciones sectoriales, es decir, las que afectan a una rama de actividad –comercio, agricultura u hostelería, por ejemplo– en determinado ámbito territorial.

Trece sectoriales

Son muchos menos –solo trece convenios de los 124–, pero afectan a un número mucho más amplio de asalariados. Es esa fuerza del colectivo la que permite cerrar la negociación con un resultado más favorable para los asalariados. En el caso del Archipiélago, las culminadas hasta julio incluyeron mejoras del 3,02%, frente al 2,50% de media que se reflejó en los convenios que se negociaron en el ámbito particular de cada empresa. Por tanto, el agujero en el bolsillo de los primeros es de menor tamaño.

El reparto entre provincias no fue homogéneo, como tampoco lo fueron las mejoras conseguidas por los representantes de los trabajadores. Los acuerdos sectoriales renovados en Las Palmas fueron ocho y cuatro en la de Santa Cruz de Tenerife. El restante hasta completar los trece tiene ámbito autonómico, afecta a toda Canarias.

Más en Las Palmas

Esa diferencia interprovincial provoca que el número de trabajadores afectados por la negociación colectiva sea más elevado en la provincia oriental (82.251) que en la occidental (30.973). Los restantes 4.300 son los que quedan englobados en el mencionado único acuerdo de ámbito autonómico que se ha logrado cerrar en este ejercicio.

Hay otra diferencia entre provincias. La de Santa Cruz de Tenerife es el escenario de las mejoras más sustanciales. En el caso de los acuerdos sectoriales, los incrementos son del 3,17% frente al 2,97% que reflejan los de Las Palmas. Y también se mantiene el orden cuando se analizan los convenios de empresa; 3,05% en la primera y 2,96% en la segunda.

Suben las hipotecas

La pérdida de poder adquisitivo tiene el problema evidente de las dificultades a las que se enfrentan las economías familiares. Y el escenario se va a tornar más exigente en el corto plazo, al menos para quienes abonan cada mes una cuota hipotecaria.

En su reunión de septiembre, el Banco Central Europeo (BCE) va a subir los tipos de interés, algo que ya se pensó que haría en la sesión de julio y el Euríbor, al que están referenciadas la mayor parte de las hipotecas, recogerá esa alza.

Enfriamiento

El consumo se verá afectado por esa merma de las rentas disponibles de los ciudadanos y en segunda vuelta lo hará el empleo: si se demandan menos bienes y servicios, también harán falta menos trabajadores. El riesgo de enfriamiento de la economía está servido, y más en medio de continuas amenazas de Donald Trump al comercio mundial en forma de aranceles que van y vienen.

Malas noticias asimismo para la actividad turística, que en lo que respecta a Canarias ya ha iniciado un suave aterrizaje en lo que a clientela se refiere. Los ingresos se mantienen porque los contratos de los hoteleros con los turoperadores se rubricaron al alza, en la cresta de la ola. Los siguientes descontarán ya la realidad.