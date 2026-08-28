Descubre dónde repostar el gasoil y las gasolinas más económicas en la provincia de Santa Cruz de Tenerife este viernes 28 de agosto

En la isla de Tenerife podrás encontrar la Gasolina 95 más barata de toda la provincia de Santa Cruz de Tenerife a 1,275€ el litro en E.S. OCÉANO SANTA CRUZ en CALLE PANAMÁ, 9 del municipio de Santa Cruz de Tenerife en la isla de Tenerife, seguida de la gasolinera CANARY OIL, S.L. de Calle Subida al Mayorazgo de Tenerife situada en el municipio de Santa Cruz de Tenerife con un precio de 1,275€ el litro.

Hoy viernes 28 de agosto las gasolinas más baratas de la provincia de Santa Cruz de Tenerife las puedes encontrar en Tenerife para la Gasolina 98 a 1,345€ el litro en la estación de servicio CANARY OIL, S.L. de Calle Subida al Mayorazgo en el municipio de Santa Cruz de Tenerife, seguida de la estación de servicio H2EXAGON ARAFO a 1,399€ el litro, situada en el municipio de Arafo en POLIGONO POLIGONO INDUSTRIAL EL CARRETON, PARCELA 1.6, S/N en la isla de Tenerife.

El Gasóleo A más barato de Santa Cruz de Tenerife se encuentra en el municipio de Arafo, CALLE CAMINO LA MOLINETA POLÍGONO EL CARRETÓN, S/N en la isla de Tenerife, a 1,419€ el litro en la estación de servicio PLENERGY y la siguiente más barata la puedes encontrar Tenerife, a 1,429€ el litro en la estación de servicio H2EXAGON ARAFO en POLIGONO POLIGONO INDUSTRIAL EL CARRETON, PARCELA 1.6, S/N del municipio de Arafo.

La gasolina más barata de este viernes en Tenerife

Para llenar el tanque hoy viernes 28 de agosto con Gasolina 95 al mejor precio en Tenerife, hay que ir hasta Santa Cruz de Tenerife, CALLE PANAMÁ, 9 a la estación de servicio E.S. OCÉANO SANTA CRUZ para llenar el tanque por 1,275€ el litro. Otra opción sería ir hasta Santa Cruz de Tenerife, a Calle Subida al Mayorazgo, donde la estación de CANARY OIL, S.L. ofrece la Gasolina 95 a 1,275€ el litro.

En cuanto la Gasolina 98 en la isla de Tenerife, la estación de servicio CANARY OIL, S.L. de Santa Cruz de Tenerife tiene el carburante Gasolina 98 a 1,345€ el litro en Calle Subida al Mayorazgo. En Arafo, POLIGONO POLIGONO INDUSTRIAL EL CARRETON, PARCELA 1.6, S/N, la estación de servicio H2EXAGON ARAFO encontrarás una buena opción con la Gasolina 98 a 1,399€ el litro.

El gasoil al mejor precio de Tenerife se encuentra hoy en Arafo, estación PLENERGY de CALLE CAMINO LA MOLINETA POLÍGONO EL CARRETÓN, S/N, donde sale a 1,419€ el litro. Otra buena opción para llenar el tanque de diésel está en Arafo, estación de H2EXAGON ARAFO en POLIGONO POLIGONO INDUSTRIAL EL CARRETON, PARCELA 1.6, S/N, donde se puede encontrar el gasoil a 1,429€ el litro.

La gasolina más barata de este viernes en La Palma

En cuanto la Gasolina 98 en la isla de La Palma, la estación de servicio PCAN de Fuencaliente de la Palma tiene el carburante Gasolina 98 a 1,648€ el litro en Carretera LP-2 Fuencaliente km 24. En Santa Cruz de la Palma, Avenida los Indianos, la estación de servicio DISA encontrarás una buena opción con la Gasolina 98 a 1,658€ el litro.

El gasoil al mejor precio de La Palma se encuentra hoy en Santa Cruz de la Palma, estación PLENERGY de POLIGONO INDUSTRIAL MIRCA, S/N, donde sale a 1,659€ el litro. Otra buena opción para llenar el tanque de diésel está en Breña Alta, estación de MOEVE en Carretera C-832 km 1.2, donde se puede encontrar el gasoil a 1,689€ el litro.

Para llenar el tanque hoy viernes 28 de agosto con Gasolina 95 al mejor precio en La Palma, hay que ir hasta Santa Cruz de la Palma, POLIGONO INDUSTRIAL MIRCA, S/N a la estación de servicio PLENERGY para llenar el tanque por 1,477€ el litro. Otra opción sería ir hasta Fuencaliente de la Palma, a Carretera LP-2 Fuencaliente km 24, donde la estación de PCAN ofrece la Gasolina 95 a 1,548€ el litro.

