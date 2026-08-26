El repunte de la oferta reanima el mercado inmobiliario canario

Si la demanda presiona, nunca faltará quien busqué cualquier vía para que la oferta crezca. Y si, además, se trata de un problema social de gran calado, también el sector público remará en la misma dirección. Es lo que está ocurriendo ya con el mercado inmobiliario canario y lo que reflejan los datos de al paso por el mes de junio. Se firmaron 1.663 créditos hipotecarios en las Islas y esa cifra no se alcanzaba en un sexto mes desde el año 2010 (2.391 hipotecas), cuando la burbuja de la primera década del siglo aún se estaba desinflando.

El consejero delegado de RN Tu Solución Hipotecaria, Ricardo Gulias, explicó este crecimiento de las hipotecas como la constatación de la existencia de una demanda real de vivienda que sigue activa y que responde cuando encuentra oportunidades de financiación.

12.000 anuales

La construcción no está en el insalubre nivel de dinamismo que alcanzó entonces –30.000 viviendas al año–, pero algo se está moviendo. No a la velocidad que desean los empresarios, que sostienen que si la producción no es mayor es porque los trámites administrativos se lo ponen difícil. Hace solo unos meses, la presidenta de la Asociación de Empresarios Constructores y Promotores de Las Palmas, Salud Gil, cifraba en 12.000 casas al año el número necesario para que el problema se resuelva.

Ni mucho menos se está cerca de esos números, que deberían llevar a sumar 140.000 desde hoy hasta 2039, según los cálculos de la representante empresarial. Pero sí es cierto que durante el año pasado se inició la construcción de 5.000 viviendas, que van saliendo al mercado en el momento en que logran la correspondiente certificación.

Oportunidades

Cuando eso sucede, se convierten en nuevas oportunidades para aquellos que están buscando dónde vivir. Son tantos que la duración de su estancia en los portales inmobiliarios y otros medios publicitarios no pasa de unas horas. Y cada desaparición es susceptible de convertirse en un crédito hipotecario. Esa es una de las razones que explican que la rúbrica de los préstamos para la adquisición de vivienda se hayan disparado el pasado mes de junio tal y como confirman los datos publicados ayer por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Las 1.663 conformadas en la comunidad autónoma durante los 30 días del mes de junio –en los años previos al crack de 2008 llegaban a ser más de 6.000– son 397 más que las alcanzadas doce meses antes. Ese incremento, que en términos relativos es del 31,3%, es mucho mayor que el que refleja el conjunto del Estado, que también se mueve en línea ascendente y con intensidad de dos dígitos (10,8%).

A la cabeza

De hecho, las Islas fueron la comunidad autónoma en la que el avance en términos porcentuales fue mayor de todo el Estado. Al menos en junio, porque podrán llegar tiempos en los que la concentración de nuevos activos saliendo al mercado sea menor.

El lógico aumento de la oferta, sin embargo, no explica por completo el incremento de las hipotecas. También empuja la expectativa de subida del precio del dinero. Estaba previsto que en su reunión de julio el Banco Central Europeo (BCE) decretara un aumento de los tipos para responder al avance de la inflación. Sin embargo, el órgano soberano en política monetaria de la Unión Europea decidió dejarlo pasar; todo apunta a que esa elevación se producirá en el encuentro que el organismo tiene en septiembre.

Desaceleración

La directora de Estudios del portal inmobiliario Fotocasa, María Matos, señaló que cree que el efecto del nuevo escenario de tipos comenzará a apreciarse en los próximos meses y prevé, informa Efe, que el mercado hipotecario se desacelere a medida que las nuevas condiciones financieras se trasladen completamente a las operaciones que se cierren.

Gulias opone a ese hecho objetivo las fortalezas con las que cuenta la demanda. La estabilidad económica y empleo sólido, unidos a la demanda de vivienda embalsada y la competencia entre entidades financieras para amortiguar la subida de tipos propiciarán, a su juicio un mantenimiento del dinamismo durante la segunda mitad del año.

Presión externa

De cara a julio no faltaron compradores que decidieron adelantarse al incremento de tipos que finalmente no se produjo y cerrar la compra de una casa. Más allá de los particulares, también los inversores que especulan en este rincón del mercado. Y aún más teniendo en cuenta que el canario es uno de los territorios más presionados por la demanda extranjera –25,6% de las transmisiones el pasado año, según el Colegio de Registradores– factor que no está presente en la ecuación en gran parte de las restantes comunidades autónomas españolas.

Hay otro factor que ya en el pasado se ha mostrado relevante, como es la puesta en marcha de planes para facilitar el acceso a la primera vivienda de la población más joven. Más aún si, como ocurre en el caso del presentado el mes pasado por el Gobierno de Canarias se extiende el límite de edad hasta los 40 años. Lógicamente, poco pudo influir en las decisiones de compra de junio una iniciativa que aún ni siquiera está operativa. Sí podrá hacerlo desde el momento en que se aprueben las primeras solicitudes y se dé acceso con ello a préstamos hipotecarios en condiciones ventajosas.