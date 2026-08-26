Gonzalo Bernardos lo tiene claro: "Los españoles somos más ricos que los alemanes"

La vivienda sigue siendo una de las principales preocupaciones para los españoles, especialmente por el precio de compra y las dificultades para acceder al mercado inmobiliario. Sin embargo, el economista Gonzalo Bernardos considera que la realidad económica de los hogares es diferente a la percepción general y defiende que España mantiene una situación de mayor riqueza de la que reflejan algunos de estos indicadores.

La brecha económica entre los españoles ya no depende únicamente de la edad, el salario o la trayectoria profesional. Según el experto, la vivienda se ha convertido en uno de los principales elementos que separan a quienes tienen mayor capacidad económica de quienes destinan una parte cada vez mayor de sus ingresos al alquiler.

Conseguir una vivienda es un factor determinante para determinar la riqueza / Francisco Calabuig / LEV

Durante una intervención en el programa La Sexta Xplica, Bernardos cuestionó la idea de que la desigualdad actual pueda explicarse simplemente comparando a jóvenes y mayores. La diferencia fundamental está en otra cuestión: tener una vivienda en propiedad o verse obligado a pagar un alquiler.

"La vivienda es la que lo determina, independientemente de la edad que tenga una persona u otra", defendió el economista, que considera que analizar la riqueza de los hogares únicamente a partir de determinadas estadísticas puede ofrecer una imagen distorsionada de la situación real de muchas familias.

La vivienda propia es la clave para entender la riqueza de los españoles

Bernardos mostró su desacuerdo con algunos análisis sobre la riqueza de los hogares españoles. En su opinión, para conocer mejor la situación económica de las familias es necesario diferenciar entre el patrimonio que procede de la vivienda habitual y el resto de activos acumulados.

Según explica, en buena parte de la clase media-baja, una parte muy importante de la riqueza acumulada no procede exclusivamente del ahorro generado durante la vida laboral.

Esto provoca, que dos personas con salarios similares puedan encontrarse en situaciones económicas completamente diferentes. Una puede contar con una vivienda en propiedad, mientras que otra debe dedicar una parte muy elevada de su sueldo mensual al pago de un alquiler.

La ciudad donde vives también influye en tu riqueza personal

El economista asegura que, si se analizan las capitales de provincia y otros grandes territorios urbanos, en muchos casos resulta actualmente más caro pagar una renta de alquiler que hacer frente a la cuota de una hipoteca.

"En muchas ciudades es más caro pagar un alquiler que una hipoteca" Gonzalo Bernardos — Economista

Bernardos considera que numerosos jóvenes podrían tener una mayor capacidad de ahorro si consiguieran acceder a una vivienda en propiedad. Sin embargo, reconoce que el principal problema aparece antes de firmar la hipoteca, el dinero necesario para afrontar la entrada y los gastos iniciales de la compra.

Para Bernardos, esta situación está provocando una nueva división entre los jóvenes españoles: "Los jóvenes se dividen en dos partes: aquellos que tienen padres que les pueden ayudar y aquellos que no tienen padres que les ayuden".

Esta diferencia puede condicionar durante años la situación económica de una persona.

Bernardos asegura que los españoles tienen una gran riqueza ligada a la vivienda

El economista fue más allá al comparar la riqueza de los hogares españoles con la de otros países europeos. Bernardos recordó que España cuenta tradicionalmente con un elevado porcentaje de propietarios y señalaba que esta fuerte inversión histórica en vivienda ha contribuido a aumentar el patrimonio de muchas familias.

Incluso llegó a recordar análisis realizados en su momento por el Banco Central Europeo para defender que "los españoles pueden llegar a ser más ricos que los alemanes", en términos de patrimonio.

Bernardos también matiza que tener un patrimonio elevado no significa disponer de grandes cantidades de dinero en el banco. "Parece que los propietarios sean muy ricos, cuando la mayoría lo que tiene es su vivienda y poco más", concluía el economista.

Su diagnóstico vuelve así a situar la vivienda en el centro del debate económico: más allá del salario, la edad o la profesión, tener una casa en propiedad o depender del alquiler puede marcar una de las mayores diferencias económicas entre los españoles.