Ricos y extranjeros en Canarias: la vivienda en la playa se convierte en un mercado prémium

El mercado inmobiliario del Archipiélago sigue su escalada, y lo hace con más intensidad si cabe en los núcleos costeros. El precio medio de las viviendas del litoral canario se disparó un 14,1% en el primer trimestre del año en términos interanuales, es decir, en comparación con el mismo período de 2025, según datos de Tinsa. Una subida que sitúa el metro cuadrado en los 1.992 euros, más cerca que nunca de llegar a la barrera de los 2.000 euros. La escalada eleva el esfuerzo económico que debe hacer el isleño medio para comprar un piso o una casa en la costa hasta el 40% de sus ingresos disponibles, muy por encima del 30-35% máximo recomendado para afrontar la hipoteca. Esto tensiona aún más un mercado ya de por sí tensionado que, en el caso de las viviendas del litoral, se ha convertido en terreno solo apto para extranjeros y rentas altas e incluso muy altas.

La directora del Servicio de Estudios de Tinsa by Accumin, Cristina Arias, asegura que el mercado residencial en costa se encuentra "fuertemente dominado por las dinámicas del segmento vacacional". Los puntos geográficos veraniegos se ven más afectados por los incrementos en precios: Canarias, con esa subida del 14,1%, y Baleares comparten el 'liderato'; luego las sigue la Costa Mediterránea, con un alza del 13,9%; y la Costa Norte y el tramo atlántico andaluz, ambos con un avance del 11,7%.

Bucle, subida y extranjeros

Un mercado caracterizado por el sobreprecio que coexiste, en el caso de los núcleos costeros, con un espacio donde la vivienda vacacional y la segunda residencia ponen más "trabas" si cabe a quien busca una primera casa o piso. Dos circunstancias que cada vez se encuentran más cerca de "tocar techo", afirma la analista de Tinsa Andrea de la Hoz. La primera y segunda viviendas son menos rentables que la ofrecida por el segmento vacacional, provocando un decrecimiento en el alquiler tradicional y en la compraventa de viviendas. El mercado en las Islas mantiene una tendencia alcista muy intensa en los precios, con subidas generalizadas que en ambas provincias rondan o superan el 15-19% en el último año. Con una media de 1.853 euros por metro cuadrado y de 2.069 euros en las provincias de Las Palmas y Santa Cruz de Tenerife, respectivamente.

Las islas capitalinas concentran el grueso de la actividad inmobiliaria de la compraventa, que registra una contracción moderada, mientras que los visados de obra nueva se disparan, un 43,1% en Las Palmas y un 60,6% en la provincia occidental, aunque de forma desigual: la promoción se concentra en Gran Canaria y Tenerife, mientras que Fuerteventura y La Palma reducen su actividad. La demanda extranjera continúa dominando el segmento vacacional (en torno al 60% en Las Palmas y 45% en Santa Cruz de Tenerife), en su mayoría británicos, italianos, alemanes y procedentes de países nórdicos. Consolidando un mercado costero cada vez más orientado al comprador internacional.

Radiografía nacional de costas

Varias otras provincias del país alcanzan niveles históricos en el esfuerzo financiero para soportar la hipoteca, entre los casos más alarmantes están los de Baleares (59%), Málaga (57%) y Alicante (46). En cuanto a las transacciones, las compraventas en municipios costeros sumaron 204.089 operaciones en 2025, lo que supone un incremento interanual del 1,7%. Las ventas a extranjeros, aunque se moderaron un 3% en su conjunto, mostraron avances en la costa atlántica andaluza y en la Costa Norte.

En el segmento específico de segunda residencia, el precio medio estimado por la red técnica de la tasadora se sitúa en 3.150 euros por metro cuadrado, un 11,6% por encima de la media nacional. En el 77% de los tramos analizados los técnicos ven margen de subida, mientras que el 23% restante aprecia indicios de estancamiento. Por el lado de la oferta, la concesión de visados de obra nueva en el litoral experimentó un aumento del 21,7% interanual, hasta 29.101 licencias, acelerándose con mayor intensidad en las Islas, con un incremento del 39%.