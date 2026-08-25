Confirmado por la Seguridad Social: este es el mínimo de años que debes haber trabajado para jubilarte tras las vacaciones de verano

La vuelta de las vacaciones de verano es para muchos trabajadores un momento de hacer balance y pensar en el futuro, especialmente en cuántos años les quedan para alcanzar la jubilación. La Seguridad Social establece una serie de requisitos relacionados con la edad y los años cotizados que deben cumplir quienes quieran retirarse con el 100% de la pensión.

El Gobierno mantiene en 15 años el periodo mínimo de cotización necesario para tener derecho a una pensión contributiva de jubilación tanto en 2026 como en 2027. Sin embargo, cumplir este requisito no significa poder retirarse automáticamente a los 65 años ni cobrar el 100% de la pensión que correspondería según las bases cotizadas.

Lucía Feijoo Viera

Además de haber acumulado al menos 15 años de cotización, la normativa exige que dos de esos años estén incluidos dentro de los 15 años inmediatamente anteriores al momento de causar el derecho a la jubilación. Es lo que se conoce como carencia específica.

Jubilarse a los 65 años exige más cotización

La edad ordinaria depende de la carrera de cotización acumulada por cada trabajador. En 2026, podrán jubilarse a los 65 años quienes hayan cotizado 38 años y tres meses o más. Quienes no alcancen esa cifra deberán esperar hasta los 66 años y 10 meses.

Cuantía de las pensiones 2026 / La Provincia / Seguridad Social

La situación cambiará en 2027, cuando finaliza el periodo transitorio de aumento progresivo de la edad de jubilación. A partir de entonces, será necesario haber cotizado 38 años y seis meses para retirarse a los 65 años. En caso contrario, la edad ordinaria pasará a ser de 67 años.

Con 15 años cotizados no se cobra la pensión completa

Alcanzar los 15 años permite acceder a la pensión contributiva, pero inicialmente solo da derecho al 50% de la base reguladora.

Para llegar al 100% será necesario acreditar 36 años y seis meses cotizados, tanto en 2026 como en 2027. A partir de los primeros 15 años, el porcentaje aumenta de forma progresiva por cada mes adicional cotizado.

La base reguladora se calcula teniendo en cuenta las bases de cotización de los últimos 25 años, equivalentes a 300 meses. Por ello, antes de solicitar la jubilación conviene revisar no solo la edad y los años trabajados, sino también las bases acumuladas, ya que cumplir el mínimo de 15 años no garantiza una pensión completa.