Canarias: más de un millón de ocupados conviven con 817.800 inactivos, un 41,1% de la población en edad de trabajar

Canarias supera desde hace dos años el millón de personas ocupadas. En concreto son 1,03 millones, según los últimos datos de la Encuesta Población Activa (EPA). Sin embargo, este récord de empleo convive con otra realidad menos visible: hasta 817.800 canarios permanecen inactivos, es decir, no trabajan ni buscan empleo. Esta cifra cobra más relevancia si cabe al comprobar que no es una tendencia en decrecimiento, sino que la cantidad ha aumentado en 27.000 personas en apenas un año, hasta dejar fuera del mercado laboral al 41,1% de quienes están en edad de trabajar en el Archipiélago.

La mayor parte de esa inactividad se encuentra en la franja de edad que se cabría esperar. Más de medio millón de personas inactivas tienen 55 años o más, 520.500 personas, casi dos tercios del total. Un grupo en el que se concentran quienes tienen más dificultades para reintegrarse en el mercado laboral y se encuentran más o menos próximos a la jubilación.

Sin embargo, la fotografía cambia cuando se observa quién está haciendo crecer esa cifra. El mayor aumento no se ha producido entre los 'mayores', sino entre quienes todavía se encuentran en el 'apogeo' de su edad laboral. Más de 156.000 personas de entre 25 y 54 años se encuentran inactivas, 14.200 más que hace un año. El incremento es del 10%, significativamente mayor al 1,2% registrado entre los mayores de 55 años. Aunque los adultos de entre 25 y 54 años representan menos de una quinta parte de toda la población inactiva, concentran por sí solos más de la mitad del aumento registrado en Canarias durante el último año.

Algunos estudian

La EPA no permite conocer qué hay detrás de ese aumento, pero dentro de esta amplia franja de edad conviven perfiles muy distintos. Muchos son jóvenes que han terminado una carrera universitaria y están estudiando o tienen previsto estudiar un Máster o posgrado. Así es el caso, por ejemplo, de Alejandro Durango, un joven de 25 años que ha terminado la carrera de Periodismo en la Universidad de La Laguna y no tiene pensado entrar todavía en el mundo laboral porque en septiembre se va a incorporar a unos estudios de posgrado. "El grado me ha dado una base, pero quiero especializarme un poco más antes de ponerme a trabajar", explica. Así mismo, considera que la realización de un máster puede marcar la diferencia frente a quienes tienen únicamente la titulación de grado. "Muchas ofertas buscan ya cierto grado de especialización", expone.

Del mismo modo, aunque considera que tener estudios más avanzados marcará una diferencia con quienes 'únicamente' tiene la titulación de grado, no descarta la idea incorporarse al mundo laboral si se le presenta la oportunidad. "No quiero esperar necesariamente a terminar el máster, si encuentro una oferta que encaje con mi formación y me permita seguir desarrollándome, estaría encantado de empezar", afirma Durango.

Su caso refleja una de las posibles realidades que se esconden tras las 156.000 personas de entre 25 y 54 años que la EPA considera inactivas. No todas han abandonado la búsqueda de empleo por las mismas razones, y, de hecho, la estadística agrupa bajo esta categoría tanto a quienes han decidido continuar estudiando como a otros perfiles que permanecen fuera del mercado laboral por motivos muy diferentes, y ahí están también quienes de facto trabajan pero no lo hacen en los cauces legales, es decir, a quienes se ocupan en la economía sumergida.

Un aumento con nombre masculino

La inactividad también presenta una clara diferencia por sexos. Canarias cuenta con 459.800 mujeres que no trabajan ni buscan empleo, frente a 358.000 hombres, por lo que ellas representan algo más del 56% del total. Esta brecha se hace aún más evidente entre los 25 y los 54 años, la franja que más ha incrementado su población inactiva durante el último año.

En este grupo hay 91.600 mujeres inactivas, frente a 64.400 hombres, aunque el aumento ha sido mucho más intenso entre ellos. El número de hombres que no trabajan ni buscan empleo creció un 18,6% en un año, mientras que entre las mujeres el incremento fue del 4,7%.

Aunque la mayoría de la población inactiva tiene rostro de mujer, el mayor repunte se da entre los hombres

Así, aunque la población inactiva en Canarias sigue teniendo un mayor peso femenino, el repunte registrado en el último año entre quienes se encuentran en plena edad laboral ha sido principalmente masculino. De las 14.200 personas más de entre 25 y 54 años que han pasado a formar parte de este grupo, alrededor de 10.000 son hombres.

Predominio del sector servicios

La otra cara de esta radiografía está en quienes sí forman parte del mercado laboral. De las 1.035.500 personas ocupadas con las que cuenta Canarias, la actividad laboral se concentra de forma abrumadora en una sola gran rama de actividad. Casi nueve de cada diez trabajadores lo hacen en el sector servicios, que reúne a 905.600 ocupados.

Cerca de nueve de cada diez trabajadores pertenecen al sector servicios, 905.600 en total.

La distancia con el resto de sectores es considerable. La construcción, la segunda actividad con mayor número de trabajadores, emplea a poco más de 65.000 personas, mientras que la industria y la agricultura tienen un peso mucho menor. Así mismo, y por tratarse, claro, del mayor sector en empleabilidad, también concentra el mayor número de desempleados, con 50.900 personas.

Así, la EPA deja una imagen del mercado laboral canario en la que los servicios concentran casi todo el empleo, mientras fuera de él permanecen 817.800 personas voluntaria o involuntariamente. Una cifra que sigue estando dominada por los mayores de 55 años, pero cuyo crecimiento más reciente se concentra entre quienes todavía se encuentran en plena edad laboral.