Descubre dónde repostar la gasolina 95 y el gasóleo A más baratos en la provincia de Santa Cruz de Tenerife hoy jueves 20 de agosto

En la isla de Tenerife podrás encontrar la Gasolina 95 más barata de toda la provincia de Santa Cruz de Tenerife a 1,275€ el litro en E.S. OCÉANO SANTA CRUZ en CALLE PANAMÁ, 9 del municipio de Santa Cruz de Tenerife en la isla de Tenerife, seguida de la gasolinera CANARY OIL, S.L. de Calle Subida al Mayorazgo de Tenerife situada en el municipio de Santa Cruz de Tenerife con un precio de 1,275€ el litro.

El Gasóleo A más barato de Santa Cruz de Tenerife se encuentra en el municipio de Arafo, CALLE CAMINO LA MOLINETA POLÍGONO EL CARRETÓN, S/N en la isla de Tenerife, a 1,419€ el litro en la estación de servicio PLENERGY y la siguiente más barata la puedes encontrar Tenerife, a 1,429€ el litro en la estación de servicio H2EXAGON ARAFO en POLIGONO POLIGONO INDUSTRIAL EL CARRETON, PARCELA 1.6, S/N del municipio de Arafo.

Hoy jueves 20 de agosto las gasolinas más baratas de la provincia de Santa Cruz de Tenerife las puedes encontrar en Tenerife para la Gasolina 98 a 1,345€ el litro en la estación de servicio CANARY OIL, S.L. de Calle Subida al Mayorazgo en el municipio de Santa Cruz de Tenerife, seguida de la estación de servicio H2EXAGON ARAFO a 1,399€ el litro, situada en el municipio de Arafo en POLIGONO POLIGONO INDUSTRIAL EL CARRETON, PARCELA 1.6, S/N en la isla de Tenerife.

La gasolina más barata de este jueves en Tenerife

La Gasolina 95 más barata en Tenerife de hoy jueves 20 de agosto, está en Santa Cruz de Tenerife, CALLE PANAMÁ, 9, en la estación E.S. OCÉANO SANTA CRUZ, donde está a 1,275€ el litro. La otra opción está en Santa Cruz de Tenerife, Calle Subida al Mayorazgo, a 1,275€ el litro en la estación CANARY OIL, S.L..

Para la Gasolina 98 más barata de Tenerife hay que ir hasta Santa Cruz de Tenerife, Calle Subida al Mayorazgo, a la gasolinera CANARY OIL, S.L., donde el litro está a 1,345€ el litro. La segunda estación con la Gasolina 98 más barata de la isla está en Arafo, POLIGONO POLIGONO INDUSTRIAL EL CARRETON, PARCELA 1.6, S/N, en la H2EXAGON ARAFO, que está a 1,399€ el litro.

El gasoil más barato lo encontraremos en Arafo, en la estación PLENERGY en CALLE CAMINO LA MOLINETA POLÍGONO EL CARRETÓN, S/N, donde el diésel está a 1,419€ el litro. La segunda mejor opción está en Arafo, a 1,429€ el litro en H2EXAGON ARAFO en POLIGONO POLIGONO INDUSTRIAL EL CARRETON, PARCELA 1.6, S/N.

La gasolina más barata de este jueves en La Palma

El gasoil más barato lo encontraremos en Santa Cruz de la Palma, en la estación PLENERGY en POLIGONO INDUSTRIAL MIRCA, S/N, donde el diésel está a 1,579€ el litro. La segunda mejor opción está en Santa Cruz de la Palma, a 1,645€ el litro en DISA en Avenida los Indianos.

La Gasolina 95 más barata en La Palma de hoy jueves 20 de agosto, está en Santa Cruz de la Palma, POLIGONO INDUSTRIAL MIRCA, S/N, en la estación PLENERGY, donde está a 1,439€ el litro. La otra opción está en Santa Cruz de la Palma, Avenida los Indianos, a 1,501€ el litro en la estación DISA.

Para la Gasolina 98 más barata de La Palma hay que ir hasta Santa Cruz de la Palma, Avenida los Indianos, a la gasolinera DISA, donde el litro está a 1,601€ el litro. La segunda estación con la Gasolina 98 más barata de la isla está en San Andrés y Sauces, Avenida Los Sauces, 40, en la DISA, que está a 1,601€ el litro.

