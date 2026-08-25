Es oficial: miles de jubilados tinerfeños pueden ganar 1.800 euros extras y una subida de su pensión por este fallo de la Seguridad Social

Miles de familias de Tenerife podrían tener derecho a una ayuda de la Seguridad Social que muchos desconocen. Una resolución del Tribunal Supremo ha reconocido la posibilidad de que determinados hombres puedan reclamar hasta 1.800 euros adicionales vinculados a este complemento, siempre que cumplan los requisitos establecidos por el organismo.

Algunos hombres pensionistas pueden reclamar esta indemnización. No se trata de una ayuda general ni de un pago que se conceda automáticamente. Esta cantidad está relacionada con el antiguo complemento de maternidad en las pensiones y con los casos en los que los afectados tuvieron que acudir a los tribunales después de que el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) rechazara su solicitud.

La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz / Gabriel Luengas - Europa Press

El origen del conflicto se remonta a 2019, cuando el Tribunal de Justicia de la Unión Europea consideró discriminatorio que este complemento estuviera reservado exclusivamente a las mujeres. A pesar de aquella sentencia, numerosos hombres siguieron sin ser aceptados al solicitar la ayuda, lo que les obligó a iniciar procedimientos judiciales para hacer valer su derecho.

Los hombres que pueden reclamar los 1.800 euros

La compensación está dirigida a pensionistas que accedieron a una pensión contributiva entre el 1 de enero de 2016 y el 3 de febrero de 2021 y tenían dos o más hijos. Además, para acceder a la ayuda, tuvieron que solicitar el antiguo complemento y que el INSS se lo denegara después de que la Justicia europea declarara discriminatoria la exclusión de los hombres.

Otro requisito es haber tenido que llegar a la vía judicial. Los 1.800 euros tienen carácter indemnizatorio y buscan reparar los perjuicios derivados de tener que contratar defensa y presentar una demanda para obtener un derecho que los tribunales ya habían reconocido.

Se puede reclamar más dinero

La reclamación puede incluir otras cantidades. Si el afectado obtiene una sentencia favorable, puede recuperar los atrasos del complemento desde la fecha que corresponda y conseguir un aumento en su pensión.

El antiguo sistema establecía un incremento del 5% para quienes tenían dos hijos, del 10% con tres y del 15% con cuatro o más. A ello puede añadirse la indemnización de 1.800 euros cuando concurran las circunstancias fijadas por la jurisprudencia.

Para obtener todo este dinero, el primer paso es solicitar el complemento ante el INSS y si la respuesta es negativa, continuar con la reclamación administrativa previa antes de acudir al Juzgado de lo Social. En la demanda debe solicitarse expresamente la indemnización, ya que no siempre se concede de oficio.