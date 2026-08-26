La Seguridad Social cambia las normas: este es el aviso electrónico que tendrán que revisar todos los trabajadores tinerfeños para no perder su salario si están de baja
Los empleados que estén en esta situación y otros afectados por procedimientos de incapacidad recibirán desde septiembre más comunicaciones por vía electrónica actualizando por completo el sistema actual
La vuelta al trabajo de miles de trabajadores tinerfeños tras las vacaciones de verano traerá consigo uno de los cambios más importantes de los últimos años en la comunicación con la Seguridad Social. A partir del 1 de septiembre, la Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS) utilizará un nuevo sistema para comunicarse con los empleados que se encuentren en situación de baja laboral.
El organismo avanza así en la digitalización de sus sistemas de comunicación, con el objetivo de hacer las notificaciones más seguras, ágiles y eficaces. La medida busca garantizar que los trabajadores afectados reciban correctamente las comunicaciones relacionadas con su situación laboral.
Cuando la medida entre en vigor, desaparecerán las famosas cartas de la Seguridad Social al buzón dejará de ser, en determinados procedimientos, la forma habitual de recibir una comunicación oficial. Esta novedad afectará a los trabajadores que estén atravesando una baja médica o tengan abierto un expediente relacionado con una incapacidad.
Ahora tendrás que mirar el buzón del correo electrónico
El cambio obligará a muchos ciudadanos a consultar con mayor frecuencia sus canales digitales, ya que determinadas comunicaciones dejarán de depender del tradicional envío postal. La principal novedad afecta a los procedimientos de Incapacidad Temporal, así como a algunos expedientes vinculados con la Incapacidad Permanente y las lesiones permanentes no incapacitantes.
Las notificaciones podrán estar disponibles en distintos canales oficiales. Entre ellos se encuentran la Sede Electrónica de la Seguridad Social y Mi Carpeta Ciudadana.
Para acceder será necesario identificarse mediante sistemas como Cl@ve, certificado digital o DNI electrónico. La Seguridad Social también podrá enviar un aviso previo por SMS o correo electrónico cuando exista una nueva comunicación disponible.
Sin embargo, hay una diferencia importante, porque el SMS o el correo no sustituyen a la notificación oficial. El ciudadano deberá entrar en la plataforma correspondiente para consultar el documento y conocer su contenido.
El plazo de diez días que conviene vigilar
Si el trabajador abre la notificación, esta se considera practicada ese mismo día. Sin embargo, si no entra a consultarla, transcurridos diez días naturales desde su puesta a disposición, la Administración puede darla por notificada.
A partir de ese momento comenzarán a contar los plazos para presentar alegaciones, recursos o aportar la documentación solicitada. Por ello, una citación médica, una resolución sobre una baja o cualquier otro trámite relevante podría seguir produciendo efectos aunque el afectado no haya abierto el documento.
La medida busca acelerar los procedimientos y reducir la dependencia del correo postal, aunque también obliga a los trabajadores afectados a mantener una vigilancia constante sobre sus canales electrónicos para evitar que un aviso sin leer termine provocando la pérdida de un plazo importante.
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