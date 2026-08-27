Santa Cruz de Tenerife: estas son las gasolinas más baratas de la provincia este jueves 27 de agosto

El Gasóleo A más barato de Santa Cruz de Tenerife se encuentra en el municipio de Arafo, CALLE CAMINO LA MOLINETA POLÍGONO EL CARRETÓN, S/N en la isla de Tenerife, a 1,419€ el litro en la estación de servicio PLENERGY y la siguiente más barata la puedes encontrar Tenerife, a 1,429€ el litro en la estación de servicio H2EXAGON ARAFO en POLIGONO POLIGONO INDUSTRIAL EL CARRETON, PARCELA 1.6, S/N del municipio de Arafo.

Hoy jueves 27 de agosto las gasolinas más baratas de la provincia de Santa Cruz de Tenerife las puedes encontrar en Tenerife para la Gasolina 98 a 1,345€ el litro en la estación de servicio CANARY OIL, S.L. de Calle Subida al Mayorazgo en el municipio de Santa Cruz de Tenerife, seguida de la estación de servicio H2EXAGON ARAFO a 1,399€ el litro, situada en el municipio de Arafo en POLIGONO POLIGONO INDUSTRIAL EL CARRETON, PARCELA 1.6, S/N en la isla de Tenerife.

En la isla de Tenerife podrás encontrar la Gasolina 95 más barata de toda la provincia de Santa Cruz de Tenerife a 1,275€ el litro en E.S. OCÉANO SANTA CRUZ en CALLE PANAMÁ, 9 del municipio de Santa Cruz de Tenerife en la isla de Tenerife, seguida de la gasolinera CANARY OIL, S.L. de Calle Subida al Mayorazgo de Tenerife situada en el municipio de Santa Cruz de Tenerife con un precio de 1,275€ el litro.

La gasolina más barata de este jueves en Tenerife

Tenerife tiene hoy, jueves 27 de agosto, la Gasolina 95 más barata en Santa Cruz de Tenerife, CALLE PANAMÁ, 9, en la estación de servicio E.S. OCÉANO SANTA CRUZ a 1,275€ el litro. La segunda más económica de la isla de Tenerife estaría en Santa Cruz de Tenerife, CANARY OIL, S.L., en Calle Subida al Mayorazgo, donde el litro está a 1,275€.

La estación de CANARY OIL, S.L. en Santa Cruz de Tenerife, Calle Subida al Mayorazgo, tiene la Gasolina 98 más asequible de la isla de Tenerife, a 1,345€ el litro. Otra opción está en Arafo, POLIGONO POLIGONO INDUSTRIAL EL CARRETON, PARCELA 1.6, S/N, en la estación H2EXAGON ARAFO a 1,399€ el litro.

En cuanto el diésel más barato de Tenerife, la estación de servicio PLENERGY de Arafo en CALLE CAMINO LA MOLINETA POLÍGONO EL CARRETÓN, S/N tiene un precio de 1,419€ el litro.

La gasolina más barata de este jueves en La Palma

En cuanto la Gasolina 98 en la isla de La Palma, la estación de servicio PCAN de Fuencaliente de la Palma tiene el carburante Gasolina 98 a 1,601€ el litro en Carretera LP-2 Fuencaliente km 24. En Puntallana, Carretera General km 8, la estación de servicio SHELL PUNTALLANA encontrarás una buena opción con la Gasolina 98 a 1,649€ el litro.

Para llenar el tanque hoy jueves 27 de agosto con Gasolina 95 al mejor precio en La Palma, hay que ir hasta Santa Cruz de la Palma, POLIGONO INDUSTRIAL MIRCA, S/N a la estación de servicio PLENERGY para llenar el tanque por 1,469€ el litro. Otra opción sería ir hasta Fuencaliente de la Palma, a Carretera LP-2 Fuencaliente km 24, donde la estación de PCAN ofrece la Gasolina 95 a 1,501€ el litro.

El gasoil al mejor precio de La Palma se encuentra hoy en Santa Cruz de la Palma, estación PLENERGY de POLIGONO INDUSTRIAL MIRCA, S/N, donde sale a 1,615€ el litro. Otra buena opción para llenar el tanque de diésel está en Fuencaliente de la Palma, estación de PCAN en Carretera LP-2 Fuencaliente km 24, donde se puede encontrar el gasoil a 1,645€ el litro.

La gasolina más barata de este jueves en El Hierro

Para la Gasolina 98 más barata de El Hierro hay que ir hasta Valverde, Calle de la Constitución, 22, a la gasolinera DISA VALVERDE, donde el litro está a 1,869€ el litro. La segunda estación con la Gasolina 98 más barata de la isla está en Frontera, Carretera General Tigaday, en la DISA FRONTERA, que está a 1,869€ el litro.

