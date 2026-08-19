El tomate canario y el café de Agaete avanzan hacia su protección geográfica

El tomate canario y el café de Agaete están un paso más cerca de conseguir la Indicación Geográfica Protegida que otorga la Unión Europea. Según consta en eAmbrosia, el registro de productos con protección geográfica de la Comisión Europea, la solicitud del tomate canario llegó a Bruselas el pasado 12 de agosto, mientras que la del café de Agaete lo hizo este lunes.

Durante esta fase, las autoridades comunitarias estudiarán la documentación remitida por el Ministerio de Agricultura, procedente a su vez del Gobierno de Canarias y de los promotores de ambas iniciativas. Bruselas podrá solicitar información adicional si considera necesario completar alguno de los expedientes.

Superado este trámite, las solicitudes se publicarán en el Diario Oficial de la Unión Europea (DOUE) y se abrirá un periodo de tres meses para presentar posibles oposiciones. Si el proceso continúa adelante, el último paso será la inscripción definitiva. De culminar el proceso, el tomate canario y el café de Agaete se sumarían al Plátano de Canarias, el Gofio Canario y el Aguacate de Canarias entre los productos agroalimentarios del Archipiélago amparados por este distintivo europeo. Además, cuenta también con seis Denominaciones de Origen Protegidas (DOP) agroalimentarias: Queso Majorero, Queso Palmero, Queso de Flor de Guía, Media Flor de Guía y Queso de Guía, Papas Antiguas de Canarias, Miel de Tenerife y Cochinilla de Canarias. A diferencia de la IGP, la DOP exige que todas las fases de producción, transformación y elaboración se desarrollen en la zona geográfica reconocida.

La Indicación Geográfica Protegida distingue a aquellos productos cuya calidad, características o reputación están vinculadas a su lugar de origen. Además de proteger su nombre frente a usos indebidos, este reconocimiento busca poner en valor las producciones locales y contribuir al desarrollo de las zonas rurales.