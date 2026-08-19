Operación empresarial
La aceitera Deoleo, fabricante de Carbonell y Koipe, aumenta su valor un 18% en bolsa tras la oferta de compra de Dcoop
La cooperativa agroalimentaria andaluza habría ofrecido 470 millones para adquirir la empresa, después de que la italiana Coricelli haya mostrado también interés
El grupo aceitero Deoleo, fabricante de una veintena de marcas entre las que destacan Carbonell, Hojiblanca y Koipe, ha aumentado este miércoles su cotización en bolsa en más del 18% después de que su competidora Dcoop haya presentado una oferta de compra. Se trata del mayor incremento de valor esta jornada, en la que las acciones de Deoleo lideraban, a las 12.00 horas, las subidas del mercado continuo español y avanzaban el 18,11%, hasta los 0,437 euros por título.
La reacción al alza se produce después de que se haya hecho público que Dcoop, una cooperativa agroalimentaria andaluza que reúne a miles de asociados del sector primario y que es uno de los mayores productores mundiales de aceite de oliva, ha ofrecido 470 millones por Deoleo.
Aunque la firma puntualiza que la transacción no está cerrada y puede tardar semanas en concretarse, sí admite que se ha presentado la oferta para una eventual adquisición, ya que, en su opinión, "sería malo para España perder el liderazgo en un sector tan estratégico", según informa la agencia Efe. Por parte de Deoleo han declinado hacer comentarios.
Valor duplicado en 2026
Esta no es la primera vez en las últimas semanas que las acciones de la empresa aceitera se disparan en bolsa. A principios del pasado mes de julio también subió más del 11% tras publicarse informaciones que apuntaban al interés del grupo italiano Coricelli y otros inversores por adquirir la compañía. En lo que va de año, Deoleo ha duplicado su valor en bolsa, hasta un 105,56%, lo que supone la mayor revalorización del mercado.
La compañía andaluza es el mayor embotellador de aceite de oliva del mundo, y cuenta más de 30 marcas en su cartera, que vende en más de 70 países de todo el mundo. En el primer semestre del año, ganó 19,4 millones de euros, 10 veces más que los beneficios del mismo período de 2025, por el efecto de la devolución de aranceles a la exportación de Estados Unidos.
Suscríbete para seguir leyendo
Fuente: El Periódico
- El BOE lo hace oficial: El Gobierno lanza ayudas de hasta 22.000 euros para reformar viviendas y mejorar la accesibilidad
- Cuatro investigados, uno de ellos de Tenerife, por una estafa bancaria de 35.600 euros con el método del 'falso gestor'
- El Parque Marítimo César Manrique baila con Quevedo en un verano para la historia
- El brunch de Tenerife que se ha convertido en una parada obligatoria para desayunar: hasta 33 bocadillos gourmet para elegir
- La Policía Autonómica detiene a un hombre en La Laguna por quebrantar una orden de alejamiento de su expareja
- Desalojan un hotel en Costa Adeje tras incendiarse un vehículo
- Un Ferrari y el Teide: la combinación perfecta
- El rincón de Canarias al que Jason Statham lleva años regresando: 21.000 habitantes y playas de postal