El gasoil más barato lo encontraremos en Frontera, en la estación DEL VALLE COMBUSTIBLES, S.L. en CALLE EL MATORRAL, 55, donde el diésel está a 1,705€ el litro. La segunda mejor opción está en Valverde, a 1,809€ el litro en DISA VALVERDE en Calle de la Constitución, 22.

La Gasolina 95 más barata en El Hierro de hoy jueves 27 de agosto, está en Frontera, CALLE EL MATORRAL, 55, en la estación DEL VALLE COMBUSTIBLES, S.L., donde está a 1,565€ el litro. La otra opción está en Valverde, Calle de la Constitución, 22, a 1,669€ el litro en la estación DISA VALVERDE.

La gasolina más barata de este jueves en La Gomera

El Gasóleo A más barato de La Gomera está en la estación de servicio SAN SEBASTIAN de Avenida de Colón en el municipio de San Sebastián de la Gomera a 1,799€ el litro. La segunda opción más barata es la estación DISA MUELLE GOMERA de Paseo Fred Olsen, 3 en San Sebastián de la Gomera a 1,799€ el litro de Gasóleo A.

La estación SAN SEBASTIAN de Avenida de Colón en el municipio de San Sebastián de la Gomera es la más barata de La Gomera para la Gasolina 95, a 1,669€ el litro, seguida por la estación DISA MUELLE GOMERA de Paseo Fred Olsen, 3 del municipio de San Sebastián de la Gomera a 1,669€ el litro.

La Gasolina 98 más barata de la isla de La Gomera se encuentra en el municipio de San Sebastián de la Gomera, en la estación de servicio SAN SEBASTIAN en Avenida de Colón, a 1,849€ el litro y el segundo precio más barato lo podrás encontrar en la estación DISA MUELLE GOMERA en Paseo Fred Olsen, 3 de San Sebastián de la Gomera a 1,849€ el litro.

La gasolina más barata de este jueves en Santa Cruz de Tenerife

La estación E.S. OCÉANO SANTA CRUZ del municipio de Santa Cruz de Tenerife en CALLE PANAMÁ, 9 ofrece hoy, jueves 27 de agosto, la Gasolina 95 más barata, seguida de la estación de servicio CANARY OIL, S.L., que ofrece el mismo carburante a 1,275€ el litro en Calle Subida al Mayorazgo.

Para la Gasolina 98 más barata de Santa Cruz de Tenerife habrá que ir a la estación CANARY OIL, S.L., en Calle Subida al Mayorazgo, donde encontrarás a 1,345€ el litro de Gasolina 98. La gasolinera TGAS-TU TRÉBOL también ofrece la Gasolina 98 a 1,423€ el litro en Polígono Industrial El Mayorazgo.

La estación de servicio CANARY OIL, S.L. de Calle Subida al Mayorazgo ofrece el gasoil a 1,449€ el litro, siendo el diésel más barato de Santa Cruz de Tenerife, mientras que se puede conseguir a 1,449€ el litro en la estación TGAS-TU TRÉBOL en Polígono Industrial El Mayorazgo.

La gasolina más barata de este jueves en San Cristóbal de La Laguna

La estación OCÉANO TACO es la más barata de San Cristóbal de La Laguna para la Gasolina 95 de CALLE SANTA AMELIA, 20, a 1,275€ el litro de Gasolina 95, seguida por la estación OCÉANO a 1,379€ el litro en Carretera TF-111 km 8.

En cuanto a la Gasolina 98, la estación OCÉANO TACO de CALLE SANTA AMELIA, 20 es la que tiene más barato el litro en San Cristóbal de La Laguna, a 1,449€ el litro de Gasolina 98 y el segundo precio más barato lo podrás encontrar en la estación OCÉANO en Carretera TF-111 km 8 a 1,458€ el litro.

El Gasóleo A más barato de San Cristóbal de La Laguna (Tenerife) de este jueves 27 de agosto está en la estación de servicio PCAN a 1,498€ el litro de diésel en Avenida Los Menceyes, 223. La segunda opción más barata es la estación OCÉANO TACO a 1,499€ el litro de Gasóleo A en CALLE SANTA AMELIA, 20.

¿Cuál es la gasolinera más barata cerca de ti? ¿Cómo saber dónde está más barata la gasolina? Entre a nuestro especial Gasolineras más baratas en la provincia de Santa Cruz de Tenerife, donde te indicamos las estaciones de servicio más baratas de cada municipio de tu isla para ahorrar en cada repostaje.

Fuente: Ministerio de Industria, Comercio y Turismo [27/08/2026 8:13:07]