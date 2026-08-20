Los precios del diésel y la gasolina siguen al alza todo el verano y no han dejado de subir desde el fin de la rebaja del IVA

Los precios de los combustibles siguen sin tocar techo y no han dejado de subir durante todo el verano abocando a una ‘operación retorno’ de las vacaciones cada vez más cara. Desde principios de julio, cuando el Gobierno retiró la rebaja del IVA que había estado vigente en los meses anteriores para paliar el impacto en el precio de la guerra en Oriente Medio, el encarecimiento de los carburantes ha sido continuo. Y ya van siete semanas consecutivas con alzas en el coste de repostar en las gasolineras.

El diésel acumula un encarecimiento del 21,5% y la gasolina del 18,5% desde el inicio de julio, cuando el Gobierno retocó las medidas del escudo ‘anticrisis’ y retiró la rebaja del IVA de los carburantes, que volvió a pasar del 10% de los meses previos al 21% habitual. El IVA reducido fue sustituido por la aplicación de descuentos indirectos en los combustibles que no han conseguido evitar las subidas durante todo el verano:

El Ejecutivo aprobó una reducción excepcional del impuesto especial de hidrocarburos (IEH), que implicaba una rebaja de 15 céntimos por litro durante julio, de 10 céntimos en agosto y de 5 céntimos en septiembre. Sin embargo, en el real decreto se incluyo una cláusula de revisión automática de estos descuentos si los precios seguían desbordados. En virtud de esta salvaguarda especial, el descuento para el gasóleo escalará hasta los 20 céntimos por litro en septiembre, mientras que en el caso de la gasolina sí que se continuará con la reducción escalonada y se aplicará la rebaja de sólo 5 céntimos por litro.

El precio del litro del gasóleo subió en España otro 0,38% la última semana para situarse en los 1,828 euros de media, su nivel más alto desde mediados de abril, según los registros del Boletín Petro de la Unión Europea. Se trata del precio medio en el conjunto del mercado nacional, pero en muchas gasolineras españolas el precio del diésel se sitúa por encima de los 2 euros por litro. En paralelo, el precio medio del litro de la gasolina escaló hasta los 1,705 euros, tras encarecerse un 0,17% con respecto a la semana anterior, para mantenerse en máximos desde finales de abril.

El fin de la rebaja del IVA decidida por el Gobierno y el retoque del impuesto de los hidrocarburos para aplicar descuentos provocaron un cambio de tendencia y desde entonces el repunte ha sido continuo. Gasolina y gasóleo acumulaban varias semanas de caídas en junio y parte de mayo, pero el cambio de estrategia por parte del equipo económico del Gobierno ha supuesto siete semanas seguidas de subidas en un contexto de volatilidad y alzas en los mercados internacionales por la guerra en Oriente Medio.

Una 'operación retorno' muy cara

La ‘operación retorno’ de vacaciones, con millones de desplazamientos por carretera, amenaza con ser cada vez más cara. Con los precios de esta semana, llenar un depósito medio de 55 litros de diésel tiene un coste de 100,54 euros, unos 22,77 euros más que hace un año, cuando ascendía a unos 77,77 euros. Para los vehículos de gasolina, llenar un depósito medio supone un desembolso actualmente de unos 93,77 euros, casi 12,4 euros más que hace un año, cuando se situaba en los 81,4 euros.

Los carburantes en España siguen siendo más baratos que en el conjunto de la Unión Europea. Y es que el precio de la gasolina sin plomo de 95 se sitúa en 1,923 euros el litro de media en la UE y en 2,008 euros en los países de la eurozona. En el caso del diésel, el precio en España también es inferior al de la media de la UE, que es de 2,033 euros, y de la zona euro, donde marca un precio de 2,088 euros.

Pese a las subidas acumuladas, los precios de tanto gasolina como diésel siguen lejos de los máximos que registraron el verano de 2022. Durante el julio de aquel año, la gasolina alcanzó los 2,141 euros por y el gasóleo escaló hasta los 2,1 euros. El precio de los carburantes depende de múltiples factores, como su cotización específica (independiente de la del petróleo), la evolución del crudo, los impuestos, el coste de la materia prima y de la logística y los márgenes brutos. Además, la evolución en la cotización del crudo no se traslada directamente a los precios de los carburantes, sino que lo hace con un decalaje temporal.