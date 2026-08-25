Comprar paquetes sorpresa al peso: el fenómeno estadounidense se abre paso en Canarias

Esos segundos de emoción y adrenalina antes de abrir un regalo de cumpleaños o de Navidad se han convertido en un todo un fenómeno comercial: empresas que se dedican exclusivamente a vender paquetes sin que el cliente sepa que hay en su interior han hecho de la sorpresa su modelo de negocio. Son cajas que, según quienes las comercializan, contienen productos procedentes de pedidos online de plataformas como Amazon, AliExpress, Shein o Temu que fueron devueltos o nunca llegaron a ser recogidos por sus destinatarios. Esta mercancía se comercializa en grandes lotes a precios reducidos para dar salida al stock acumulado en los almacenes. De ahí, pasa por proveedores e intermediarios hasta llegar a establecimientos como el Xiam Home, recién inaugurado en La Laguna, o a un pequeño establecimiento del Centro Comercial Meridiano, en Santa Cruz de Tenerife.

Este último, por ejemplo, funciona al peso: 15€ el kilo. El cliente escoge uno de los paquetes sin abrirlo y paga en función de los gramos que marque la báscula, sin más pista que el tamaño o la forma del envoltorio. Jenelin Martín, de 20 años, es la propietaria de este stand y asegura que ahí reside buena parte del atractivo, la posibilidad de encontrar productos mucho más baratos que a su coste real: móviles, herramientas, pequeños electrodomésticos, auriculares... Empezó con este negocio junto a su pareja cuando apenas tenía 16 años, primero en Rastro de Santa Cruz y luego recorriendo ferias y eventos: "Fuimos los primeros en traer los paquetes a Canarias", explica.

Como ocurre con buena parte de las tendencias de consumo, el fenómeno tiene su origen en Estados Unidos. Fue durante la pandemia cuando comenzaron a viralizarse en TikTok vídeos de usuarios abriendo este tipo de cajas, una práctica conocida en redes como unboxing. Fue ahí cuando Martín pensó en traer esta fórmula al Archipiélago, aunque cuenta que el primer intento salió mal: "Invertimos más de 17.000 euros en la compra de un camión con 32 palés de devoluciones procedentes de Lidl o Aldi", pero que fueron víctimas de una estafa. Esto no les detuvo, siguieron trabajando con otros proveedores mientras intentaban recuperar lo invertido. "Durante casi tres años estuvimos perdiendo dinero", explica.

Ahora, después de casi un lustro, las cuentas empiezan a salir. El negocio mueve alrededor de 20 palés al mes y cuenta que la experiencia también les ha llevado a cambiar de proveedores. Si al principio trabajaban con devoluciones, asegura que actualmente solo adquieren pedidos "perdidos", es decir, que no llegaron a sus destinatarios. La empresaria afirma que todos los lotes cuentan con documentación que acredita su origen, pero como ellos tampoco conocen el contenido de los paquetes, son los proveedores y los controles aduaneros los encargados de revisar previamente la mercancía y retirar aquellos artículos que no pueden comercializarse, como armas, medicamentos o alimentos, además de productos deteriorados. No admiten cambios ni devoluciones aunque sí responden cuando el artículo presenta algún desperfecto. "Los productos están nuevos; si hay alguno roto, lo cambiamos, pero no suele ser lo habitual", explica.

Clientes comprando paquetes "a ciegas" / Cedida por Paquetes Sorpresa

La letra pequeña del azar

La organización de defensa de los consumidores FACUA, por su parte, se hace varias cuestiones respecto a este modelo de negocio: comprar sin saber qué hay dentro del paquete puede complicar el ejercicio de derechos básicos, como la garantía. "Uno de los elementos esenciales de un contrato es el objeto y, en este caso, los consumidores no saben realmente qué productos van a adquirir", explica Gabriela Camayd, directiva y portavoz de la asociación. Los productos nuevos cuentan con tres años de garantía, pero para ejercerla es necesario acreditar tanto el artículo adquirido como la fecha de compra. El problema aparece si el justificante únicamente recoge la adquisición de un paquete y su importe, pero no identifica el producto que finalmente había en su interior. "No voy a poder justificar ni la fecha ni la compra de ese producto en cuestión" ante el vendedor o el fabricante, advierte.

De momento, FACUA no ha recibido reclamaciones por el contenido de este tipo de paquetes, aunque sí actuaron de oficio contra uno de estos establecimientos por negarse a facilitar justificante de compra y exigir el pago con tarjeta. Por otra parte, tampoco pierde de vista la procedencia de lo que se vende. La portavoz reconoce que no tienen pruebas de que los artículos comercializados como "pedidos perdidos" o "no recogidos" tengan en realidad otro origen, pero advierte de que ofrecerlos bajo esa premisa sin que fuera cierta podría derivar en responsabilidades para el vendedor.

Pero más allá de las garantías, FACUA cuestiona una fórmula comercial en la que la propia incertidumbre actúa como incentivo para comprar. El consumidor no elige un artículo porque lo necesite, sino que paga por descubrir qué le tocado. Camayd apunta que la curiosidad por saber "qué me va a tocar" puede derivar en patrones de consumo "compulsivos" o "irracionales", alejados de una compra basada en una necesidad concreta. Una dinámica que choca con los principios de consumo responsable y economía circular que promueve la Agenda 2030 y que, considera FACUA, debería llevar a las administraciones a reforzar la supervisión de estos negocios y la información al consumidor.