La gasolina más barata de este viernes en El Hierro

El Gasóleo A más barato de El Hierro está en la estación de servicio DEL VALLE COMBUSTIBLES, S.L. de CALLE EL MATORRAL, 55 en el municipio de Frontera a 1,729€ el litro. La segunda opción más barata es la estación DISA VALVERDE de Calle de la Constitución, 22 en Valverde a 1,809€ el litro de Gasóleo A.

La estación DEL VALLE COMBUSTIBLES, S.L. de CALLE EL MATORRAL, 55 en el municipio de Frontera es la más barata de El Hierro para la Gasolina 95, a 1,565€ el litro, seguida por la estación DISA VALVERDE de Calle de la Constitución, 22 del municipio de Valverde a 1,669€ el litro.

La Gasolina 98 más barata de la isla de El Hierro se encuentra en el municipio de Valverde, en la estación de servicio DISA VALVERDE en Calle de la Constitución, 22, a 1,869€ el litro y el segundo precio más barato lo podrás encontrar en la estación DISA FRONTERA en Carretera General Tigaday de Frontera a 1,869€ el litro.

La gasolina más barata de este viernes en La Gomera

La Gasolina 95 más barata en La Gomera de hoy viernes 28 de agosto, está en San Sebastián de la Gomera, Avenida de Colón, en la estación SAN SEBASTIAN, donde está a 1,669€ el litro. La otra opción está en San Sebastián de la Gomera, Paseo Fred Olsen, 3, a 1,669€ el litro en la estación DISA MUELLE GOMERA.

El gasoil más barato lo encontraremos en San Sebastián de la Gomera, en la estación SAN SEBASTIAN en Avenida de Colón, donde el diésel está a 1,799€ el litro. La segunda mejor opción está en San Sebastián de la Gomera, a 1,799€ el litro en DISA MUELLE GOMERA en Paseo Fred Olsen, 3.

Para la Gasolina 98 más barata de La Gomera hay que ir hasta San Sebastián de la Gomera, Avenida de Colón, a la gasolinera SAN SEBASTIAN, donde el litro está a 1,849€ el litro. La segunda estación con la Gasolina 98 más barata de la isla está en San Sebastián de la Gomera, Paseo Fred Olsen, 3, en la DISA MUELLE GOMERA, que está a 1,849€ el litro.

La gasolina más barata de este viernes en Santa Cruz de Tenerife

La estación de servicio CANARY OIL, S.L. de Calle Subida al Mayorazgo ofrece el gasoil a 1,449€ el litro, siendo el diésel más barato de Santa Cruz de Tenerife, mientras que se puede conseguir a 1,449€ el litro en la estación TGAS-TU TRÉBOL en Polígono Industrial El Mayorazgo.

La estación E.S. OCÉANO SANTA CRUZ del municipio de Santa Cruz de Tenerife en CALLE PANAMÁ, 9 ofrece hoy, viernes 28 de agosto, la Gasolina 95 más barata, seguida de la estación de servicio CANARY OIL, S.L., que ofrece el mismo carburante a 1,275€ el litro en Calle Subida al Mayorazgo.

Para la Gasolina 98 más barata de Santa Cruz de Tenerife habrá que ir a la estación CANARY OIL, S.L., en Calle Subida al Mayorazgo, donde encontrarás a 1,345€ el litro de Gasolina 98. La gasolinera TGAS-TU TRÉBOL también ofrece la Gasolina 98 a 1,423€ el litro en Polígono Industrial El Mayorazgo.

La gasolina más barata de este viernes en San Cristóbal de La Laguna

En cuanto a la Gasolina 98, la estación OCÉANO TACO de CALLE SANTA AMELIA, 20 es la que tiene más barato el litro en San Cristóbal de La Laguna, a 1,449€ el litro de Gasolina 98 y el segundo precio más barato lo podrás encontrar en la estación OCÉANO en Carretera TF-111 km 8 a 1,458€ el litro.

El Gasóleo A más barato de San Cristóbal de La Laguna (Tenerife) de este viernes 28 de agosto está en la estación de servicio PCAN a 1,498€ el litro de diésel en Avenida Los Menceyes, 223. La segunda opción más barata es la estación OCÉANO TACO a 1,499€ el litro de Gasóleo A en CALLE SANTA AMELIA, 20.

La estación OCÉANO TACO es la más barata de San Cristóbal de La Laguna para la Gasolina 95 de CALLE SANTA AMELIA, 20, a 1,275€ el litro de Gasolina 95, seguida por la estación OCÉANO a 1,379€ el litro en Carretera TF-111 km 8.

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Fuente: Ministerio de Industria, Comercio y Turismo [28/08/2026 8:08:28]