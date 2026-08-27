Los precios de la vivienda, imparables: más de 3.000 euros por metro cuadrado en Canarias

Las Islas mantuvieron una tendencia alcista en el precio de la vivienda durante el segundo trimestre de 2026. Aunque la tasa de crecimiento es más moderada que en el trimestre anterior, el Colegio de Registradores de España asegura en su último informe sectorial que Canarias superó la barrera de los 3.000 euros por metro cuadrado tras un incremento trimestral del 13,1%. El Archipiélago se consolida así en la cuarta posición entre las cinco comunidades autónomas con los precios medios inmobiliarios más altos (Madrid, Baleares, País Vasco, Canarias y Cataluña), al alcanzar los 3.052 euros por metro cuadrado. Los resultados interanuales también exponen una subida general de los precios en Canarias (2.769 euros el metro), un 10% más en comparación con el mismo periodo del pasado año.

Asimismo, las provincias de Las Palmas y Santa Cruz de Tenerife se mantienen (séptima y octava respectivamente) dentro del 'top' diez de los metros cuadrados más altos a nivel provincial. Ambas regiones insulares replican una tendencia al alza: Las palmas experimenta una subida del 13,6% que se traduce en 3.059 euros, y Santa Cruz de Tenerife, un repunte del 12,5% hasta alcanzar los 3.045 euros. Además, entre las capitales de provincia con mayor pérdida en la cuota de mercado, Las Palmas de Gran Canaria es la primera, luego de haber perdido 13,1 puntos en proporción con el anterior trimestre. Estos datos reflejan y explican la caída en el número de compraventas de vivienda de abril a junio en Canarias, hasta un 15,3% menos respecto al principio del año, con un total de 5.970 adquisiciones entre inmuebles nuevos y usados.

Viviendas de dimensiones cambiantes

El informe corrobora, además, que la vivienda tipo que se vende en España sufre anualmente un ligero descenso en su tamaño. El Centro de Información Estadística del Notariado (CIEN) apunta que en Canarias aumenta un 2,2% la media de los metros cuadrados de las viviendas, algo que solo otras cuatro comunidades autónomas logran: Castilla y León (5,6%), Aragón (4,2%), Asturias (4,1) e Islas Baleares (2,1). Mientras, en el resto de regiones, la superficie de los inmuebles registrados disminuye entre un 0,2% en el caso de La Rioja hasta un 10,2% en Cantabria. La foto nacional deja como norma general que la casa o el piso tipo tiene una superficie de 100,7 metros cuadrados. En el caso de la obra nueva y libre (de iniciativa privada) la superficie es algo mayor, 106,5 metros cuadrados, y en la vivienda de protección oficial, algo menor, 85,1.

Constante extranjera

El ritmo de compra por parte de los extranjeros en Canarias sigue en ascenso, sello identitario y pilar estructural del mercado inmobiliario isleño. Un 29,3% de las compraventas en las Islas en el segundo trimestre del año las efectuaron foráneos, un hecho que sitúa a las Islas como la tercera comunidad autónoma con mayor demanda extranjera tras Baleares (32,3%) y Comunidad Valenciana (31%). Dentro de las demarcaciones provinciales, Santa Cruz de Tenerife se planta en cuarto lugar entre los territorios más permeados por compradores extranjeros, alcanzando el 32,2% de las transacciones, mientras que Las Palmas registró en el trimestre un 26,5%.

En cuanto a la procedencia de los compradores, según los datos interanuales por comunidades autónomas, las operaciones efectuadas por comunitarios (Unión Europea) representan el 18% sobre el total de las viviendas vendidas en Canarias. Superan así ampliamente la demanda del resto de Europa (3,5%). Con porcentajes menores figuran los compradores procedentes de América del Sur (0,4%), África (0,3%), América del Norte (0,14) y América Central y Caribe (0,12).

La reventa encarece España

El Índice de Precio de la Vivienda de Ventas Repetidas (Ipvvr), esto es, los precios de una misma vivienda en dos momentos diferentes de compraventa, pese a mostrar una ligera moderación en su ritmo de avance, el segundo trimestre de 2026 anotó un repunte medio del 3,1%, suficiente para marcar el séptimo máximo histórico consecutivo del indicador. Esta inercia consolida una tasa interanual del 16,7% y eleva el crecimiento acumulado, desde los mínimos de 2014, hasta un 127,7%, lo que supone que el coste del inmueble se ha duplicado en la última década.

Detrás de este tensionamiento prolongado, existe un desequilibrio estructural entre la escasez de oferta disponible (tanto de viviendas nuevas como usadas) y una demanda que, si bien empieza a dar muestras de erosión ante la carestía de los precios, continúa sustentada por dos motivos: el crecimiento poblacional y el lento ritmo en la construcción de vivienda nueva.