La gasolina más barata de este jueves en El Hierro

La Gasolina 98 más barata de la isla de El Hierro se encuentra en el municipio de Valverde, en la estación de servicio DISA VALVERDE en Calle de la Constitución, 22, a 1,869€ el litro y el segundo precio más barato lo podrás encontrar en la estación DISA FRONTERA en Carretera General Tigaday de Frontera a 1,869€ el litro.

La estación DEL VALLE COMBUSTIBLES, S.L. de CALLE EL MATORRAL, 55 en el municipio de Frontera es la más barata de El Hierro para la Gasolina 95, a 1,565€ el litro, seguida por la estación DISA VALVERDE de Calle de la Constitución, 22 del municipio de Valverde a 1,669€ el litro.

El Gasóleo A más barato de El Hierro está en la estación de servicio DEL VALLE COMBUSTIBLES, S.L. de CALLE EL MATORRAL, 55 en el municipio de Frontera a 1,705€ el litro. La segunda opción más barata es la estación DISA VALVERDE de Calle de la Constitución, 22 en Valverde a 1,809€ el litro de Gasóleo A.

La gasolina más barata de este jueves en La Gomera

Para la Gasolina 98 más barata de La Gomera hay que ir hasta Alajeró, Carretera TF-713 km 38, a la gasolinera OCÉANO PLAYA SANTIAGO, donde el litro está a 1,839€ el litro. La segunda estación con la Gasolina 98 más barata de la isla está en San Sebastián de la Gomera, Avenida de Colón, en la SAN SEBASTIAN, que está a 1,849€ el litro.

El gasoil más barato lo encontraremos en Alajeró, en la estación OCÉANO PLAYA SANTIAGO en Carretera TF-713 km 38, donde el diésel está a 1,789€ el litro. La segunda mejor opción está en San Sebastián de la Gomera, a 1,799€ el litro en SAN SEBASTIAN en Avenida de Colón.

La Gasolina 95 más barata en La Gomera de hoy jueves 20 de agosto, está en Alajeró, Carretera TF-713 km 38, en la estación OCÉANO PLAYA SANTIAGO, donde está a 1,659€ el litro. La otra opción está en San Sebastián de la Gomera, Avenida de Colón, a 1,669€ el litro en la estación SAN SEBASTIAN.

La gasolina más barata de este jueves en Santa Cruz de Tenerife

La Gasolina 98 más barata está en Calle Subida al Mayorazgo, con un precio de 1,345€ el litro de Gasolina 98 en la estación CANARY OIL, S.L.. La segunda mejor opción está en la estación TGAS-TU TRÉBOL, en Polígono Industrial El Mayorazgo, con un precio de 1,423€ el litro.

Para el diésel (Gasóleo A) más asequible hay que ir hasta Calle Subida al Mayorazgo, donde la estación de servicio CANARY OIL, S.L. ofrece el diésel a 1,449€ el litro. La estación TGAS-TU TRÉBOL de Polígono Industrial El Mayorazgo es una segunda opción barata para el gasoil, 1,449€ el litro.

El mejor precio para repostar Gasolina 95 en Santa Cruz de Tenerife lo puedes encontrar en la estación de servicio E.S. OCÉANO SANTA CRUZ, en CALLE PANAMÁ, 9, donde está a 1,275€ el litro de Gasolina 95. La segunda mejor opción está en Calle Subida al Mayorazgo, en la estación CANARY OIL, S.L. que tiene la Gasolina 95 a 1,275€ el litro.

La gasolina más barata de este jueves en San Cristóbal de La Laguna

En cuanto a la Gasolina 98, la estación OCÉANO TACO de CALLE SANTA AMELIA, 20 es la que tiene más barato el litro en San Cristóbal de La Laguna, a 1,449€ el litro de Gasolina 98 y el segundo precio más barato lo podrás encontrar en la estación OCÉANO en Carretera TF-111 km 8 a 1,458€ el litro.

La estación OCÉANO TACO es la más barata de San Cristóbal de La Laguna para la Gasolina 95 de CALLE SANTA AMELIA, 20, a 1,275€ el litro de Gasolina 95, seguida por la estación OCÉANO a 1,299€ el litro en Carretera TF-111 km 8.

El Gasóleo A más barato de San Cristóbal de La Laguna (Tenerife) de este jueves 20 de agosto está en la estación de servicio OCÉANO a 1,449€ el litro de diésel en Carretera TF-111 km 8. La segunda opción más barata es la estación PCAN a 1,498€ el litro de Gasóleo A en Avenida Los Menceyes, 223.

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Fuente: Ministerio de Industria, Comercio y Turismo [20/08/2026 8:13:53]