Es oficial: la Seguridad Social suma un día cotizado por cada jornada a tiempo parcial para recuperar años para la jubilación

La Seguridad Social reconoce una ventaja importante para los trabajadores que hayan desarrollado parte de su carrera con una jornada a tiempo parcial. Las personas que cumplan los requisitos podrán sumar más periodos de cotización a su vida laboral gracias a este mecanismo, algo que es clave de cara a futuras prestaciones como la jubilación.

Trabajar a media jornada, unas pocas horas al día o únicamente determinados días de la semana ya no reduce los días reconocidos por la Seguridad Social para cumplir los periodos mínimos de cotización. Desde el 1 de octubre de 2023, cada día en situación de alta con un contrato a tiempo parcial cuenta como un día completo cotizado, con independencia del número de horas que figure en el contrato.

La ministra de Inclusión Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz / Ricardo Rubio - Europa Press

El cambio está en el Real Decreto-ley 2/2023, por el que se eliminó el antiguo coeficiente de parcialidad. La medida tiene un efecto importante para quienes acumularon contratos a tiempo parcial durante años, porque los periodos anteriores también pueden computarse con las nuevas reglas cuando se solicita una prestación cuyo derecho se genera a partir de la fecha de entrada en vigor.

De este modo, un trabajador que estuvo un año contratado a media jornada puede ver reconocido ese periodo como 365 días de cotización para acreditar el tiempo mínimo necesario para acceder a determinadas prestaciones.

La Seguridad Social aplica el nuevo cálculo a toda la vida laboral

La principal ventaja es que el recálculo es para los trabajos realizados antes de octubre de 2023. No es necesario presentar una reclamación específica para transformar esos días, ya que la Seguridad Social debe aplicar las nuevas reglas al examinar una solicitud.

Eso sí, existe un límite importante. Las prestaciones reconocidas antes del 1 de octubre de 2023 no se revisan automáticamente para aumentar su importe o modificar los derechos ya consolidados. La nueva forma de contar los días se utiliza para solicitudes posteriores.

La medida facilita el acceso a la jubilación y otras ayudas

La medida es decisiva para alcanzar los 15 años mínimos exigidos para cobrar una pensión contributiva de jubilación. También puede ayudar a cumplir los requisitos para otras prestaciones, como una incapacidad permanente, una baja médica o las ayudas por nacimiento y cuidado de menor.

También puede tener consecuencias para el subsidio para mayores de 52 años, ya que uno de sus requisitos es reunir las condiciones de cotización necesarias para acceder en el futuro a una pensión contributiva. También facilita que algunos trabajadores puedan llegar antes a los años exigidos para determinadas modalidades de jubilación, incluida la anticipada cuando se cumplan el resto de condiciones.

Contar más días no significa cobrar una pensión más alta

Pese a lo bien que suena, la reforma tiene un límite. La equiparación afecta al tiempo de cotización, pero no convierte una base de cotización de media jornada en una de jornada completa.

Es decir, la nueva norma permite sumar un día completo para cumplir los requisitos de acceso, pero el importe de la pensión continúa dependiendo del salario y de las bases de cotización reales de cada trabajador. Una diferencia clave que puede abrir la puerta a nuevas prestaciones, aunque no implique automáticamente cobrar una pensión mayor.